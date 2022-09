Coreia do Sul pede apoio da Interpol em investigação sobre CEO do sistema cripto Terraform Labs

Promotores da Coreia do Sul solicitaram à Interpol a emissão de um alerta de fugitivo para o fundador do Terraform Labs, no momento em que investigam o crash de US$ 40 bilhões na companhia de criptomoedas que prejudicou investidores de varejo pelo mundo. O escritório do Distrito de Promotores do Sul de Seul pediu à Interpol na segunda-feira, 19, o alerta contra o CEO, Do Kwon.

Nesta terça-feira, 20, o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano disse que está atendendo ao pedido dos promotores para restringir ou revogar passaportes de Kwon e outros quatro suspeitos que são cidadãos sul-coreanos. Não se sabe o paradeiro do executivo. Autoridades de Seul acreditavam que Kwon estava em Cingapura, mas a polícia local anunciou na semana passada que ele não estava lá.

Do Kwon, co-founder and chief executive officer of Terraform Labs, works on his laptop in the company's office in Seoul, South Korea, on April 14, 2022. MUST CREDIT: Bloomberg photo by Woohae Cho

Kwon foi acusado de exagerar a estabilidade de suas moedas digitais antes de seu colapso. No domingo, ele afirmou no Twitter que não estava fugindo e que coopera com as autoridades. O colapso das moedas digitais da Terraform Lab, TerraUSD e Luna, afetou estimados 280 mil investidores da Coreia do Sul, além de gerar mais turbulências no mercado global de criptoativos. Fonte: Associated Press.