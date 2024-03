The Economist: quem são os novos ricos da Índia e por que eles devem ganhar espaço

Toda a Índia ficou entorpecida, na virada de fevereiro para março, com o espetáculo das comemorações pré-casamento de Anant Ambani em Jamnagar, uma não muito aprazível cidade industrial no oeste do país. Anant Ambani é filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Índia e chefe da Reliance, um gigantesco conglomerado empresarial.

Bill Gates, Mark Zuckerberg e Rihanna compareceram, assim como uma grande quantidade de magnatas dos negócios indianos, lendas do críquete e astros de Bollywood. O governo transformou temporariamente o aeroporto doméstico local em um aeroporto internacional. Para centenas de milhões de indianos que acompanharam os luxuosos movimentos pela TV, pelas mídias sociais e pelos jornais, as festividades serviram como um sumário dos gostos e do poder dos ricos da Índia. Os Ambani e seus colegas plutocratas são nomes conhecidos na Índia. Mas eles não são representativos dos ricos da Índia. Os bilionários, quase por definição, são um grupo seleto. De acordo com a revista Forbes, há apenas 186 deles na Índia. Muito mais importantes para a história econômica da Índia - e representativos dela - são as legiões de milionários em dólares, cujas fileiras aumentam a cada ano.

Eles têm uma influência descomunal, em relação a seus números, sobre os padrões de consumo, investimento e crescimento. Mas não costumam aparecer nas manchetes ou fazer propaganda de sua riqueza.

Mark Zuckerberg (C) era um dos presentes na festa de Anant Ambani (D) e Radhika Merchant Foto: Reliance group via AP

Não existe uma definição fixa de “rico” usada pelas empresas que os atendem. Mas um limite comumente aceito para ser um “indivíduo de alto patrimônio líquido” é a posse de ativos líquidos de US$ 1 milhão ou mais, incluindo o valor da residência principal. Isso poderia inflar os números, contando alguém que trabalha com um salário modesto, mas herda um grande apartamento à beira-mar em Mumbai - US$ 1 milhão compra 100 metros quadrados de uma propriedade nobre na cidade.

Mas isso não leva em conta as pessoas que possuem dinheiro ilícito, o que diminui o número real. Os especialistas supõem que esses aspectos se cancelam mutuamente para fornecer um quadro decente das pessoas ricas de um país.

De acordo com essa definição, a Índia teria cerca de 850 mil milionários em dólares em 2022, um acréscimo líquido de 473 mil em relação à década anterior, segundo pesquisa do banco Credit Suisse. Entre 2012 e 2022, o número de milionários em dólares cresceu a uma taxa anual de 8,5%, superando o crescimento médio do PIB, de 5,6%.

A economia indiana está se recuperando ainda mais fortemente agora. Como resultado, os gestores de fortunas esperam que o número de milionários em dólares cresça de 15% a 20% ao ano. Esses são os novos ricos. Não existem conjuntos de dados delineando os dados demográficos desse grupo. Mas é possível traçar tendências gerais a partir das pessoas que administram seu dinheiro. Surge um tema unificador: os novos ricos da Índia não são nada parecidos com os antigos.

Primeiro, eles estão mais espalhados. Os indianos não precisam mais viver em cidades de primeira linha, como Mumbai, Délhi ou Bangalore, para ter dinheiro. Jaideep Hansraj, responsável durante 15 anos pela área de gestão de fortunas do banco Kotak Mahindra - e agora dirige o setor de títulos do banco -, diz que o aumento de investidores de cidades pequenas é fenomenal. Eles vêm de “Indore, Bhopal, Lucknow ou Kanpur. Ou... Bareilly. Isso me deixa completamente perplexo”, diz ele, referindo-se aos tipos de cidades que uma geração anterior de banqueiros teria desprezado.

Rakesh Singh, do HDFC, o maior banco da Índia em termos de capitalização de mercado, diz que já viu investimentos de meio milhão de dólares vindos de lugares como Jorhat, em Assam, que a maioria dos indianos teria dificuldade de localizar em um mapa.

O que impulsiona essa diversificação geográfica da riqueza é a melhoria da infraestrutura da Índia. Isso reduziu os custos de transporte e acelerou a movimentação das indústrias. Isso inclui uma grande expansão na conectividade aérea, a disseminação da internet de alta velocidade e incentivos ao investimento por parte dos governos estaduais interessados em abocanhar uma parte da economia em crescimento da Índia. Os gestores de fortunas também estão expandindo suas operações para atender aos clientes onde quer que eles estejam.

Uma segunda mudança é a idade média dos ricos. Se antes os ricos da Índia tinham uma idade média acima de 50 anos, agora são comuns os milionários com 40 e 30 anos de idade. Alguns se beneficiaram da aquisição de terras pelo governo para projetos de infraestrutura, colhendo grandes somas de propriedades anteriormente improdutivas. Muitos são empresários de primeira geração que fabricam produtos básicos de consumo, como roupas ou poppadoms (uma comida típica), ou bens não exatamente atraentes, mas essenciais, necessários para uma economia em crescimento, como vergalhões ou rolamentos de esferas. Uma grande parte é composta por profissionais assalariados com direito a opções de ações da empresa ou investimentos pessoais seguros. Esses são milionários de primeira geração com "fortes valores de classe média", diz Chethan Shenoy, da Anand Rathi Wealth, que administra US$ 6,6 bilhões para quase 10 mil clientes. A terceira grande mudança está no que os novos ricos fazem com suas riquezas, tanto em termos de investimento quanto de consumo. Eles estão muito mais à vontade com os mercados de capitais do que seus pais estavam. "Antes, eu podia ter uma conversa padrão com 90% dos meus clientes", diz Nitin Chengappa, diretor de private banking do banco Standard Chartered. Hoje, "a diversificação é a chave. Não se trata apenas de fundos mútuos. É private equity, causas sociais, capital de risco, o que posso fazer em (empresas) listadas, o que posso fazer em não listadas?" Os ricos ainda compram muito ouro e segundas residências, na Índia e no exterior. Mas seu interesse nos mercados e seu apetite por risco também aumentaram.

Isso não significa que eles evitem o consumo. As férias no exterior são uma indulgência comum, assim como os casamentos extravagantes e os carros de luxo. (A Mercedes-Benz espera que a Índia se torne seu terceiro maior mercado fora da Alemanha em três anos - hoje é o quinto). Marcas e hotéis de luxo europeus são cada vez mais comuns nas cidades da Índia. No ano passado, a Dior realizou um desfile em Mumbai e, em 2022, o setor relojoeiro suíço teve um ano recorde de exportações para a Índia.

A Tata, um grande conglomerado indiano, tem observado um crescimento robusto em seus negócios de artigos de luxo e hotéis cinco estrelas, especialmente em cidades menores. Ela está planejando abrir 25 hotéis este ano, muitos deles de alto padrão. Um aeroporto internacional que será inaugurado em Mumbai no próximo ano terá um quinto de suas vagas de estacionamento reservadas para jatos particulares.