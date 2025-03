The Economist: A engenharia tarifária das empresas diante das barreiras de Donald Trump

Outra forma de engenharia tarifária envolve a manipulação da origem de um produto. Considere os chicotes de cabos dos carros da Hyundai, compostos de fios, revestimentos plásticos e conectores. As autoridades alfandegárias americanas consideraram que esses produtos são fabricados na Coreia do Sul, de onde a montadora é originária. No entanto, embora a matéria-prima seja fabricada lá, a maior parte do processo de produção ocorre na China, e o chicote acabado é enviado de volta à Coreia do Sul para testes e embalagem. Projetar as cadeias de suprimentos de modo que apenas a produção suficiente ocorra em um local que se beneficie de tarifas mais baixas é mais barato do que transferir a fabricação em sua totalidade e permite que as empresas sejam mais ágeis quando surgirem novos impostos.

Mesmo que nada disso seja possível, há outras maneiras inteligentes de as empresas diminuírem o ônus das tarifas. A cláusula de “primeira venda”, criada por uma decisão judicial em 1988, permite que os importadores avaliem as mercadorias com base no preço cobrado pelo fabricante, em vez dos preços mais altos cobrados pelos intermediários ao longo do caminho.

Para preservar o caixa, as empresas também podem atrasar o pagamento de impostos. Em uma nota enviada aos clientes este mês, a Maersk, gigante do setor de transporte marítimo, aconselhou o uso de “armazéns alfandegados” que permitem que as empresas armazenem mercadorias sem pagar impostos até que sejam vendidas, bem como “títulos de importação temporários” para mercadorias que serão reexportadas.