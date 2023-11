Tributária: prefeitos de grandes cidades se mobilizam contra emenda que reduz R$ 17 bi em receitas

BRASÍLIA - Prefeitos das capitais e grandes cidades entram em estado de alerta e disparam mensagens para os senadores não aprovarem, na votação da proposta de reforma tributária, uma nova emenda que poderá reduzir a arrecadação dos municípios que têm acima de 80 mil habitantes.

Leia também

O informe diz que a emenda, da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), reduz de 80% para 60% o critério populacional na distribuição da cota-parte (divisão) do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e aumenta de 5% para 10% a transferência de forma igualitária. Segundo a Federação Nacional de Prefeitos (FNP), caso aprovada, a medida levará a perdas de R$ 17 bilhões por ano para municípios acima de 80 mil habitantes.

A emenda afeta diretamente as prefeituras das cidades maiores, que são representadas pela FNP. No alerta, a federação diz que a emenda teria apoio da Confederação Nacional dos Municípios (CMN), que representa os municípios menores.

O IBS é um dos novos impostos que serão criados pela reforma. Ele será cobrado pelos Estados e municípios, em substituição ao ICMS (estadual) e ISS (municipal). A votação da proposta, aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), está prevista para hoje à tarde no plenário do Senado.

Como mostrou o Estadão na segunda-feira, a mudança na modelo de distribuição da cota-parte era um dos maiores temores das grandes cidades na votação do Senado.

Continua após a publicidade

“Essa proposta não favorece as cidades e reverte a lógica do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual. O imposto deve permanecer aonde ele é arrecadado. Portanto, o critério populacional é o mais adequado para a distribuição dos recursos”, disse Giovanna Victer, secretária de Fazenda de Salvador e presidente do fórum de secretários de Fazenda da FNP.

“É importante lembrar que no Brasil nós já temos o Fundo de Participação dos Municípios para garantir o nosso equilíbrio federativo. Não faz sentido o Imposto sobre Valor Agregado, que reflete a atividade econômica dos municípios, também seguir a lógica de transferência sem correspondente contribuição para arrecadação total”, alerta.

Leia mais Lira: Congresso pode promulgar reforma tributária só com o que for consenso entre Câmara e Senado

Batalha

Na reta fina, outra batalha está sendo travada nos bastidores das negociações em torno de emenda que dá tratamento diferenciado de regime específico para todos os setores regulados de serviços públicos.

Essa emenda favorece o setor de energia elétrica, que segue buscando tratamento diferenciado. Pelos cálculos dos técnicos envolvidos nas negociações, se aprovada, pode aumentar em um ponto porcentual a alíquota do novo imposto.