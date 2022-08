TIM anuncia ativação do 5G em São Paulo para 90% da população

A TIM anunciou nesta quinta-feira, 4, o lançamento do 5G em São Paulo com a promessa de uma cobertura que atenderá logo de cara 90% da população, com o sinal disponível em todos os bairros.

Para essa cobertura mais avançada no começo, a operadora realizou uma atualização para o 5G de 1.000 das suas 1.050 antenas que já estavam instaladas e rodando no 4G.

Com isso, os equipamentos permitirão a ativação do 5G na faixa de 3,5 Ghz, com velocidade de tráfego de dados cerca de 10 vezes maior que a do 4G.

“Isso significa que 90% da população de São Paulo terá acesso imediato ao 5G de verdade”, afirmou o presidente da TIM, Alberto Griselli, em entrevista coletiva.

Alberto Griselli, presidente da TIM, anunciou que o 5G da operadora em São Paulo atenderá logo de cara 90% da população, com o sinal disponível em todos os bairros Foto: Bruno Ryfer

O executivo destacou que a companhia está ativando muito mais antenas que o exigido nessa fase inicial pela Anatel. A obrigação seria de uma antena a cada 100 mil habitantes no início das operações, o que no caso de São Paulo equivale a 154 antenas por operadora.

Hoje, 850 antenas da TIM em São Paulo já operam no 5G. O número anunciado de 1.000 será atingido ainda neste mês, e a 1.050 nos próximos meses. O valor do investimento não foi revelado.

O objetivo de antecipar a conectividade, segundo Griselli, foi oferecer uma experiência melhor para os consumidores da capital paulista, que é a maior cidade do país e o principal mercado de telecomunicações. Com a cobertura em toda a cidade, faz mais sentido (para os consumidores) migrar para um aparelho 5G”, disse.

Em outras palavras, trata-se de um esforço para atrair consumidores para a compra de aparelhos e para a contratação de planos com maior tráfego de dados.

Cerca de 4% da base de celulares da TIM - ou 2,4 milhões de usuários - já são compatíveis com o 5G. No portfólio de aparelhos à venda, 70% já fazem parte da nova geração de internet.

A TIM criou uma oferta especial para os clientes que quiserem navegar no padrão 5G “puro sangue” (standalone), que oferece a menor latência (tempo de resposta). Para o usuário comum, há pouca diferença. Já para certas aplicações, como jogos online, pode ser um diferencial.

Os clientes pós-pagos da TIM terão um pacote para “turbinar” os planos com mais 50 GB de internet e navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de vídeo ao vivo com foco em jogos. O novo pacote estará disponível em breve nas capitais, e a adesão nos primeiros três meses após o seu lançamento garantirá gratuidade pelo período de 12 meses. Após esse período, ele custará R$ 20 mensais.

O presidente da TIM antecipou ainda que a operadora deixará de investir em mais antenas 4G em São Paulo a partir do ano que, o que vai lhe permitir maior economia de custos.