Tribunal de Justiça de São Paulo divulga concurso com 400 vagas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou nesta sexta-feira, 3, a abertura de inscrições para um novo concurso público. Serão 400 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário, com salário inicial de R$ 5.480,54 mais auxílios para alimentação, transporte e saúde, na comarca da capital paulista. Serão pré-requisitos para os candidatos a idade mínima de 18 e o ensino médio completo.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 17 de fevereiro, e prosseguem até às 16h de 28 de março, por meio do site da Fundação Vunesp. A taxa a ser paga é de R$ 81,00, mas o edital estabelece critérios para que candidatos realizem o pedido de redução, no período entre 17 e 24 de fevereiro.

O concurso será dividido em duas etapas: uma prova objetiva e eliminatória, com 100 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 28 de maio; e a prova prática, de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação, em data a ser definida. Após a homologação, o concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano pelo próprio TJ-SP.

Primeira fase do concurso será feito por prova de múltipla escolha Foto: Divulgação

Além das 400 vagas, outros candidatos acima da note de corte também podem ser chamados, o que depende da necessidade e da disponibilidade orçamentária do TJ. De acordo com a lei, 5% das vagas são reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 20% para candidatos negros.