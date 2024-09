The Economist: Uma nova luta de classes está se formando na China

O termo three generations in tobacco (três gerações no tabaco) se tornou uma abreviação comum na China. Nas mídias sociais, significa uma elite privilegiada cujos membros distribuem empregos cobiçados (como cargos de gerência no monopólio estatal do tabaco) para seus próprios tipos. No início deste ano, um blogueiro com mais de 850 mil seguidores invocou o meme.

PUBLICIDADE “O resultado desse sistema hereditário é um círculo fechado de poder que corta completamente as oportunidades de ascensão para as pessoas de baixo!”, escreveu ele. Centenas de pessoas expressaram concordância. “A classe dominante está se solidificando”, respondeu um deles. Outro ficou furioso: “Os filhos da elite estão progredindo, e os filhos dos pobres continuam pobres.” Na década de 1990, à medida que as pessoas se tornaram livres para se mudar do campo para as cidades e para escolher o trabalho a fazer, a mobilidade social disparou. Com trabalho árduo e inteligência nativa, a transformação de fazendeiro em dono de fábrica poderia ser concluída em questão de anos. Mas, como o meme sugere, o otimismo está começando a desaparecer.

A economia está vacilando. As oportunidades de bons empregos estão se esgotando. Muitos chineses agora falam de shehui guhua, ou estagnação social. Entre os menos abastados, está crescendo o ressentimento em relação ao que é visto como uma elite que se autorreproduz. A inimizade entre as classes está aumentando.

China tem visto uma redução da mobilidade social, o que tem ajudado a aumentar a desigualdade Foto: 06photo/Adobe Stock

Uma pesquisa conduzida por dois acadêmicos americanos, Scott Rozelle e Martin Whyte, descobriu que as pessoas na China já aceitaram a desigualdade gritante, permanecendo otimistas de que, com trabalho árduo e habilidade, ainda poderiam ter sucesso. Mas os acadêmicos descobriram que agora é mais provável que digam que as conexões e o crescimento rico são as chaves para o sucesso.

Isso irrita o Partido Comunista, que afirma ter estabelecido uma “ditadura democrática do povo liderada pela classe trabalhadora e baseada em uma aliança de trabalhadores e camponeses”, como diz a constituição chinesa. Nos últimos anos, o líder da China, Xi Jinping, pediu mais esforços para promover a mobilidade social e, ao mesmo tempo, enfatizou a necessidade de alcançar a “prosperidade comum”. No entanto, esse discurso teve pouco impacto óbvio sobre o humor do público, além de assustar os empresários e os chineses mais ricos. Em agosto, um usuário popular do Weibo, um site de mídia social, criticou as grandes pensões desfrutadas pela elite. “Gente comum, vocês entenderam agora?... Os interesses adquiridos são intocáveis, não se pode nem falar sobre eles”, escreveu ele. “Eles são todos parasitas”, respondeu uma pessoa. “Vampiros”, disse outra. “A estagnação social está piorando”, disse um terceiro. Alguém até se aventurou: “Sem outra revolução, é impossível resolver essas injustiças bizarras”. Em poucos dias, o tópico desapareceu da internet fortemente censurada da China.

A China está realmente se tornando mais rígida socialmente? Especialistas debatem as evidências. Uma forma comum de medir a mobilidade é observar o que os economistas chamam de elasticidade intergeracional da renda, ou IGE. Ele compara a renda das pessoas com a de seus pais. Quanto mais próximos eles estiverem, menor será a diferença entre o status social das duas gerações. O IGE representa a proporção em uma escala de zero a um, sendo que um número maior indica menos mobilidade.

Um estudo publicado em 2019 pelo Institute of Labour Economics, um think-tank de Bonn, constatou que o IGE dos nascidos entre 1970 e 1980 era de 0,39. Ele subiu para 0,44 para os nascidos entre 1981 e 1988. Como nos países ricos, dizem os autores, a redução da mobilidade social andou de mãos dadas com o aumento da desigualdade.

A diferença entre ricos e pobres na China aumentou acentuadamente na década de 1990, com o início das reformas econômicas. Em outro artigo, também publicado em 2019, Mengjie Jin, da Universidade de Finanças e Economia de Nanjing, e seus colegas autores afirmaram que o país era mais móvel socialmente do que os Estados Unidos, mas menos do que a Grã-Bretanha, o Canadá e a Alemanha.

Xi não admite que a estagnação social esteja ocorrendo, mas pediu esforços para evitá-la. “Em alguns países, a diferença cada vez maior entre ricos e pobres e o colapso da classe média levaram à divisão social, à polarização política e ao populismo desenfreado”, disse ele em 2021. “As lições são profundamente significativas!” Em julho, Han Linxiu, da Universidade de Nankai, escrevendo em um jornal oficial, disse que não acreditava que houvesse estagnação, mas que “a presença generalizada dessa emoção negativa” era “um risco político em potencial”.

