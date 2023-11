Trabalhadores de 200 lojas da Starbucks nos EUA fazem ‘rebelião’ no Dia do Copo Vermelho

NOVA YORK - Trabalhadores de mais de 200 lojas da Starbucks nos Estados Unidos abandonaram o trabalho nesta quinta-feira, 16, no que os organizadores disseram ser a maior greve até agora, num esforço que já dura dois anos para sindicalizar as lojas da empresa.

O sindicato de trabalhadores da empresa escolheu o Dia do Copo Vermelho (Red Cup Day) anual da Starbucks para realizar a paralisação, já que normalmente é um dos dias mais movimentados do ano.

A Starbucks esperava distribuir milhares de copos reutilizáveis nesta quinta-feira para os clientes que pedirem bebidas para o feriado. O sindicato disse esperar que mais de 5 mil trabalhadores participassem de sua “Rebelião do Copo Vermelho”.

Esperava-se que os trabalhadores fizessem piquetes e visitassem lojas não sindicalizadas ao longo do dia, disse o sindicato. Cerca de 30 lojas também fizeram paralisações na quarta-feira, 15.

Juniper Schweitzer, que trabalha na Starbucks há 16 anos, disse que adora a empresa, mas acredita que ela não está cumprindo seus ideais. ”Eles prometeram o mundo para nós — e não cumpriram”, disse Schweitzer, que estava fazendo piquete do lado de fora de sua loja em Chicago.

Segundo funcionários, datas promocionais como o Dia do Copo Vermelho aumentam o estresse dos funcionários devido à falta de pessoal Foto: Lindsey Wasson/AP

Promoções frequentes, como o Dia do Copo Vermelho ou ofertas do tipo “compre um e leve outro” aumentam o estresse dos funcionários, disse ela, que não têm a possibilidade de desativar os pedidos ou controlar o fluxo de trabalho.

“Temos basicamente uma quantidade infinita de bebidas e estamos com falta de pessoal, somos mal pagos e estamos cansados disso”, disse ela.

Edwin Palmasolis, funcionário da Starbucks há mais de dois anos, juntou-se ao piquete nesta quinta-feira em Nova York. Sua loja votou pela sindicalização no ano passado, mas até agora a Starbucks e o sindicato ainda não começaram a negociar.

Ele afirma acreditar que um contrato ajudaria a melhorar as condições de trabalho em sua movimentada loja de Manhattan. ”Tem sido exaustivo tentar lidar com a retaliação deles e não houve muita mudança no ano passado”, disse.

A greve desta quinta-feira foi a quinta grande ação trabalhista dos funcionários da Starbucks desde que uma loja em Buffalo, Nova York, tornou-se a primeira a se sindicalizar no final de 2021. Trabalhadores de 110 lojas saíram de greve no ano passado no Dia do Copo Vermelho. Mais recentemente, uma greve em junho protestou contra relatos de que a Starbucks havia removido displays do Orgulho LGBT+ de suas lojas.

Mas as greves tiveram pouco impacto nas vendas da Starbucks. Para o ano fiscal de 2023, que terminou em 1º de outubro, a Starbucks informou que sua receita aumentou 12%, atingindo um recorde de US$ 36 bilhões.

A Starbucks disse nesta quinta-feira que muitas das lojas com trabalhadores em greve permaneceram abertas, com supervisores, gerentes e funcionários que optaram por não entrar em greve ou que visitaram as lojas próximas para pegar horas adicionais.

“Temos quase 10 mil lojas abertas neste momento, encantando nossos clientes com a alegria do Dia do Copo Vermelho”, disse a empresa. Pelo menos 363 lojas Starbucks operadas pela empresa em 41 Estados votaram a favor da sindicalização desde o final de 2021.

O esforço da Starbucks estava na vanguarda de um período de ativismo trabalhista que também viu greves de trabalhadores da Amazon, trabalhadores de automóveis e escritores e atores de Hollywood.

Greves tiveram pouco impacto nas vendas da Starbucks Foto: Lindsey Wasson/AP

Pelo menos 457 mil trabalhadores participaram de 315 greves nos EUA somente neste ano, de acordo com Johnnie Kallas, diretor de projeto do Labor Action Tracker, da Universidade de Cornell.

A Starbucks se opõe ao esforço de sindicalização e ainda não chegou a um acordo trabalhista com nenhuma das lojas que votaram pela sindicalização. O processo tem sido contencioso. Os escritórios regionais do National Labor Relations Board emitiram 111 reclamações contra a Starbucks por práticas trabalhistas injustas, incluindo a recusa em negociar.

A Starbucks diz que o sindicato de trabalhadores está se recusando a marcar sessões de negociação. A empresa afirma que começou a negociar com o sindicato Teamsters, que organizou uma loja da Starbucks fora de Pittsburgh em junho de 2022. Mas os dois lados não chegaram a um acordo trabalhista. O Teamsters não disse na quarta-feira se os trabalhadores da loja sindicalizada também estariam em greve.

As relações entre a Starbucks e o sindicato de trabalhadores têm se tornado cada vez mais tensas. No mês passado, Starbucks processou a organização, dizendo que uma postagem pró-Palestina prejudicou sua reputação e exigindo que o sindicato parasse de usar o nome Sindicato dos Trabalhadores da Starbucks. A entidade respondeu com seu próprio processo, dizendo que a Starbucks difamou o sindicato ao sugerir que ele apoia o terrorismo e a violência./AP