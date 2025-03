The Economist: Por que a prata é o novo ouro?

Este é um momento fabuloso para ser um “gold bug”, expressão usada para definir investidores que gostar de aplicar em ouro. Não faz muito tempo, apresentar-se como tal era uma boa maneira de fazer com que as pessoas se afastassem de você em uma conferência de investimentos. A imagem popular era a de alguém que tinha seu próprio gerador de eletricidade, pilhas de pastilhas de purificação de água e um suprimento de alimentos enlatados para vários anos. Agora, significa apenas um investidor astuto.

Desde o início de 2023, o preço do ativo mais brilhante subiu quase 60% em dólares. Isso é mais do que qualquer um dos principais índices de ações do mundo - incluindo, após algumas semanas turbulentas, o S&P 500 dos Estados Unidos. No entanto, a mais doce justificativa vai para os fãs de outro metal precioso. Até mesmo os entusiastas do ouro tendem a considerar um interesse ardente pela prata como algo excêntrico. Para os traders, ela é o "ouro do pobre" ou "o metal do diabo". Durante anos, esses apelidos foram justificados pelos retornos sem brilho da prata e pela corrida desenfreada de seu preço ao longo do caminho.

Produção de prata não tem acompanhado o aumento da demanda Foto: Adobe Stock

O metal do diabo ainda não é para os fracos de coração. Mas ele quase acompanhou o ritmo do ouro no último ano e o superou nos últimos cinco. Com os fluxos de investimento agora acompanhando os retornos, um ativo que já foi um nicho está se aproximando do mainstream.

A lógica sugere que o preço da prata deve se mover de forma semelhante ao do ouro. Ela também é rara, bonita e inerte, e por isso tem sido usada para forjar joias e moedas há milênios. Essa função há muito estabelecida como reserva de valor lhe confere um apelo de “porto seguro” quando os investidores estão nervosos. Assim como o ouro, a quantidade fixa de prata na crosta terrestre também deve torná-la uma boa proteção contra a inflação. De fato, as recentes altas de ambos os metais ocorreram quando os investidores se preocuparam com o caos geopolítico e com o aumento persistente dos preços. Ao fazer isso, eles superaram outra tendência comum, a de que seus preços caiam quando as taxas de juros reais sobem e vice-versa, já que não geram renda.

Isso é teoria. Na prática, diferentes níveis de oferta de mineração e demanda industrial garantem que a relação entre os preços da prata e do ouro esteja sempre mudando. No longo prazo, isso levou a décadas de decepção para os prateados. Durante a maior parte da década de 1970, você precisaria vender de 30 a 40 onças (1,51 kg) de prata para comprar uma de ouro. Hoje, seriam mais de 90.

Os especuladores também foram queimados pelo metal do diabo. Após a crise financeira global de 2007-2009, a demanda industrial vacilante e o foco em ativos de refúgio fizeram com que o preço da prata dependesse mais do que nunca dos caprichos dos traders. Como resultado, a relação entre o preço da prata e do ouro passou anos se movendo em linha com o preço do ouro.

Uma aposta na prata se tornou uma aposta ampliada no ouro - uma relação apreciada pelos fundos de hedge, que normalmente teriam de pagar por um empréstimo de margem para obter essa alavancagem. Essa relação se desfez no final da década de 2010, fazendo com que os traders que dependiam dela perdessem suas camisas, já que a prata saiu abruptamente de moda entre os investidores.

Agora ele está novamente em voga. Os bancos centrais passaram anos acumulando suas reservas de ouro. Em setembro, a Interfax, uma agência de notícias russa, informou que seu governo logo começaria a comprar prata também. O ano passado foi o primeiro desde 2021 em que os fundos negociados em bolsa de prata, que as pessoas físicas usam para comprar commodities, registraram entradas líquidas.

Este ano, os comerciantes de Nova York têm esvaziado os cofres de ouro de Londres, em meio a temores de que essas importações possam sofrer tarifas no futuro. Eles estão adquirindo prata ainda mais rapidamente - tanto que, de fato, a diferença transatlântica de preços justifica o carregamento de barras de prata em voos comerciais.

Metal é usado na produção de painéis solares Foto: Adobe Stock

Além disso, parece provável que um abismo cada vez maior entre a oferta e a demanda mantenha o frenesi. A oferta anual de prata, impulsionada pela produção de mineração e reciclagem, contraiu-se ligeiramente na última década, de acordo com o Silver Institute, um órgão de pesquisa. No mesmo período, a demanda industrial aumentou em mais de 50%, em grande parte devido ao uso da prata em painéis solares. As importações para a China, que fabrica grandes quantidades desses painéis, dispararam. Como a capacidade de mineração não pode ser expandida rapidamente, o desequilíbrio deve continuar a impulsionar o preço da prata por algum tempo.

À medida que o mundo se torna um lugar mais frágil, é difícil imaginar que a demanda dos investidores por ativos de refúgio caia em breve. Enquanto isso, os incentivos para os governos armazenarem valor em locais fora do alcance do Tio Sam estão aumentando. Esse é um dos principais motivos pelos quais os bancos centrais têm comprado tanto ouro ultimamente.

Alguns podem se sentir tentados, assim como Donald Trump, a incluir criptomoedas em suas reservas. Mas há outro metal precioso que também poderia fazer o trabalho. Chegou a hora dos prateados saírem do frio.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.