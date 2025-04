The Economist: A China pode lutar sozinha contra os Estados Unidos?

O Porto Vitória é o canal mais glamouroso de Hong Kong. Mas é no Canal Rambler que o trabalho do porto acontece. Os cais ao longo de suas margens se estendem por mais de sete quilômetros. Guindastes, montados sobre trilhos ou com pneus de borracha, servem até 24 navios por vez. No ano passado, o porto circundante manipulou mais de 10 milhões dos contêineres padronizados que transportam mercadorias pelo mundo, empacotando a globalização em caixas de metal, em verde, azul e vermelho.

PUBLICIDADE Nenhum sino ou sirene interrompeu o trabalho do porto um minuto depois do meio-dia, em 9 de abril - nada para marcar o momento em que as devastadoras tarifas “recíprocas” dos Estados Unidos entraram em vigor. Os contêineres continuaram circulando. A globalização continuou se movendo. Um motorista de caminhão careca deu marcha ré para se posicionar sob uma “empilhadeira retrátil”, que içou sua carga no ar, como um levantador de pesos levantando uma barra. A cena era enganosamente decepcionante, pois um limite havia sido ultrapassado. A maioria das mercadorias que saem do porto − e outras semelhantes em toda a China − agora incorrerá em tarifas exorbitantes se entrarem nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo e, até agora, seu mais ferrenho defensor do comércio global.

Xi Jinping optou por retaliar Estados Unidos no que ele chama de bullying econômico Foto: Manuel Orbegozo/Bloomberg

As tarifas sobre a China são tão absurdamente altas porque o país optou por retaliar, golpe por golpe, contra o que chama de “bullying econômico” dos EUA. Quando o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 34% sobre a China em 2 de abril, a China a igualou. Quando Trump a elevou para 84%, a China respondeu da mesma forma. Então, horas depois de a tarifa americana entrar em vigor, Trump deu o terceiro golpe. Ele aumentou a tarifa de 104% ao meio-dia (incluindo uma penalidade anterior de 20% relacionada ao papel da China na produção de fentanil) para 125% após o anoitecer (a Casa Branca anunciou que a taxa efetiva para a China é de 145%).

Mesmo enquanto atacava a China, ele recuou em outros lugares. Tarifas recíprocas sobre outros países, vinculadas ao tamanho de seus superávits comerciais com a América, agora não entrarão em vigor por mais 90 dias. Os países enfrentarão, em vez disso, uma tarifa de 10% enquanto buscam acordos “sob medida” com o presidente. O recuo de Trump recebeu um caloroso “obrigado” dos mercados financeiros americanos. O mercado de títulos, em particular, estava deixando as pessoas um pouco “enjoadas”, admitiu Trump. Após seu indulto, as ações dispararam. O índice S&P 500 terminou o dia com alta de 10%, deixando-o 3% abaixo de seu nível no final de 1º de abril, antes de toda a charada começar.

Apesar do recuo de Trump, as tarifas que permanecem ainda são históricas. Elas têm uma média de mais de 25% entre todos os parceiros comerciais, quando ponderadas pelas importações da América no ano passado. O aumento de última hora sobre a China, que permanece um enorme parceiro comercial, foi mais do que suficiente para compensar o alívio de última hora oferecido a Índia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, todos combinados. Como consequência, a tarifa geral ponderada da América ainda está acima do nível alcançado após o infame ato Smoot-Hawley de 1930.

Na época em que essa legislação foi aprovada, este jornal a descreveu como “o final trágico-cômico de um dos capítulos mais incríveis na história das tarifas mundiais”. O capítulo de hoje, ainda mais incrível e tragicômico, ainda não atingiu seu final. Os 90 dias reservados para negociações país por país são um piscar de olhos na escala geológica das conversas comerciais.

Quando as negociações sérias começarem, alguns países podem não se esforçar o suficiente para o gosto de Trump. O presidente ainda parece determinado a impor tarifas sobre cobre, madeira, produtos farmacêuticos e semicondutores. E, em 2 de maio, pacotes da China que valem menos de US$ 800 enfrentarão tarifas onerosas e requisitos de documentação, dos quais anteriormente escaparam porque a receita muitas vezes não valia o incômodo de coletá-la.

