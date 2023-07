The New York Times anuncia fim da editoria de esportes

O jornal norte-americano The New York Times anunciou nesta segunda-feira, 10, que irá encerrar sua editoria de esportes. Agora, tanto no online quanto no impresso, a cobertura de clubes e partidas será feita somente no The Athletic, portal que o Times adquiriu em janeiro de 2022.

O plano ocorre em meio a uma reorganização do The Athletic, que está perdendo dinheiro e recentemente anunciou demissões. A mudança deve enfrentar resistência dos funcionários esportivos do Times, que escreveram uma carta aos executivos da empresa durante o fim de semana exigindo informações sobre o futuro da seção.

Joe Khan, editor-executivo do Times, e Monica Drake, vice-editora-gerente, anunciaram a mudança para redação como “uma evolução na forma como cobrimos esportes”. “Planejamos nos concentrar ainda mais diretamente em notícias distintas e de alto impacto e jornalismo empresarial sobre como os esportes se cruzam com dinheiro, poder, cultura, política e sociedade em geral”, escreveram em um e-mail para a redação do Times na manhã de segunda-feira. “Ao mesmo tempo, reduziremos a cobertura da redação de jogos, jogadores, times e ligas.”

A redação de esportes do jornal conta com mais de 35 jornalistas e editores. A cobertura do departamento de jogos, atletas e proprietários de times, e sua coluna Sports of the Times em particular, já foram um pilar do jornalismo esportivo americano.

Sede do The New York Times, em Manhattan. Jornal disse na segunda-feira, 10, que encerrará seu departamento de esportes e cobertura passará para o site The Athletic. Foto: Sasha Maslov/The New York Times

Segundo o jornal, a mudança representa “uma maior integração na redação do The Athletic”, que o The Times comprou em janeiro de 2022 por US$ 550 milhões, acrescentando uma publicação que contava com cerca de 400 jornalistas cobrindo mais de 200 times esportivos profissionais.

A equipe do The Athletic fornecerá agora a maior parte da cobertura de eventos esportivos, atletas e ligas. Os artigos do The Athletic serão reproduzidos no jornal impresso do The Times. De acordo com a empresa, os jornalistas da seção de esportes serão transferidos para outras funções na redação e não há demissões planejadas, segundo Kahn e Drake.

Como empresa, o The Athletic ainda não obteve lucro. O portal registrou prejuízo de US$ 7,8 milhões no primeiro trimestre deste ano. Entretanto, o número de assinantes pagantes cresceu para mais de três milhões em março de 2023, de pouco mais de um milhão quando foi adquirido.

Em novembro passado, o The Times nomeou Steven Ginsberg, um dos principais editores do The Washington Post, como editor-executivo do The Athletic. Em junho, o The Athletic demitiu quase 20 repórteres e transferiu mais de 20 outros para novos postos.

Nos últimos anos, com a ascensão da mídia digital, o departamento de esportes do The Times começou a diminuir, assim como muitos outros jornais nacionais e locais. A seção perdeu sua seção de impressão diária independente. No domingo, 9, um grupo de quase 30 membros da seção de esportes do Times enviou uma carta a Kahn e AG Sulzberger, o editor do The Times, repreendendo a empresa por pela conduta com a equipe de esportes desde a compra do The Athletic.

Sulzberger e o executivo-chefe da empresa, Meredith Kopit Levien, escreveram em um e-mail para a equipe nesta segunda-feira dizendo que o objetivo da empresa desde a aquisição do The Athletic era se tornar “um líder global em jornalismo esportivo”./The New York Times e Washington Post.