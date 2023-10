O chefe do maior proprietário de imóveis comerciais do mundo, Steve Schwarzman, acusou os trabalhadores em home office de evitar o escritório porque isso significa que eles “não trabalham tão duro” e podem economizar dinheiro. O diretor executivo da empresa de investimentos Blackstone fez as afirmações em um painel no Future Investment Initiative summit em Riad, na Arábia Saudita. As informações são de reportagens do The Guardian e da Bloomberg.

Schwarzman disse que os funcionários continuaram trabalhando de casa porque “não trabalham tão duro, independentemente do que te digam” e também devido às economias que fazem em sua jornada diária, com almoços e vestuário de trabalho.

Os escritórios vazios em prédios comerciais nos Estados Unidos foram um resultado direto do aumento do trabalho remoto desde a pandemia, acrescentou Schwarzman. Ele disse que algumas dessas propriedades eram “inviáveis como entidades econômicas”, mas que edifícios de escritórios mais novos estavam mostrando resiliência, enquanto a demanda por imóveis como armazéns estava aumentando.

David Solomon, diretor executivo do Goldman Sachs, disse no mesmo painel que os funcionários de sua empresa haviam retornado ao trabalho no escritório nos últimos meses.

Anteriormente, Solomon havia descrito o trabalho remoto como uma “aberração” que precisava ser corrigida “o mais rápido possível”. Ele disse que sua empresa estava “em grande parte, operando da mesma maneira agora como fazia antes da pandemia”.

A pesquisa CEO Outlook da KPMG de 2023, que entrevistou mais de 1.300 diretores executivos das maiores empresas do mundo, sugeriu que muitos executivos estão cada vez mais favoráveis a voltar aos métodos de trabalho anteriores à Covid, mais de três anos após a pandemia ter forçado os funcionários a desempenhar suas funções de casa. A maioria dos CEOs, 64%, preveem um retorno completo para o trabalho presencial até 2026.