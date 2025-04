Trump diz que China ‘jogou errado’ ao retaliar tarifas dos EUA: ‘Eles entraram em pânico’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 4, que a “China jogou errado” ao retaliar as tarifas. “Eles entraram em pânico.” Mais cedo, a China anunciou que vai impor tarifas de 34% a todos os bens importados dos Estados Unidos, em resposta ao tarifaço anunciado pelo republicano na quarta-feira, 2.

Entrar em pânico e retaliar os EUA era “a única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer”, completou Trump em publicação em seu perfil na Truth Social.

Trump voltou sua atenção na manhã de sexta-feira para a China, após país asiático impor tarifas contra os EUA Foto: Mandel Ngan/AFP

Com um relatório de empregos melhor do que o esperado em mãos, o presidente Trump voltou sua atenção na manhã de sexta-feira para a China. Os empregadores dos EUA aceleraram as contratações em março, mesmo com alguns dados sugerindo fraquezas subjacentes no mercado de trabalho e com o impacto das políticas econômicas do governo Trump apenas começando a se manifestar.

Os empregadores criaram 228 mil postos de trabalho no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, um número que foi muito maior do que o esperado e que subiu em relação a um total revisado de 117 mil em fevereiro. A taxa de desemprego no país subiu de 4,1% para 4,2%./Com NYT