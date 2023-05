Tesla vai fazer recall de mais de 1 milhão de carros na China por falha que eleva ‘risco de colisão’

A Tesla vai fazer o recall de mais de 1,1 milhão de veículos na China, por riscos de segurança, informou nesta sexta-feira, 12, a Administração Estatal para Regulação do Mercado da China.

O recall abrange carros importados dos modelos S, X e 2019, e os modelos 1 e Y produzidos internamente entre 12 de janeiro de 2019 e 24 de abril deste ano, de acordo com nota do órgão regulador. O total é de 1.104.622 veículos.

Tesla é uma das empresas do bilionário Elon Musk Foto: Patrick Pleul / REUTERS

O comunicado diz que os veículos que serão recolhidos têm falhas que podem aumentar a probabilidade de o condutor acidentalmente acionar o pedal do acelerador por um tempo prolongado, elevando o risco de colisão por excesso de velocidade e os riscos potenciais de segurança.

A Tesla planeja introduzir funções recém-desenvolvidas nos veículos cobertos pelo recall, voltadas para a redução dos riscos, ainda segundo a nota do regulador. A empresa de Elon Musk, também dono do Twitter, vai notificar os proprietários e providenciar a recolha e reparações, disse no documento a Administração Estatal para Regulação do Mercado.