Entenda tudo sobre o novo título do Tesouro Direto com simulações

O Tesouro Nacional lançará um novo título público voltado especialmente para funcionar como uma renda adicional à aposentadoria. O título, que recebeu o nome de Tesouro RendA+, poderá ser comprado pelas pessoas físicas a partir de 30 de janeiro, e o pagamento poderá ser feito por Pix. Para tirar todas as dúvidas sobre a nova aplicação, confira uma lista completa de perguntas e respostas sobre o Tesouro RendA+.

O que é?

Um novo título para os atender investidores que querem complementar sua aposentadoria. O “A” é de aposentadoria adicional.

Onde comprar?

Na cesta do programa Tesouro Direto de venda de títulos do Tesouro para pessoas físicas na internet.

Quando começa?

A partir de 30 de janeiro.

Como funciona?

O investidor escolhe uma data de “aposentadoria” e garante um salário complementar por 20 anos (240 parcelas). O salário recebido por 20 anos é mensalmente corrigido pela inflação, garantindo assim o poder de compra.

Como começar a investir?

É possível começar a investir no Tesouro com R$ 30 (uma fração do valor título).

Como calcular o valor da renda futura?

Simulador do Tesouro pergunta ao investidor quando ele quer se “aposentar” e quanto quer receber depois do vencimento por 20 anos. O simulador vai dizer a quantidade de papéis que serão necessários para receber o valor desejado. Quanto maior o tempo até o recebimento da renda, maiores os rendimentos.

Quais são os vencimentos dos títulos que estarão à venda?

O investidor escolherá uma entre oito datas disponíveis para começar a receber sua renda extra: 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. Até a data escolhida, ele poderá acumular mais do título escolhido, podendo fazer o agendamento de compras mensais. A todo momento, o investidor saberá o poder de compra real que ele já garantiu para a sua renda extra.

Como é o custo da taxa de custódia na bolsa de valores (B3)?

Foi criada uma política de incentivos. O investidor não paga mais taxas semestrais. O pagamento acontece apenas ao vender antecipadamente ou caso receba mais do que seis salários mínimos no fluxo mensal no futuro. No caso de venda antecipada, há uma taxa decrescente para o investidor. Prazo de zero até 10 anos, taxa de 0,50% sobre o valor do resgate; de 10 a 20 anos, taxa de 0,20%; acima de 20 anos, taxa de 0,10%. Se o resgate for feito no vencimento do papel, o custo da taxa de custódia é zero.

Como é a liquidez?

Carência para a venda de 60 dias. Diferentemente dos demais títulos do Tesouro Direto, o investidor não poderá vender nos primeiros 60 dias de sua compra. A partir daí, a liquidez é diária.

Como será aplicada a tributação?

Como um instrumento de renda fixa, apenas os rendimentos do título são tributados. Até 180 dias 22,5%; 181 até 360 dias, 20%; 361 até 720 dias, 17,5%; após 720 dias, 15%.

O que acontece se o investidor morrer?

O investimento entra no espólio e vai para os herdeiros, que poderão vender os títulos.

Simulações:

1) Pessoa que quer se aposentar daqui a cerca de 40 anos

Perfil: Quem quer se aposentar em 2065 (daqui a 42 anos) e receber ao menos um salário mínimo

Deve comprar o Tesouro RendA+ 2065 (começando o pagamento mensal no dia 15 de janeiro de 2065)

Deve investir por mês aproximadamente R$ 31,59 (esse valor aumenta com a inflação + taxa real) até 2065.

Meta de renda futura em termos reais = 1 salário-mínimo (R$ 1.320, mínimo de 2023) por 20 anos

Hipóteses: Taxa real de 6% a.a. (hoje as taxas estão acima de 6% a.a.)





2) Pessoa que vai se aposentar daqui a cerca de 20 anos

Perfil: Quem quer aposentar em 2045 (daqui a 22 anos) e receber ao menos um salário mínimo

Deve comprar o Tesouro RendA+ 2045 (começa o pagamento mensal no dia 15 de janeiro de 2045)

Deve investir por mês aproximadamente R$ 193,21 (esse valor aumenta com a inflação + taxa real) até 2045.

Meta de renda futura em termos reais = 1 salário-mínimo (R$ 1.320) por 20 anos

Hipóteses: Taxa real de 6% a.a. (hoje as taxas estão acima de 6% a.a.)





3) Pessoa que vai se aposentar daqui a cerca de 10 anos

Perfil: Quem quer aposentar em 2030 (daqui a sete anos) e receber ao menos um salário mínimo