A palavra C

Para resolver o problema, o partido emitiu em 2019 seu primeiro documento de política sobre o tema da mobilidade social. Como de costume, ao discutir a China, ele não mencionou a palavra "classe". A ideia de que novas classes possam estar se formando permanece intragável para os ideólogos do partido. No entanto, o relatório afirmou que a eliminação das barreiras à mobilidade seria "um poderoso apoio ao desenvolvimento sustentado e saudável da economia". E identificou corretamente alguns dos principais obstáculos.

A ‘economia prateada’ da China está prosperando enquanto a taxa de natalidade cai

O que a China tem feito para avançar em seu projeto de ser o grande centro comercial da Ásia O mais flagrante é o sistema hukou de registro de domicílios, que limita a capacidade dos migrantes do campo de obter acesso à assistência médica, educação e moradia urbanas subsidiadas. Os quase 300 milhões de pessoas que se mudaram para as cidades nas últimas três décadas desfrutaram de um ganho único na posição social. Porém, nas cidades, eles são tratados como de segunda classe, muitas vezes impedidos de conseguir bons empregos devido à exigência de que os candidatos tenham um hukou local. O documento do partido pedia a “equalização dos serviços públicos básicos... independentemente do status do hukou”. As reformas estão ganhando ritmo. Algumas oferecem aos migrantes com empregos permanentes a chance de desfrutar dos mesmos benefícios que os residentes nativos, mesmo sem mudar o hukou.

Mas ainda há barreiras ocultas: muitos migrantes não têm contratos para comprovar seu emprego ou status de residência. E o partido está relutante em permitir muitas mudanças nas maiores cidades, onde se concentram os melhores empregos. Ele teme o impacto sobre a estabilidade social se um grande número de migrantes ficar desempregado e não quiser sair.

Em alta Economia ‘Perseguir a inovação e a disrupção é estratégia que deve ser trazida para o centro’ O corte de juros se aproxima: e agora? Na zona rural, o acesso desigual à boa educação é um grande impedimento ao progresso. As escolas rurais são muito inferiores às urbanas em termos de financiamento e pessoal. As crianças com hukou rural têm muito menos chance de concluir o ensino médio. Um grande aumento no número de vagas em universidades e faculdades abriu muito mais portas. No entanto, os alunos da zona rural estão extremamente sub-representados nas universidades de elite. Liu Baozhong, da Academia Chinesa de Ciências Sociais, calcula que, nessas instituições, quase 40% dos estudantes são filhos de gerentes e menos de 10% são filhos de agricultores, embora mais de 35% dos chineses vivam no campo. A classe média da China se expandiu rapidamente, passando de quase inexistente na década de 1990 para cerca de 400 milhões de pessoas atualmente. Mas dentro dessa nova classe também há ressentimentos. A competição pelo progresso é intensa. Os pais investem dinheiro para ajudar seus filhos a progredir. Em 2021, o governo tentou nivelar o campo de atuação proibindo a maioria dos serviços de tutoria com fins lucrativos. Mas isso deu aos mais ricos uma vantagem ainda maior: eles podiam pagar os preços altíssimos que os tutores começaram a cobrar por seu trabalho ilícito. Muitos acadêmicos chineses sugerem a melhoria dos serviços públicos para reduzir o risco de que os pobres permaneçam pobres, geração após geração, devido aos custos dos cuidados com a saúde, pensões inadequadas, benefícios de desemprego escassos e o preço oculto de uma boa educação.

Mas o governo não está disposto a fazer alarde. “Para promover a prosperidade comum, não devemos adotar a abordagem do assistencialismo”, alertou Xi, em 2021. Isso apoiava “pessoas preguiçosas”, disse ele.

O próprio elitismo do partido não ajuda. Para funcionários públicos e trabalhadores de colarinho branco em empresas estatais - tipos de trabalho cobiçados - a filiação é essencial para o avanço. O exame do serviço público é altamente considerado por sua imparcialidade, mas quem se filia ao partido depende da ajuda de pessoas de dentro.

E dentro dos bastiões do Estado, o nepotismo é abundante. Em uma reportagem em seu site em abril, até mesmo a televisão estatal concordou. Ela disse que a preocupação do público com “três gerações no tabaco” e tópicos semelhantes nas mídias sociais era um sinal de que “ainda há um pouco de ‘endogamia’ nas empresas estatais e nas agências do governo local”.

O flagelo, segundo ela, estava “proliferando em cantos escondidos”. Os internautas aproveitaram essa rara admissão. “Essas pessoas estão promovendo a cultura tradicional”, brincou um deles, referindo-se a um projeto favorito de Xi. “Dragões dão à luz dragões, fênix a fênix, e o filho de um rato sabe como cavar.”

