Trump aumenta pressão comercial sobre a China após Pequim não responder prontamente

Quando o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas ao Canadá, México e China em janeiro, alegando que esses países precisavam fazer mais para deter o fluxo de drogas e migrantes para os Estados Unidos, oficiais canadenses e mexicanos correram para Washington, trazendo gráficos e vídeos detalhando seus esforços para reforçar suas fronteiras.

PUBLICIDADE O Canadá criou um “czar do fentanil” e comprometeu novos recursos para combater o crime organizado, enquanto o México enviou tropas para a fronteira e entregou operadores de cartéis à custódia dos EUA. Como resultado, Trump suspendeu as tarifas sobre os vizinhos norte-americanos da América por 30 dias. A China nunca fez esse tipo de abordagem e, na visão de Trump, não tomou nenhuma grande medida para interromper o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. Então, em 4 de fevereiro, Trump avançou com a imposição de uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas. Na semana passada, o presidente disse que, nesta terça-feira, 4, adicionaria mais 10% em cima de todas as tarifas chinesas existentes.

Trump já afirmou ter um ótimo relacionamento com Xi Jinping e gostaria que os chineses investissem nos Estados Unidos Foto: Jacquelyn Martin/AP

Trump está agindo rapidamente para transformar a relação comercial EUA-China. Os chineses estão se movendo de forma muito mais cautelosa e deliberada enquanto tentam avaliar Trump e determinar o que ele realmente quer da China. Alguns dos conselheiros de Trump, incluindo o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Secretário de Estado, Marco Rubio, realizaram chamadas com seus equivalentes chineses. Mas uma ligação entre Trump e Xi Jinping, o líder da China, falhou em se materializar.

Publicidade

A situação sublinha o dilema para líderes estrangeiros ao lidar com um presidente tão imprevisível e não convencional quanto Trump, que está fazendo mudanças substanciais nos termos comerciais com pouco aviso prévio ou preparação.

Os chineses não querem iniciar uma conversa porque não querem ser vistos como suplicantes e estão cautelosos em oferecer concessões antes de entenderem os parâmetros do debate, disseram pessoas familiarizadas com as discussões. Em vez disso, oficiais chineses, acadêmicos e outros próximos ao governo têm mantido conversas discretas para tentar determinar os motivos de Trump, enquanto flutuam vários aspectos de um possível acordo comercial entre os países para avaliar a reação dos americanos.

“Com minha experiência com os chineses, eles são suspeitos nas rodadas iniciais de uma negociação de que há armadilhas ocultas ou outras razões para ser cauteloso,” disse Michael Pillsbury, um especialista em China que aconselha a administração Trump a lidar com o país.

O lado chinês transmitiu que gostaria de trabalhar com os Estados Unidos em medidas mutuamente benéficas. Mas eles têm tido dificuldades em identificar pessoas nos Estados Unidos que veem como canais confiáveis de comunicação, de acordo com uma pessoa próxima ao governo chinês.

Publicidade

Eles também estão tentando avaliar a importância de alguns passos recentes da administração, como um memorando que propôs limites estritos sobre investimentos entre os países. Trump contradisse publicamente esse memorando dias depois de assiná-lo, dizendo que dava as boas-vindas ao investimento chinês.

“Acho que os chineses estão em um modo de espera e escuta,” disse Myron Brilliant, que passou anos trabalhando com empresas para entender os chineses e recentemente retornou de uma viagem à China. “Eles estão absorvendo todos os tipos de informações, estão começando suas consultas, não estão pressionando o botão de pânico ainda.”

“Há uma vontade, um apetite para fazer um acordo com a administração Trump, mas a China não quer precondições para isso e busca mais clareza sobre os parâmetros de um acordo”, disse Brilliant, um conselheiro sênior na DGA-Albright Stonebridge Group, uma firma consultora.

No final de fevereiro, uma delegação incluindo Cui Tiankai, o ex-embaixador chinês nos Estados Unidos, se reuniu com representantes de think tanks em Washington, segundo mais de meia dúzia de pessoas familiarizadas com as discussões.

Publicidade

PUBLICIDADE Durante reuniões e jantares, a delegação chinesa transmitiu a esperança de que os países pudessem chegar a um acordo e flutuou ideias para um possível acordo comercial, incluindo compras significativas de produtos agrícolas americanos e investimento chinês nos Estados Unidos, disseram várias pessoas. Eles pediram para tratar a China como um parceiro igual e criticaram medidas passadas tomadas pela administração Biden para “conter” a China, como controles de exportação. A delegação também ameaçou que, se mais tarifas dos EUA entrassem em vigor, a China poderia retirar um pacote de aplicação da lei que havia montado para combater o comércio de fentanil, que incluía informações que poderiam ser usadas para processar empresas chinesas, disse uma das pessoas. Eles reconheceram que a economia chinesa estava lutando e que mais tarifas poderiam prejudicá-la. Conselheiros atuais e antigos e outros familiarizados com o pensamento de Trump dizem que ele expressou interesse em fechar um acordo amplo com Xi, que poderia envolver compras e investimentos chineses, bem como cooperação em questões como segurança nuclear.

