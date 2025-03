Esqueça sua carreira: hoje a herança é o que importa para ser rico

“Um homem solteiro de grande fortuna; quatro ou cinco mil por ano. Que coisa boa para nossas meninas!” Em “Orgulho e Preconceito”, Jane Austen não precisou explicar ao leitor do século XIX o que significavam os “quatro ou cinco mil por ano” do Sr. Bingley, ou por que isso entusiasmava a Sra. Bennet. Era óbvio. O Sr. Bingley era um herdeiro. E a maneira mais segura de ficar rico não era trabalhar duro, mas se casar com a pessoa certa.

Hoje em dia, os países ricos estão começando a se parecer com o mundo de Austen. A herança está de volta, de uma forma que vai abalar a economia e a sociedade. Os departamentos de estatística dos governos quase não publicam dados sobre heranças, uma vez que suas pesquisas não estão preparadas para rastrear pagamentos enormes e únicos. Por isso, a The Economist reuniu estimativas acadêmicas sobre o "fluxo de herança" anual - o valor do que as pessoas passam para os herdeiros em arte, dinheiro, propriedades e afins - para uma série de países. Em 1900, as heranças valiam mais de 20% do PIB em alguns países, pois as pessoas transmitiam grandes portfólios de ações e propriedades. O valor das heranças caiu no século XX, antes de voltar a subir mais recentemente. No final da década de 2010, as heranças valiam, em média, 10% do PIB. Este ano, as pessoas do mundo rico herdarão cerca de US$ 6 trilhões (R$ 35,34 trilhões pela cotação desta sexta-feira, 28).

Em muitos países, a parcela da riqueza proveniente de heranças também está aumentando. O banco UBS sugere que, em 2023, 53 pessoas se tornaram bilionárias herdando dinheiro, não muito menos do que as 84 que o fizeram trabalhando. Como parcela da produção nacional, as heranças francesas anuais dobraram desde a década de 1960. As da Alemanha quase triplicaram desde a década de 1970.

A herança está de volta, de uma forma que vai abalar a economia e a sociedade Foto: Wasan/Adobe Stock

Na Grã-Bretanha, elas são duas vezes mais importantes, em relação aos rendimentos, para os nascidos na década de 1980 do que para a geração anterior. As heranças na Itália valem agora mais de 15% do PIB - o suficiente, talvez, para que a moderna Sra. Bennet leve suas filhas a festas nos palácios de Roma. Apenas a Irlanda parece estar contrariando a tendência de se tornar uma herdocracia: lá, pelo menos, os legados são modestos e não cresceram muito nos últimos anos.

Atualmente, nos Estados Unidos, para cada US$ 100 que os empregadores pagam por ano em salários, os mortos deixam US$ 20. E esses números, por mais impressionantes que sejam, subestimam a mudança para uma herdocracia. O tamanho médio das famílias caiu drasticamente nos últimos anos. Portanto, uma determinada herança é distribuída entre menos pessoas. Usando dados britânicos, estimamos que, nas últimas décadas, a queda nas taxas de natalidade aumentou o valor destinado ao herdeiro médio em cerca de £60 mil (US$ 75 mil ou R$ 442 mil), ou 24%. Ter um irmão ou irmã pode ser bom, mas eles têm um preço. A queda dos impostos sobre herança também aumenta a parcela de um legado que um herdeiro pode manter. No início do século XX, as receitas provenientes dos impostos sobre a morte representavam uma parcela considerável do total de impostos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Porém, na última parte do século, os políticos se voltaram contra os impostos. Alguns foram influenciados por lobbies. Outros temiam que, em um mundo globalizado, os impostos sobre a riqueza levassem as pessoas ricas a abandonar o país. Atualmente, os impostos sobre a morte representam bem menos de 1% das receitas governamentais nos países ricos.

Vários lugares, incluindo Austrália, Canadá, Índia, Noruega e Rússia, os aboliram completamente. Muitos nos Estados Unidos gostariam que seu governo fizesse o mesmo. Mais de 20 Estados americanos aboliram seus impostos de transferência de riqueza entre 1976 e 2000.

