Trabalhadores de três montadoras de veículos iniciam greves simultâneas nos EUA

Wayne, Michigan - O sindicato United Auto Workers (UAW) iniciou uma greve histórica nesta sexta-feira, 15, contra as três maiores montadoras de veículos do distrito de Detroit, nos Estados Unidos, após o vencimento de seus contratos. Os primeiros protestos começaram em uma fábrica da Ford em Wayne, Michigan, da General Motors em Wentzville, Missouri, e uma fábrica da Stellantis em Toledo.

A greve ocorre em um momento em que o sindicato e as “Três Grandes” continuam distantes em relação a salários, benefícios e escalas de trabalho, após semanas de negociações acirradas. O sindicato está exigindo um aumento salarial de 36% em quatro anos, enquanto as montadoras aumentaram suas ofertas para 17,5% a 20% em quatro anos e meio. O anúncio da greve foi feito oficialmente pelo sindicato em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

O presidente do sindicato, Shawn Fain, classificou essas ofertas como inadequadas após anos de inflação acentuada, lucros corporativos elevados e remuneração de executivos.

“Este é o momento decisivo da nossa geração”, disse Fain em um discurso ao vivo no Facebook para os membros do sindicato na noite de quinta-feira, menos de duas horas antes do prazo final. “O dinheiro está lá. A causa é justa. O mundo está assistindo. E o UAW está pronto para se levantar.”

Fain disse que o sindicato inicialmente interromperia o trabalho em locais específicos de cada empresa, no que ele chamou de “greve permanente”, e ampliaria a ação para outras fábricas se as negociações de contrato não tivessem êxito.

É a primeira vez que o sindicato lança uma greve de qualquer porte em todas as três empresas ao mesmo tempo. A última greve nacional do setor automotivo foi contra a General Motors em 2019.

Continua após a publicidade

Na fábrica da Michigan Assembly em Wayne, cerca de 200 pessoas, membros do sindicato e apoiadores com camisetas vermelhas - alguns agitando faixas que diziam “Saving the American Dream” (Salvando o sonho americano) - se reuniram do lado de fora de um salão do sindicato, do outro lado da rua da fábrica da Michigan Assembly. Quando o relógio bateu meia-noite, eles começaram a cantar “Solidarity Forever” (Solidariedade para sempre).

Na fábrica da Jeep em Toledo, centenas de trabalhadores saíram em massa dos nove portões da fábrica quando a greve começou, de acordo com Phil Reiter, um trabalhador do turno da noite que ganha US$ 31,77 por hora após 10 anos.

Do lado de fora, centenas de trabalhadores do turno diurno estavam esperando além dos portões da fábrica para aplaudi-los enquanto saíam, disse Reiter em uma entrevista por telefone. Entre os trabalhadores que estavam saindo, alguns estavam aplaudindo e outros estavam ansiosos, disse ele, acrescentando que sentiu uma mistura de ambos.

“Obviamente, nunca há garantia de quanto tempo algo assim vai durar”, disse ele. “Minha intuição é que não será por muito tempo... mas a Stellantis, sua principal preocupação parece ser o lucro, ponto final.”

Apoiadores e trabalhadores comemoram quando os membros da United Auto Workers entram em greve na fábrica de montagem da Ford Michigan em 15 de setembro de 2023 em Wayne, Michigan. Foto: BILL PUGLIANO / Getty Images via AFP

Adelisa LeBron, uma funcionária grevista da Ford que trabalha na linha de motores da fábrica de Michigan, disse que está em greve porque, como mãe solteira, não pode sustentar seus filhos sem um segundo emprego. LeBron levou sua mãe - que também trabalha na Ford - e sua filha para os protestos esta manhã. LeBron ganha US$ 24 por hora depois de dois anos na fábrica. “Como mãe solteira, estou trabalhando de salário em salário”, disse LeBron. “Adoro a maneira como Shawn está lutando por nós, como ele não vai se acomodar.”