Mas Trump também acredita que a China renegou o acordo que ele assinou com ela em 2020 por não comprar produtos suficientes. Trump também não tem aversão em aumentar a pressão sobre Pequim impondo tarifas, vendo-as como uma fonte de alavancagem nas negociações.

Publicidade

Em alta Economia Trump age como lobo e desorganiza geopolítica e economia mundial Tokio Marine celebra expansão no seguro de automóveis Quem são as dez pessoas mais ricas do Brasil neste início de ano? Veja o ranking Trump afirmou ter um ótimo relacionamento com Xi e gostaria que os chineses investissem nos Estados Unidos. Quando questionado em fevereiro se faria um acordo comercial com a China, Trump respondeu: “É possível”. “Fizemos um ótimo acordo comercial com a China”, disse. “O problema é que Biden não os pressionou a aderir a ele.” Em uma entrevista televisiva na Fox no domingo, Howard Lutnick, o secretário de comércio, disse que, em vez de parar a fabricação de fentanil, os chineses estavam dando “o subsídio máximo” para pessoas que fazem os ingredientes. “Os chineses precisam parar esse assassinato de americanos”, disse. As tarifas que Trump ameaçou impor à China desde que assumiu o cargo já são aproximadamente comparáveis às que ele impôs durante sua primeira administração, disse Scott Kennedy, um conselheiro sênior no Center for Strategic and International Studies, um think tank em Washington. Em 2018, Trump impôs tarifas variando de 7,5 a 25% em mais de US$ 350 bilhões de importações chinesas, tarifas que permanecem em vigor.

“Ainda são os primeiros dias”, disse Kennedy. “Isso deve ser visto como o piso do que está imposto, não o teto.”

Publicidade

Pequim tem sido cautelosa em retaliar, respondendo à primeira rodada de tarifas de Trump com um número mais limitado das próprias. Mas sinalizou que está disposta a ir além, possivelmente usando seu domínio na cadeia de suprimentos global para causar dor.

A delegação chinesa que incluía Cui foi a Nova York enquanto o principal diplomata da China, Wang Yi, visitava as Nações Unidas. Embora Wang não tenha continuado sua viagem para Washington, segundo uma pessoa a par do assunto, a embaixada chinesa ajudou a organizar reuniões para Cui na capital do país.

Oficiais graduados do Partido Comunista, incluindo Fang Xinghai, o ex-vice-chefe do regulador de mercados da China, e o economista Zhu Min, também viajaram para Washington e se encontraram com alguns membros da comunidade de think tanks e governo.

Os chineses parecem estar explorando os melhores pontos de contato para seu governo. Na administração Trump anterior, o genro do presidente, Jared Kushner, serviu como um importante intermediário, assim como figuras do setor privado. Recentemente, os chineses têm sondado o papel que Elon Musk — que tem extensos interesses comerciais na China através da Tesla — desempenhará na administração Trump.

Publicidade

Privadamente, os chineses indicaram disposição para começar a negociar um acordo, mas querem saber que têm acesso direto a Trump.

“Parece haver uma percepção de que Pequim está culpando o que aconteceu nos canais de comunicação deficientes”, disse Yun Sun, o diretor do programa China no Centro Stimson, um grupo de pesquisa em Washington.

Acadêmicos chineses e oficiais de think tanks começaram a flutuar várias ideias para um acordo comercial. Uma proposta é para que os chineses façam grandes investimentos nos Estados Unidos em áreas como veículos elétricos, baterias e painéis solares, o que poderia criar cerca de 500 mil empregos nos EUA, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto da proposta.

De forma incomum, empresas chinesas estariam dispostas a licenciar tecnologia para parceiros americanos e manter participações minoritárias em empreendimentos para mitigar preocupações de segurança nacional, disse a pessoa.

Publicidade

Diplomatas e acadêmicos chineses indicaram que Pequim também poderia ajudar os Estados Unidos a alcançar um acordo entre Rússia e Ucrânia e auxiliar na reconstrução da Ucrânia.

Em troca, os chineses sugeriram que os Estados Unidos deveriam se comprometer a estabilizar a relação econômica. Isso poderia significar abster-se de impor novas tarifas e controles tecnológicos, e permitir mais investimentos chineses nos Estados Unidos.

Dadas as preocupações de segurança nacional nos Estados Unidos sobre laços mais estreitos com a China, não está claro que os dois lados possam encontrar um acordo sobre qualquer uma dessas questões. E alguns analistas dizem que as medidas de Trump para aumentar as tarifas estão tornando qualquer conciliação por parte dos chineses menos provável, já que Xi não vai querer parecer que está cedendo a Trump.

“Estamos vendo as oportunidades passarem voando e, quanto mais você espera, mais hostilidade há na sala e menos tempo há para ambos os lados chegarem a um acordo”, disse Sun.

Publicidade

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.