A cultura popular dá a entender a importância crescente da herança. Succession, uma série de TV, concentra-se nas disputas de um grupo de irmãos que esperam obter o controle do império de mídia de seu pai. Crazy Rich Asians acompanha as provações e tribulações de uma mulher que se casa com uma dinastia de Cingapura. A ficção popular, desde The Nest, de Cynthia d’Aprix Sweeney, até Capital, de John Lanchester, trata das questões levantadas quando as pessoas herdam grandes somas. Nesse último, um personagem recebe uma casa em Londres: “A equação era muito simples e muito deprimente. Na coluna do débito, ela havia perdido sua mãe; na coluna do crédito, ela agora tinha uma pilha gigantesca de dinheiro”.

A ascensão da herdocracia reflete três fatores: aumento da riqueza, mudanças demográficas e crescimento econômico mais lento. Após a primeira e a segunda guerras mundiais, o valor da riqueza, em relação à renda nacional, entrou em colapso. Muitos dos edifícios da Europa foram destruídos. A alta inflação corroeu o valor do dinheiro e dos títulos do governo. Os políticos desenvolveram um gosto por impostos pesados sobre a riqueza e pela nacionalização. Muitas famílias ricas, incluindo os Vanderbilts, desperdiçaram suas fortunas.

Desde então, as moradias, em particular, tornaram-se mais valiosas, em parte devido a políticas de planejamento restritivas, que limitam a oferta. O valor dos imóveis de propriedade dos britânicos aumentou de pouco mais de £1 trilhão (R$ 7 trilhões), equivalente a 130% do PIB, em meados da década de 1990 para pouco menos de £7 trilhões (R$ 51 trilhões), equivalente a 270% do PIB, nos últimos anos.

Os impostos sobre a riqueza estão em desuso, os mercados de ações tiveram um desempenho fantástico e a inflação, pelo menos até recentemente, tem sido baixa. Devido ao aumento dos gerentes de patrimônio e dos fundos de índice, os ricos se tornaram melhores em evitar o destino dos Vanderbilts.

O segundo fator é a demografia. Os baby-boomers absorveram a riqueza, tendo atingido a maioridade exatamente no momento em que os preços das casas e os mercados de ações começaram a subir. Os alemães com mais de 65 anos, que constituem um quinto da população, têm um terço da riqueza do país. Os baby boomers americanos, também representam um quinto da população de seu país e têm metade de sua riqueza líquida, ou US$ 82 trilhões (R$ 483 bilhões). Agora os baby boomers estão começando a morrer, deixando grandes propriedades para seus herdeiros. Sorte irlandesa O crescimento econômico é o terceiro fator. Em 2014, Thomas Piketty, da Paris School of Economics, e Gabriel Zucman, então da London School of Economics, apresentaram evidências de que os países de crescimento lento acumulam mais riqueza, medida em relação à renda nacional. As pessoas aumentam a poupança em uma taxa bastante consistente, mas o PIB aumenta menos rapidamente. Nos últimos anos, devido ao fraco crescimento da população e da produtividade, o crescimento do PIB dos países ricos sofreu uma desaceleração acentuada. De acordo com nossos dados, os países de crescimento mais rápido, como os Estados Unidos e a Irlanda, parecem ser menos afetados pela herdocracia em comparação com os mais lentos, como a Alemanha e a Itália. O boom das heranças pode, por sua vez, reforçar a tendência de crescimento econômico mais lento. Assim como na época de Honoré de Balzac, a melhor maneira de ficar rico é, cada vez mais, não trabalhar duro, mas casar-se bem. "Você precisará sofrer dez anos de miséria... e lamber o chão do tribunal com a língua", diz um personagem de 'Père Goriot', enquanto dá um sermão sobre como só um idiota escolheria um salário em vez de uma herança. No século XXI, a renda do 1% mais rico dos herdeiros franceses é novamente mais alta do que a do 1% mais rico dos trabalhadores. As implicações econômicas podem ser grandes. Se as pessoas se concentrarem em fazer casamentos, em vez de abrir uma empresa, a inovação será prejudicada. Em todo o mundo rico, o empreendedorismo já está em declínio a longo prazo.