Na fábrica da Ford em Wayne, os trabalhadores foram dispensados cinco horas mais cedo do turno da noite, que termina às 4h30, em antecipação à paralisação do trabalho. Sharifia Fambro, 52 anos, que recebe US$ 19,10 por hora, disse que estava fazendo greve para eliminar os níveis de emprego que prejudicam os trabalhadores mais novos como ela. Fambro não recebe benefícios de aposentadoria e mal consegue manter o pagamento do aluguel mensal de US$ 1.200. “Não, não estou preocupada em entrar em greve”, disse Fambro. “Estou pensando no panorama geral.”

Continua após a publicidade

Os trabalhadores em greve deixarão de receber salários das empresas e passarão a receber US$ 500 por semana do fundo de greve do UAW. As autoridades da Ford advertiram que os trabalhadores de fábricas que não estão em greve também serão prejudicados se um local que não tenha peças de fábricas em greve for forçado a interromper a produção.

Nesse caso, muitos desses trabalhadores serão enviados para o desemprego temporário, de acordo com a política usual da Ford quando as fábricas ficam paradas por falta de peças, disseram as autoridades, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade das negociações.

O que dizem as empresas?

As montadoras enfatizaram que estão se esforçando para negociar um acordo justo, com aumentos salariais maiores do que os oferecidos nos últimos anos. Mas elas disseram que não podem atender a todas as exigências do sindicato e ainda permanecer viáveis. Essas exigências incluem uma semana de trabalho de 32 horas, pensões de benefício definido para todos os trabalhadores em vez de contas 401(k) e assistência médica financiada pela empresa na aposentadoria.

O CEO da Ford, Jim Farley, disse na quinta-feira, 14, que, se a empresa tivesse fornecido esse pacote aos seus trabalhadores nos últimos quatro anos, teria acumulado perdas de US$ 15 bilhões e “já teria ido à falência”.

“Não há como sermos sustentáveis como empresa” sob esses termos, disse Farley à CNBC. “Vocês querem que escolhamos a falência em vez de apoiar nossos funcionários? Aqui está nossa proposta - vamos resolver isso.”

Nesta semana, Farley também acusou o sindicato de organizar “eventos de relações públicas” e de não responder à última oferta da Ford, que ele descreveu como a mais generosa da empresa em 80 anos. O sindicato está planejando um comício com o senador Bernie Sanders (I-Vt.) em Detroit na noite de sexta-feira.

Continua após a publicidade

Detroit (United States), 15/09/2023.- A sign seen during a strike by members of the United Auto Workers union (UAW) outside of the Ford Michigan Assembly Plant in Wayne, Michigan, USA, 15 September, 2023. UAW members walked off the job as part of a strike called in response to failed contract negotiations with the Big Three automakers - General Motors, Ford and Stellantis, the parent company of Jeep and Chrysler. The union has called the strike on all three of the auto makers at the same time for the first time in history. EFE/EPA/MIKE MULHOLLAND Foto: EFE / EFE

No final da quinta-feira, a Ford disse que o UAW finalmente respondeu à oferta da empresa, mas demonstrou “pouco movimento” em sua posição.

A presidente e CEO da GM, Mary Barra, disse na quinta-feira que a empresa havia aumentado sua oferta de aumento salarial para 20% durante a vigência do contrato, para evitar uma greve. Atualmente, os trabalhadores de tempo integral do UAW ganham entre US$ 18 e US$ 32 por hora.

“Estamos desapontados com as ações da liderança do UAW, apesar do pacote econômico sem precedentes que a GM colocou na mesa, incluindo aumentos salariais históricos e compromissos de fabricação”, disse a GM em um comunicado na manhã de sexta-feira. “Continuaremos a negociar de boa-fé com o sindicato para chegar a um acordo o mais rápido possível para o benefício dos membros de nossa equipe, clientes, fornecedores e comunidades em todos os EUA”.

Na manhã de sexta-feira, os funcionários da Stellantis disseram em um comunicado que estão “extremamente decepcionados com a recusa da liderança do UAW em se envolver de forma responsável para chegar a um acordo justo no melhor interesse de nossos funcionários, suas famílias e nossos clientes”.

Como isso pode afetar o mercado?

