Trump adia tarifas sobre a maioria dos produtos do México por um mês

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 6, que adiou as tarifas de 25% sobre a maioria dos produtos do México por um mês, após uma conversa com a presidente do país, Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDADE O anúncio de Trump foi feito depois que seu secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que as tarifas sobre o Canadá e o México “provavelmente” seriam adiadas. Esse é o segundo adiamento de um mês que Trump anuncia desde que anunciou os impostos de importação no início de fevereiro. O adiamento se aplicaria a produtos que estão em conformidade com o acordo comercial que Trump negociou com o Canadá e o México em seu primeiro mandato.

“Estamos trabalhando duro, juntos, na fronteira, tanto para impedir a entrada de estrangeiros ilegais nos Estados Unidos quanto para impedir a entrada de fentanil”, disse Trump em sua rede social, o Truth Social.

Trump disse que EUA e México estão trabalhando juntos para impedir a entrada de estrangeiros ilegais Foto: Haiyun Jiang/NYT

Em postagem no X, a presidente mexicana disse que ela e Trump tiveram uma ligação “excelente e respeitosa”, na qual “concordamos que nosso trabalho e colaboração produziram resultados sem precedentes”.

“Este acordo será até 2 de abril, quando os Estados Unidos anunciarão tarifas recíprocas para todos os países”, afirmou.

O governo mexicano reprimiu cartéis, enviou tropas para a fronteira dos EUA e entregou 29 chefes de cartéis há muito perseguidos pelas autoridades americanas ao governo Trump em um intervalo de semanas./Com Patricia Lara e AP