Trump eleva de 10% para 20% tarifa de importação para produtos chineses

Ao contrário de México e Canadá, que tomaram medidas para tentar reduzir o tráfico de fentanil, a China nunca fez esse tipo de abordagem e, na visão de Trump, não tomou nenhuma grande medida para interromper o fluxo da droga para os Estados Unidos. Então, em 4 de fevereiro, Trump avançou com a imposição de uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas. Na semana passada, o presidente disse que, nesta terça-feira, 4, adicionaria mais 10% em cima de todas as tarifas chinesas existentes.

Trump está agindo rapidamente para transformar a relação comercial EUA-China. Os chineses estão se movendo de forma muito mais cautelosa e deliberada enquanto tentam avaliar Trump e determinar o que ele realmente quer da China. Alguns dos conselheiros de Trump, incluindo o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Secretário de Estado, Marco Rubio, realizaram chamadas com seus equivalentes chineses. Mas uma ligação entre Trump e Xi Jinping, o líder da China, falhou em se materializar. /AFP e NYT