É provável que o aumento das heranças tenha efeitos sociais ainda maiores. Elas aumentam a diferença entre as pessoas no topo e na base da pirâmide. Dados do Federal Reserve sugerem que o americano médio entre os 5% que ganham mais recebeu bem mais de US$ 50 mil (R$ 295 bilhões) em herança, em comparação com cerca de US$ 5 mil (R$ 29,5 mil) para alguém na faixa intermediária. Hero Ashman, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Seth Neumuller, do Wellesley College, estimam que as transferências de riqueza entre gerações explicam um quarto da diferença de riqueza entre americanos negros e brancos.

Em alta Economia Trump age como lobo e desorganiza geopolítica e economia mundial Tokio Marine celebra expansão no seguro de automóveis Quem são as dez pessoas mais ricas do Brasil neste início de ano? Veja o ranking O boom das heranças criará desigualdades específicas no mercado imobiliário, independentemente de as transferências de patrimônio serem feitas por ocasião da morte ou em vida. Uma pesquisa sobre os Estados Unidos realizada pela Legal & General, uma empresa de serviços financeiros, sugere que, se o “Banco do Papai e da Mamãe” fosse uma empresa, ele estaria entre os dez maiores credores hipotecários. O apoio generoso de parentes, por sua vez, aumenta a taxa de propriedade de imóveis entre os jovens - talvez um terço ou mais, de acordo com um artigo de Eirik Eylands Brandsaas, do Fed. Ao mesmo tempo, as pessoas sem benfeitores saem perdendo. Essas descobertas têm implicações importantes para o mercado de casamentos. Nosso conselho é claro: você deve encontrar um Sr. Bingley moderno com “quatro ou cinco mil por ano”, em vez de alguém que seja inteligente ou trabalhador. Considere duas pessoas da geração do milênio, “Isabel herdeira” e “Nancy não beneficiária”, que moram em Londres e ganham mais do que 90% das pessoas da cidade (£100 mil, ou US$ 126 mil, por ano). Dado seu salário, ambas podem esperar comprar uma casa no percentil 90 na capital. Mas essa casa custa cerca de £1,2 milhão (R$ 8,91 milhões). Felizmente para Isabel, seus pais lhe deram essa casa. Nancy não tem essa sorte. Embora ela trabalhe muito e guarde metade do seu salário após os impostos, talvez nunca consiga pagar a hipoteca de uma casa tão cara. Com quem você prefere se casar? Na verdade, o boom das heranças já está alterando o mercado de casamentos. Nas regiões mais ricas dos Estados Unidos, pessoas na faixa dos 20 e 30 anos falam abertamente sobre a necessidade de se casar com pessoas ricas. Os economistas discutem o fenômeno do “acasalamento seletivo”, em que as pessoas trocam votos com aqueles que são semelhantes a elas.

A maioria das pesquisas se concentra na educação ou na renda, mas trabalhos mais recentes sugerem que os herdeiros também tendem a se casar entre si. Etienne Pasteau, ex-aluno da Paris School of Economics, e Junyi Zhu, do Bundesbank, estimam que a herança é duas vezes e meia mais influente do que a renda do trabalho para explicar as escolhas de casamento na Alemanha. Outro artigo, com foco na Dinamarca, conclui que, com o passar do tempo, a herança está se tornando cada vez mais importante para explicar a escolha do cônjuge pelas pessoas.

O boom das heranças ainda deve continuar por um bom tempo. De acordo com nossos cálculos, o número de mortes de baby boomers aumentará até 2036, quando, nos Estados Unidos, 1,5 milhão deles se aposentarão. O valor das moradias e das ações provavelmente também aumentará, elevando o tamanho da pilha a ser passada adiante.

Em um mundo de taxas de juros mais altas, alguém que herda e coloca o dinheiro no banco ou compra títulos do governo pode se sair muito bem como um locatário puro. Enquanto isso, os governos continuam reduzindo, em vez de aumentar, os impostos sobre heranças. Nos próximos anos, o mundo poderá ver o surgimento de uma classe de herdeiros que é ainda mais duradoura do que a nobreza da época de Austen. Que coisa boa - para alguns.

