The Economist: As ilusões econômicas de Donald Trump já estão prejudicando a América

Ao impor tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México, também no dia 4 de março, Trump estava incendiando uma das cadeias de suprimentos mais integradas do mundo. Embora ele tenha adiado, dois dias depois de implementá-las, as tarifas por um mês, muitos setores sofrerão. Ele também aumentou as tarifas sobre a China e ameaçou a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul. Algumas dessas tarifas também podem ser adiadas; outras podem nunca se concretizar.

No entanto, tanto na economia quanto nas relações exteriores, está ficando claro que a política está sendo definida de acordo com os caprichos do presidente. Isso causará danos duradouros no país e no exterior.