A China pode desferir mais alguns golpes por conta própria. Já colocou várias empresas, incluindo a PVH, dona da Calvin Klein, em sua lista de “entidades não confiáveis” que justificam escrutínio e restrições governamentais. Pode agora seguir adiante e prejudicar seus negócios. Também cortou alguns fabricantes de drones americanos de seus fornecedores chineses e restringiu as exportações para a América de uma variedade de metais críticos. Em 8 de abril, uma lista de outras possíveis respostas foi postada online por vários comentaristas bem conectados. A China poderia suspender toda cooperação com a América sobre o fentanil, por exemplo. Poderia também banir importações de aves e outros produtos agrícolas americanos, como soja e sorgo, que vêm principalmente de Estados republicanos.

A China pode impor restrições aos serviços americanos também. Um documento publicado nesta semana pelo Ministério do Comércio fez questão de apontar que o Tio Sam tem um superávit com a China no comércio de serviços (embora seja muito menor do que o déficit americano no comércio de bens). Se a China seguisse a mesma fórmula crua que a América usou para calcular suas tarifas recíprocas originais, a China teria o direito de impor uma tarifa de 28% sobre os serviços americanos.

A China também poderia investigar a propriedade intelectual detida por empresas americanas, que podem constituir monopólios obtendo lucros excessivos, segundo um blogueiro influente. Tal retaliação tornaria um acordo com Trump menos provável. Ele parece ansioso para isolar a China, conversando com todos os outros primeiro. Mas, do ponto de vista da China, conversar com o presidente da América oferece muito risco por pouca recompensa. A América quer se “desacoplar” da China e conter seu crescimento econômico, independentemente do que aconteça com o balanço comercial. As relações comerciais entre as duas superpotências podem estar em um ponto baixo “cíclico”, mas também estão em declínio secular.

Quaisquer ganhos que a China conquiste através de negociações podem ser gradualmente reduzidos ao longo do tempo. Os líderes do país também têm muito a perder se as discussões derem errado. Nenhum assessor de Xi Jinping, o governante da China, arriscaria expô-lo ao tipo de humilhação pública imposta a Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em fevereiro. Uma guerra comercial é suportável. Um circo no Salão Oval não é.

PUBLICIDADE Se as duas superpotências continuarem a lutar, quem recuará primeiro? Trump herdou um mercado de ações esticado, mas uma economia forte. Os últimos números do emprego nos EUA superaram as previsões; as folhas de balanço das famílias são robustas. O presidente fez o seu melhor para desperdiçar esse legado. Antes do adiamento da tarifa, o JPMorgan Chase, um banco, sugeriu que a América tinha 60% de chance de cair numa recessão e 40% de chance de levar a economia mundial junto. Essas probabilidades presumivelmente caíram um pouco. Mas as tarifas que permanecem ainda aumentarão os preços, erodindo o poder de compra das famílias e, possivelmente, atrasando quaisquer cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Para mais de um terço dos produtos que a América compra no exterior, a China é o fornecedor dominante, atendendo 70% ou mais da demanda estrangeira da América, de acordo com o Goldman Sachs, outro banco. A guerra comercial mais do que dobrará o preço desses bens. Mesmo antes de a inflação subir, a incerteza disparou. E isso pode ser igualmente prejudicial para investimentos e gastos. Um índice diário de incerteza sobre políticas comerciais, calculado por Dario Caldara, do Federal Reserve, e outros, esteve mais do que o dobro do que seu recorde anterior, alcançado durante a primeira guerra comercial de Trump. Os apoiadores do presidente apontam que as tarifas têm sido uma preocupação consistente dele desde a década de 1980. Mas ele parece perseguir a incerteza com igual convicção. Ele é um mercantilista, sim, mas acima de tudo um mercurialista.

A formulação de políticas econômicas da China tem suas próprias fraquezas, claro; algumas são imagens espelhadas das dos Estados Unidos. Sua economia é ameaçada pela deflação, não pela inflação. Os preços ao consumidor do país diminuíram 0,1% em fevereiro, comparado com o ano anterior. E seus formuladores de políticas são demasiadamente rígidos em seus objetivos e demasiadamente lentos para mudar de curso. Somente em setembro do ano passado eles se voltaram decididamente para o objetivo de impulsionar o consumo para ajudar a economia a enfrentar uma prolongada desaceleração imobiliária e a próxima guerra comercial.

Um problema é que essa estratégia não é segredo para os guerreiros comerciais da Casa Branca. Peter Navarro, conselheiro comercial de Trump, recentemente acusou o Vietnã de agir como uma “colônia” para fabricantes chineses. “Eles colocam uma etiqueta de feito no Vietnã” em um produto chinês “e o enviam para cá para evadir as tarifas”, ele reclamou à Fox News. O Vietnã poderia colocar em risco seu próprio acesso ao mercado americano.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.