Tesla nunca entregou tantos veículos elétricos como agora e números superam expectativas do mercado

A Tesla registrou entregas globais recordes neste domingo, 2, com 466.140 veículos no segundo trimestre, superando o recorde do primeiro (422.875) e do quarto (405.278) trimestres do ano passado. O número superou com folga as estimativas do segundo trimestre de cerca de 445 mil, segundo a FactSet.

Linha de produção da Tesla Foto: REUTERS/Aly Song

Cortes de preços e descontos impulsionaram a demanda bem acima das previsões de Wall Street. A Tesla vem reduzindo os preços de sua linha de veículos durante grande parte deste ano, tentando aumentar as vendas e evitar o acúmulo de estoque não vendido. As entregas dos modelos 3 e Y atingiram 446.915 no segundo trimestre, e as dos modelos S e X aumentaram para 19.225.

A produção atingiu 479,7 mil veículos, superando as entregas mais uma vez, mesmo com a Tesla reduzindo a produção abaixo da capacidade.

A empresa tem como meta um crescimento anual de entrega de 50%, em média, embora tenha definido um alvo mais modesto para este ano. A montadora vem aumentando a produção da fábrica em um momento em que a demanda subjacente por seus veículos mostra alguns sinais de abrandamento após anos de aumentos nas vendas.

Só no primeiro trimestre do ano, as entregas aumentaram 36% em relação ao ano anterior, impulsionadas em parte por uma série de reduções de preços que também afetaram os lucros.

Novos desafios da Tesla

A fabricante de carros elétricos enfrentará outro teste em algumas semanas, quando divulgar os resultados financeiros do segundo trimestre. Os investidores observarão de perto como as recentes medidas de preços da Tesla afetaram os resultados.

A margem operacional da Tesla, uma medida de lucratividade, caiu para 11,4% no primeiro trimestre, de 19,2% nos primeiros três meses de 2022. Ainda assim, continua superior à de muitas montadoras.

Maior vendedora mundial de veículos elétricos, a Tesla recuperou o fôlego este ano após um 2022 difícil, em que suas ações tiveram seu pior desempenho anual e a empresa ficou aquém de sua meta de entregas.

As ações da Tesla mais que dobraram nos primeiros seis meses deste ano, encerrando o mês de junho cotada em US$ 261,77./Dow Jones Newswires