Tesla tem queda nas vendas com guinada política de Musk e envelhecimento de modelos

Em março, as vendas da Tesla na China se mantiveram em queda, apesar de a montadora ter ficado entre as três maiores no mercado local. No mês passado, a empresa vendeu 78.828 carros fabricados na China, 11% menos do que em março do ano passado, mas mais do que o dobro do volume vendido em fevereiro, segundo a Associação de Automóveis de Passeio da China (CPCA, pela sigla em inglês). Em fevereiro, a Tesla começou a vender nova versão de seu Modelo Y no país asiático.

Já na França, a Tesla informou que vendeu 3.157 carros em março, uma queda de 37% em relação a 2024. No trimestre, a montadora vendeu pouco menos de 7 mil veículos, número 41% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado./Com AP