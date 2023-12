THE NEW YORK TIMES — Os técnicos da Tesla que abandonaram seus empregos na Suécia afirmam que ainda apoiam a missão da empresa americana e de seu CEO, Elon Musk, que é manchete nos jornais. Mas eles também querem que a Tesla aceite o modo sueco de fazer negócios.

Eles o chamam de Modelo Sueco, um modo de vida que define a economia do país há décadas. Em seu cerne está a cooperação entre empregadores e empregados para garantir que ambos os lados se beneficiem do lucro da empresa.

Em vez disso, disseram quatro técnicos que abandonaram seus empregos em 27 de outubro, eles foram submetidos ao que descreveram como um “modelo típico dos EUA”: semanas de trabalho de seis dias, horas extras inevitáveis e um sistema de avaliação pouco claro para promoção.

“Só trabalho, trabalho, trabalho”, disse Janis Kuzma, um dos técnicos em greve.

O sindicato que representa os trabalhadores da Tesla, o IF Metall, não informa quantos dos 130 técnicos da empresa entraram em greve - podem ser apenas algumas dezenas. Os 10 centros de serviço da empresa permanecem abertos.

Mas à medida que a greve entra em seu terceiro mês, ela está tendo um impacto enorme na região nórdica. Pelo menos 15 outros sindicatos entraram em ação para tentar forçar a Tesla a negociar um acordo coletivo de trabalho para estabelecer salários e benefícios que reflitam as normas do setor na Suécia.

Os trabalhadores que buscam um acordo coletivo com a montadora dizem que estão pressionando por seus direitos, mas os proprietários de automóveis consideram que eles estão levando a luta longe demais

Daniel Ives, analista da Wedbush Securities, advertiu que a disputa estava se tornando “uma importante questão de para-raios em torno dos sindicatos em todo o mundo” para a Tesla e Elon Musk.

As pesquisas mostram que a maioria dos suecos apoia a greve, amplamente vista como uma defesa da forma consensual de fazer negócios do país. Nove em cada dez pessoas na Suécia trabalham sob um contrato de trabalho, e as greves são relativamente raras. Mas, à medida que a greve continua, estão sendo levantadas questões sobre se a dependência da Suécia de acordos entre trabalhadores e gerentes nega flexibilidade e agilidade às empresas.

Essa divisão pode ser vista nas reações de alguns dos cerca de 50 mil proprietários de Tesla no país, que veem a paralisação como uma jogada de poder de um sindicato rico e politicamente influente.

Musk se opôs aos esforços de sindicalização de seus 127 mil funcionários em todo o mundo.

A empresa recusou ao The New York Times várias solicitações de comentários.

Greve na Tesla

Em um centro de serviços em Malmo, neste mês, trabalhadores com camisas da Tesla estavam ocupados com a entrada e saída de carros. Os grevistas na linha de piquete disseram que alguns dos que estavam trabalhando pareciam ter sido contratados recentemente.

Os sindicatos da Dinamarca, Noruega e Finlândia, bem como da Suécia, se uniram em torno do IF Metall. Isso significa que os estivadores pararam de descarregar os Teslas que chegavam de navio; os membros do sindicato em oficinas independentes pararam de fazer a manutenção dos Teslas; os carteiros pararam de entregar a correspondência da Tesla, incluindo as placas de licença; e os eletricistas se comprometeram a não mais consertar as estações de carregamento da Tesla.

Pode ser muito cedo para dizer o quanto essas medidas estão prejudicando a empresa. Até agora, os números de registro de veículos novos não mostram que a greve esteja prejudicando as vendas - o Model Y, da Tesla, está pronto para se tornar o veículo mais popular na Suécia em 2023, com mais de 14 mil carros vendidos até outubro, de acordo com estatísticas oficiais.

A Tesla se comprometeu a manter os negócios como de costume, apesar da greve de alguns técnicos

A empresa também parece ter encontrado uma brecha para contornar o bloqueio dos trabalhadores dos correios, solicitando que as placas de licença sejam enviadas diretamente aos clientes.

As greves de solidariedade têm provocado divisões. Algumas empresas sem participação direta na greve, como oficinas mecânicas independentes, perderam negócios porque têm acordos coletivos com o IF Metall que exigem que elas recusem negócios relacionados à Tesla. De acordo com a lei sueca, se um sindicato convoca uma greve de solidariedade, seus membros têm de concordar com ela.

“Então, essas empresas perdem muito dinheiro e ficam realmente frustradas”, disse Mattias Dahl, vice-presidente adjunto da Confederação das Empresas Suecas, que representa 60 mil empresas.

Nenhum dos lados indicou que está disposto a recuar. O IF Metall, que representa os trabalhadores de outras indústrias pesadas, construiu seu fundo de greve ao longo de décadas. Ele está oferecendo aos que estão em greve 130% de seus salários.

A Tesla também tem grandes recursos (a empresa está avaliada em cerca de US$ 817 bilhões) e diz que oferece salários e benefícios equivalentes ou melhores do que os de um acordo coletivo, incluindo a oferta de opções de ações como um incentivo lucrativo.

Marie Nilsson, diretora do IF Metall, está no sindicato há mais de 40 anos e se lembra de ter entrado no piquete em 1995 para apoiar os trabalhadores que entraram em greve contra a Toys "R" Us

Efeito raro

A Tesla demonstrou sua disposição de lutar ao processar tanto a agência sueca responsável pelos registros de automóveis quanto a empresa de correios depois que suas placas de licença ficaram retidas. Os processos, iniciados em novembro, estão em andamento.

A negociação coletiva, e não a lei, rege as condições do local de trabalho na Suécia. O país não tem salário mínimo legal.

As greves são incomuns porque, quando um acordo trabalhista entra em vigor, o sindicato não pode convocá-las. Essa garantia de paz ajudou a manter o número de dias de greve na Suécia em um dos níveis mais baixos da Europa - pouco mais de dois dias úteis por ano perdidos em greves e lockouts por mil funcionários de 2010 a 2019, em comparação com 55 na Noruega e 128 na França, de acordo com um estudo.

Marie Nilsson é membro do IF Metall há mais de 40 anos e assumiu o cargo de líder em 2017. Ela se lembra de ter entrado na linha de piquete em 1995 para apoiar os trabalhadores que entraram em greve contra a Toys R Us, a última grande empresa dos EUA que rejeitou um acordo coletivo. Mas a ação contra a Tesla é a primeira vez em que ela convoca uma greve.

“São os trabalhadores que formam o sindicato”, disse ela. “Não é alguém de fora.”

Tesla lançou a caminhonete Cybertruck em 2023, após problemas na produção do veículo nos últimos anos

Ela rebateu o argumento da Tesla de que a empresa oferece condições iguais ou melhores do que as que os funcionários receberiam em um acordo coletivo. “Esse nunca é o caso”, disse Nilsson.

Quatro técnicos que descreveram seus motivos para a greve disseram que admiravam Musk. Um deles elogiou o fato de que a bateria estendida do novo Cybertruck será um divisor de águas. Mas todos concordaram que, apesar de toda a genialidade de Musk em revolucionar os veículos elétricos, ele estava entrando em uma briga com um país que valoriza o consenso e que seria errado confundir o Modelo Sueco com o United Auto Workers, o sindicato dos EUA que adotou uma linha dura contra as três montadoras de Detroit em uma greve recente.

“O IF Metall não é o UAW”, disse um técnico, que não quis dar seu nome porque disse que esperava retornar ao seu emprego na Tesla após a greve e temia repercussões por se manifestar. “É preciso saber como funcionam os diferentes sindicatos em diferentes países.”

