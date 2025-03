The Economist: A política errática de Trump está prejudicando a reputação dos ativos americanos

A intimidação de Donald Trump aos aliados e vizinhos dos Estados Unidos pode agradar à base do Make American Great Again (Torne a América Grande Novamente, na sigla em inglês). Infelizmente, os investidores pensam o contrário. A confiança nas perspectivas da economia americana foi minada e os mercados financeiros estão afundando.

O índice S&P 500 de ações americanas caiu 9% desde seu pico em fevereiro. Como o protecionismo de Trump desafia a lógica, a fé dos investidores na capacidade do seu governo de conduzir a economia está evaporando. O mesmo acontece com o dólar. Como Trump tem ameaçado com tarifas atrás de tarifas, o dólar caiu quase 6% em relação a uma cesta de outras moedas desde meados de janeiro. O mais notável é seu declínio em relação ao euro, estimulado pelas expectativas de um aumento nos gastos europeus com defesa.

Assim como na política tarifária, o governo de Trump não entende os benefícios e os custos de ter uma moeda fraca Foto: Alex Brandon/AP

Uma fonte de confusão é que a equipe de Trump diz que quer coisas diferentes. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, afirma que o governo quer um dólar forte, em linha com a política americana recente. Tanto Trump quanto JD Vance, o vice-presidente, acreditam que a força do dólar está atrasando a indústria americana.

Os negociadores de moedas sussurram sobre um “Acordo de Mar-a-Lago”, uma repetição do Acordo Plaza que, na década de 1980, estimulou os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos a cooperar para enfraquecer o dólar forte, e foi proposto pela primeira vez por Stephen Miran, agora conselheiro de Trump.

Outra fonte de confusão é que, assim como na política tarifária de Trump, o governo não entende os benefícios e os custos de ter uma moeda fraca. Os defensores de um dólar fraco dizem que ele ajudaria a tornar as exportações mais competitivas. No entanto, o crescimento das cadeias globais de valor no setor de manufatura nas últimas décadas atenuou o impacto das taxas de câmbio sobre as vendas de mercadorias no exterior, porque os exportadores de hoje incorporam mais material importado do que antigamente. Além disso, os custos da fraqueza da moeda são amplamente sentidos.

Se os 13 milhões de americanos com empregos no setor de manufatura se beneficiam, isso deve ser comparado aos quase 300 milhões de consumidores que pagarão pelo aumento do custo das importações. As expectativas de inflação das famílias já estão aumentando, embora os dados de inflação dos preços ao consumidor, publicados em 12 de março, tenham ficado um pouco abaixo das previsões do mercado.

A última fonte de confusão − e a mais corrosiva − é a lógica desconcertante por trás das políticas do governo. Por si só, as tarifas deveriam aumentar o valor do dólar, já que os americanos compram menos produtos importados e, portanto, menos moeda estrangeira. Embora o dólar possa ter caído de forma particularmente acentuada em relação ao euro por causa dos gastos europeus, sua fraqueza em relação a outras moedas importantes aponta para um ato de grave autoflagelação: que o impacto das tarifas sobre a economia americana está mais do que compensando seu impacto direto.

Considere a sugestão mais ousada dos entusiastas do dólar fraco, apresentada por Miran. Trata-se de tributar os governos estrangeiros que têm títulos do Tesouro americano, a fim de impedi-los de ter dólares. Isso não faz sentido. É possível que nem mesmo atinja seu objetivo de enfraquecer o dólar, pois as pesquisas acadêmicas não deixam claro se o status de moeda de reserva tem aumentado consistentemente o valor do dólar.

Mesmo que funcionasse, isso deveria assustar qualquer pessoa que se preocupe com a capacidade dos Estados Unidos de projetar seu poder em todo o mundo. As sanções financeiras contra a Rússia e as que estão prestes a ser aplicadas contra o Irã seriam menos eficazes se o dólar representasse uma parcela menor do comércio e das finanças no exterior.

Durante décadas, os investidores foram atraídos pelo excepcionalismo dos Estados Unidos: seu forte crescimento e um governo que era um sábio administrador da economia. Agora eles estão acordando para a impulsividade e a incoerência. Os ativos americanos serão prejudicados.

