Tesla reduz preços de carros na China após queda nas entregas; ação cai 5,3%

A Tesla voltou a reduzir os preços de seus carros na China, após as entregas de veículos fabricados em Xangai despencarem em dezembro, encerrando um ano desafiador para a montadora americana de carros elétricos. Às 8h05 desta sexta-feira, 6, a ação da Tesla sofria queda de 5,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Em postagem numa rede social chinesa, a empresa comandada pelo bilionário Elon Musk disse que irá cortar os preços de seus dois carros mais populares no país - Model 3 e Model Y - entre 6% e 13%. Com isso, o Model 3 chinês ficará cerca de 30% mais barato do que nos EUA.

A redução veio após as entregas da Tesla caírem para 55.796 unidades em dezembro, ante mais de 100 mil em novembro e 21% abaixo do volume de um ano antes, segundo dados publicados pela associação chinesa de carros de passeio.

Tesla é comandada pelo bilionário Elon Musk. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

O número de dezembro foi o mais baixo desde julho, quando a produção da Tesla em Xangai foi suspensa para a renovação da fábrica local.

No fechamento de quinta, 5, a ação da Tesla já acumulava perdas de mais de 10% desde o início de 2023. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES