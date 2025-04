Investidores se desfazem de títulos dos EUA e levantam dúvidas sobre status de ‘porto seguro’

Uma forte liquidação nos mercados de títulos do governo dos Estados Unidos provocou temores sobre as crescentes consequências das tarifas generalizadas do presidente Donald Trump e da retaliação da China, da União Europeia e de outros países, levantando questões sobre o que normalmente é visto como o local mais seguro para os investidores se protegerem em tempos de turbulência.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos - a referência para uma ampla variedade de dívidas - subiram 0,2 ponto porcentual nesta quarta-feira, 9, para 4,45%, um grande movimento nesse mercado. Há apenas alguns dias, ele havia sido negociado abaixo de 4%. Os rendimentos dos títulos de 30 anos também subiram significativamente, chegando a ultrapassar 5% em um determinado momento. Os custos de empréstimos em todo o mundo também subiram muito.

Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano Foto: Kayla Bartkowski/Getty Images via AFP

PUBLICIDADE A liquidação ocorre em um momento em que os investidores fugiram dos ativos mais arriscados em todo o mundo, o que alguns temem que tenha paralelos com o que ficou conhecido como o episódio da “corrida por dinheiro” durante a pandemia, quando o mercado de títulos do Tesouro entrou em colapso. Os movimentos recentes abalaram uma relação de longa data na qual o mercado de títulos do governo dos EUA serve como um porto seguro em tempos de estresse. A volatilidade aumentou à medida que os mercados de ações despencaram em meio a temores de que a economia dos EUA esteja caminhando para a estagflação, na qual o crescimento econômico se contrai enquanto a inflação aumenta. O S&P 500 está agora prestes a entrar em “bear market”, o que significa que caiu 20% em relação à sua alta mais recente.

“O status de porto seguro global está em questão”, disse Priya Misra, gerente de portfólio da JPMorgan Asset Management. “Movimentos desordenados ocorreram esta semana porque não há lugar seguro para se esconder.”

O que tem acontecido nos mercados é muito incomum: normalmente, as ações, os títulos e o dólar não caem todos ao mesmo tempo.

Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos EUA, procurou diminuir as preocupações na quarta-feira, descartando a liquidação como nada mais do que os investidores que compraram ativos com dinheiro emprestado tendo de cobrir suas perdas.

“Acredito que não há nada de sistêmico nisso - acho que é uma desalavancagem desconfortável, mas normal, que está ocorrendo no mercado de títulos”, disse ele em uma entrevista à Fox Business.

Mas os movimentos foram significativos o suficiente para levantar preocupações mais amplas sobre como os investidores estrangeiros agora percebem os Estados Unidos, depois que Trump decidiu impor tarifas onerosas a quase todos os seus parceiros comerciais.

Alguns países tentaram fechar acordos com o governo para reduzir suas taxas tarifárias. Mas a China retaliou nesta quarta-feira, anunciando uma taxa de 84% sobre os produtos norte-americanos, depois que Trump aumentou a tarifa sobre os produtos chineses para 104%.

Em uma publicação nas mídias sociais na quarta-feira, o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence H. Summers, disse que a venda mais ampla sugeriu uma “aversão generalizada aos ativos dos EUA nos mercados financeiros globais” e alertou sobre a possibilidade de uma “grave crise financeira totalmente induzida pela política tarifária do governo dos EUA”.

“Estamos sendo tratados pelos mercados financeiros globais como um mercado emergente problemático”, escreveu ele.

Retaliação com títulos

Em um artigo publicado em fevereiro, Peter Orszag, diretor do Escritório de Gestão e Orçamento do governo Barack Obama, havia alertado que a guerra comercial de Trump poderia ir além das tarifas. “Os estrategistas militares sabem que uma batalha pode começar em um teatro, mas rapidamente se deslocar para outro”, escreveu. “Da mesma forma, o que começa como uma guerra comercial pode evoluir para algo maior. É uma verdade que vale a pena lembrar quando os Estados Unidos impõem tarifas substancialmente mais altas aos nossos parceiros comerciais, que têm a capacidade de responder de maneiras imprevistas.” Orszag disse que, além de também aumentarem suas tarifas, uma maneira pela qual os governos poderiam retaliar é vendendo seus estoques de dívida dos EUA, já que os títulos do Tesouro são um alicerce nos mercados financeiros globais e são amplamente mantidos em todo o mundo.

“Isso torna os mercados do Tesouro um alvo fácil se as negociações resultarem em um conflito prolongado”, acrescentou. “Vender títulos do Tesouro significaria sofrer perdas de capital, mas os governos estrangeiros poderiam aceitar essas perdas para pressionar os Estados Unidos.”

As entidades estrangeiras possuíam US$ 8,6 trilhões em títulos do Tesouro em novembro e, se apenas uma fração desse montante fosse vendida, isso poderia desencadear uma grande perda no mercado de títulos. E, à medida que os preços dos títulos do Tesouro caem no mercado secundário, os rendimentos sobem - e arrastam outros custos de empréstimos, como hipotecas, para cima também. / THE NEW YORK TIMES E THE WASHINGTON POST

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.