A fábrica da Stellantis em Toledo fabrica o Jeep Wrangler e o Jeep Gladiator e emprega 4.174 trabalhadores horistas, segundo o site da empresa. A fábrica da GM em Wentzville produz os caminhões Chevrolet Colorado e as vans Express, bem como os caminhões GMC Canyon e as vans Savana, empregando cerca de 4.100 pessoas.

Continua após a publicidade

A fábrica de montagem da Ford em Michigan, em Wayne, fabrica picapes Ranger e utilitários esportivos Bronco e emprega cerca de 4.600 trabalhadores horistas, mas Fain disse que apenas os trabalhadores da montagem final e da oficina de pintura estavam saindo inicialmente.

Os 150 mil membros automotivos do UAW produzem quase metade dos veículos leves fabricados nos Estados Unidos, de acordo com a empresa de análise GlobalData.

Uma greve que prejudique significativamente a produção automotiva pode afetar rapidamente os fornecedores e outras empresas nas comunidades de fabricação de automóveis. Com o fechamento das fábricas de automóveis, essas empresas parariam de encomendar peças. Muitos fornecedores de autopeças ainda estão tentando se recuperar de longas paralisações durante a pandemia do coronavírus e seriam afetados por outra interrupção, dizem os analistas.

Alarmada com a perspectiva de uma ampla paralisação de trabalho em um setor que representa cerca de 3% do produto interno bruto do país, a Casa Branca tem insistido para que todos os lados cheguem a um acordo.

O presidente Biden conversou com Fain e com os executivos das montadoras na quinta-feira, informou um porta-voz da Casa Branca. A Casa Branca está preparando medidas econômicas para proteger os fornecedores da indústria automobilística contra danos de longo prazo, preocupada com o fato de que eles serão particularmente vulneráveis em qualquer greve, de acordo com três pessoas cientes das conversas internas que falaram sob condição de anonimato para descrever deliberações privadas.

As montadoras argumentaram que um grande aumento em seus custos trabalhistas, ou uma paralisação prolongada, prejudicaria seus esforços para aumentar a produção de veículos elétricos, um empreendimento importante que está custando dezenas de bilhões de dólares ao setor automotivo global.

O crescimento de salários dos executivos

Continua após a publicidade

Fain argumentou que os trabalhadores merecem os mesmos aumentos salariais generosos que os executivos obtiveram durante a vigência do contrato atual, que foi assinado em 2019.

O presidente do UAW, Shawn Fain, fala com membros da mídia e membros do UAW fora da sede do UAW Local 900, do outro lado da rua da fábrica de montagem da Ford em Wayne, Michigan, em 15 de setembro de 2023. Foto: MATTHEW HATCHER / AFP

A remuneração do CEO da GM, Barra, cresceu 34% entre 2019 e 2022, chegando a US$ 29 milhões no ano passado. A remuneração do CEO da Ford cresceu 21% durante esse período, chegando a US$ 21 milhões no ano passado.

A Stellantis, com sede na Holanda e formada por meio de uma fusão em 2021 da Fiat Chrysler e da Peugeot SA da França, não existia quando o contrato começou. O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, ganhou cerca de US$ 25 milhões no ano passado, incluindo incentivos de longo prazo.

Os trabalhadores de todo o país lutaram para aumentar os salários que não acompanharam a inflação. Os preços ao consumidor aumentaram 20% desde que o UAW assinou seu último contrato em 2019, e os salários iniciais nas Três Grandes são cerca de US$ 10 mais baixos do que seriam se tivessem acompanhado a inflação desde 2007, disse o UAW.

Concessões

Além dos aumentos salariais que estão oferecendo, as empresas fizeram outras concessões. Todas as três empresas estão se oferecendo para permitir que os trabalhadores progridam para o nível salarial mais alto em um ritmo mais rápido do que no passado. Elas também fizeram concessões em relação aos trabalhadores temporários, que ganham muito menos do que os trabalhadores de tempo integral e, muitas vezes, ficam presos na condição de temporários por anos.

Continua após a publicidade

A Ford está propondo a conversão de todos os seus atuais trabalhadores temporários para o status de tempo integral após 90 dias de trabalho, enquanto a GM e a Stellantis estão oferecendo um aumento imediato de 20% sobre o salário inicial dos temporários, para US$ 20 por hora./T.Post