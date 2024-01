The Economist: O novo plano da Europa para proteger sua economia

A Europa também precisa avançar mais rápido na diversificação por meio de acordos comerciais. O Japão faz parte de uma série de acordos de livre-comércio recentes, que cobrem mais de 80% de suas transações comerciais. As exportações do país para a China não cresceram tanto quanto, por exemplo, as da Alemanha. A UE fez alguns progressos nas negociações comerciais, mas seu acordo com o Mercosul na América do Sul ainda não foi ratificado e os grandes acordos com a Índia e a Indonésia estão estagnados.

Talvez a comparação com o Japão seja injusta. “Tivemos experiências com a coerção econômica no passado e conhecemos as dificuldades”, diz Kazuto Suzuki, do Instituto de Geoeconomia de Tóquio. “O Japão praticava a segurança econômica antes de ela virar uma expressão da moda”. A Europa precisa correr atrás, um relatório de cada vez. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU