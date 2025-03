Trump prometeu consertar a economia; seus eleitores ainda estão esperando

Cercado por caixas de cereais Wheaties e Froot Loops, pães Wonder Bread e pacotes de carne crua que se aqueciam ao sol de agosto do ano passado, Donald Trump criticou o que ele chamou de “calamidade econômica” provocada por seu antecessor − e prometeu reduzir o custo dos produtos de uso diário no dia em que assumisse o cargo.

Quando eu ganhar, vou baixar os preços imediatamente, começando no primeiro dia", disse Trump aos repórteres do lado de fora de seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey. Ele também prometeu "reduzir os preços da energia e da eletricidade pelo menos pela metade em um período de 12 meses". Mas o custo de muitos dos produtos dessa tabela permaneceu teimosamente alto nas primeiras sete semanas de Trump no cargo, enquanto os três principais índices do mercado de ações caíram abaixo dos níveis do dia da eleição em meio a preocupações com as políticas tarifárias agressivas do presidente.

Depois que o “choque e pavor” das primeiras semanas de Trump desequilibrou seus oponentes políticos, a questão de saber se Trump pode cumprir suas promessas econômicas desanimou alguns dos eleitores que ajudaram a expandir sua coalizão.

Eleitores de Donald Trump ainda querem ver a queda de preços dos produtos Foto: Alex Brandon/AP

Embora muitos de seus apoiadores continuem a depositar sua fé no presidente, apesar das previsões econômicas, a popularidade mais ampla de Trump começou a cair e seu capital político poderá ser testado se a economia sofrer nos próximos meses. Os republicanos no Capitólio, sob pressão para aprovar a agenda de Trump, também devem trabalhar para manter o controle do Congresso durante as eleições do próximo ano.

Está muito claro que as pessoas votaram nele para impulsionar a economia, reduzir a inflação, acabar com a imigração ilegal e se afastar da cultura do “woke” (cultura relacionada à consciência social), disse Whit Ayres, um pesquisador republicano de longa data. “Se você observar o que está dominando as notícias atualmente, a tendência é de que haja cortes maciços no emprego federal e na Ucrânia e uma queda no mercado de ações.”

“Quando as pessoas esperam que você faça um conjunto de coisas quando votam em você, e depois as notícias tendem a ser dominadas por outro conjunto, isso leva a uma boa dose de decepção.”

Os eleitores colocaram Trump na Casa Branca em grande parte devido à frustração com a economia, depois que ele e os republicanos argumentaram que as políticas do presidente Joe Biden provocaram uma inflação descontrolada. Trump se ofereceu como antídoto, prometendo ser eficaz assim que fizesse o juramento de posse.

Porém, o seu governo passa do 52º dia, o mercado de ações despencou, os preços de muitos produtos de uso diário permaneceram altos e Trump e seus aliados incentivaram os americanos, cada vez mais cautelosos, a serem pacientes enquanto ele promete remodelar a economia dos EUA e impulsionar a fabricação por meio de tarifas sobre produtos estrangeiros.

O governo Trump divulgou ganhos econômicos incrementais nos últimos dias, como a inflação que diminuiu mais do que o esperado em fevereiro. No entanto, Trump advertiu que haverá um “período de transição” à medida que ele implementar suas políticas tarifárias, embora nem ele nem seus assessores tenham explicado quanto tempo os americanos terão que esperar para obter alívio financeiro.

“Essa é uma boa pergunta”, respondeu um funcionário da Casa Branca ao The Washington Post esta semana, quando lhe perguntaram quanto tempo duraria essa ‘transição’.

Alexis Arney não tem certeza de que sua crescente família tenha tempo para ser paciente.

A ex-assistente veterinária e nova mãe de Locust, na Carolina do Norte, se considera uma feminista cuja política se inclina para a esquerda. Mas ela votou em Trump em novembro, na esperança de uma perspectiva econômica melhor. Ela e seu noivo fecharam recentemente a compra de uma casa e planejam se mudar este mês com sua filha de 4 meses. Dois meses após o início do segundo mandato de Trump, no entanto, olhando para uma pilha crescente de contas, Arney disse que se sente "enganada" em relação ao que o presidente prometeu fazer. Os preços da gasolina e dos mantimentos subiram em sua cidade, a leste de Charlotte. Ela disse que talvez tenha de colocar seu bebê na creche e conseguir um emprego para ajudar a pagar a hipoteca e as contas. Além de sua ansiedade, há o temor de que Trump e seu Partido Republicano cortem os vales-alimentação e outros direitos, eliminando uma opção à qual a família de Arney poderia recorrer se a situação piorasse. Sua filha toma uma fórmula especial para ajudar com o refluxo ácido.

“Custa US$ 44 a lata, e ela está consumindo sete latas por mês”, disse ela. “Estou preocupada com a possibilidade de alimentar meu bebê.”

Até o momento, disse ela, o governo Trump não fez nada que a fizesse deixar seus temores de lado ou confiar em seu processo. O presidente e seus assessores da Casa Branca reconheceram a perspectiva econômica preocupante do país, e o próprio Trump não descartou a possibilidade de uma recessão este ano. Mas eles também procuraram minimizar as preocupações dos consumidores com a continuidade dos preços altos, citando os projetos de fabricação dos EUA que foram anunciados desde que Trump reassumiu o cargo. "Cale-se sobre os preços dos ovos", dizia o título de um artigo de opinião que Trump compartilhou nas mídias sociais nos últimos dias, alertando que as metas econômicas de Trump levarão tempo. O artigo do comentarista conservador Charlie Kirk destacou a ordem executiva do primeiro dia de Trump para que seu consultor econômico emitisse um relatório até 19 de fevereiro sobre como as agências estão trabalhando para reduzir o custo de vida − uma tarefa que o governo ainda não cumpriu.

Ainda assim, não está claro o custo político que Trump poderá pagar. Apesar de as pesquisas mostrarem que mais da metade dos americanos desaprova a forma como Trump está lidando com a economia, as pessoas que votaram em Trump em 2024 ainda lhe dão notas altas nessa questão. Em um possível sinal de alerta, até mesmo a maioria dos republicanos diz estar preocupada com a possibilidade de as tarifas aumentarem o custo dos produtos que compram, de acordo com uma pesquisa recente do Washington Post.

Perguntado na terça-feira, 11, se Trump tinha alguma responsabilidade pela queda nos mercados de ações, sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt, disse que ele mantém seu “compromisso de restaurar a produção americana e o domínio global” por meio de tarifas.

“O presidente quer que o povo americano tenha muito mais dinheiro em seus bolsos e não saiba o que fazer com ele”, disse Leavitt. “Esse é o objetivo deste governo. Por meio de tarifas, cortes de impostos, desregulamentação e liberando o potencial do nosso setor de energia.”

Tom Kristunas, um eleitor de Trump de 65 anos de Tunkhannock, Pensilvânia, disse que não viu os preços dos alimentos diminuírem, mas que o país está “indo na direção certa” com Trump no comando. Ele disse que não esperava ver os preços caírem tão rapidamente.

“Acho que vai demorar um pouco”, disse Kristunas, que se aposentou da fábrica de fraldas da Procter & Gamble no nordeste da Pensilvânia, uma parte do Estado onde Trump obteve grandes ganhos com os eleitores da classe trabalhadora. “Isso não vai acontecer da noite para o dia.”

O preço da eletricidade subiu durante todo o inverno, um golpe para pessoas como ele, que disse estar “ainda se recuperando do que aconteceu no último mandato”. Segundo Kristunas, os preços da gasolina já começaram a cair em sua região, chegando recentemente a US$ 2,79 o galão.

Muitos dos partidários do presidente têm feito o mesmo refrão quando perguntados sobre a economia: dê-lhe tempo.

“Ele está apenas começando”, disse Sandi Fitch, de 72 anos, do lado de fora de um Walmart em Menomonie, Wisconsin.

“A inflação ainda é uma droga”, disse Jon Haag, de 40 anos, enquanto fazia compras na Aldi, na vizinha Eau Claire. Mas “Trump está no poder há apenas dois minutos”, acrescentou.

Bill Schroeder, um fazendeiro na fronteira entre Wisconsin e Minnesota, admitiu que as tarifas de Trump podem prejudicar seus negócios no curto prazo. Os fazendeiros dos EUA obtêm a maior parte de seu suprimento de um importante ingrediente de fertilizante do Canadá, e muitas pessoas estão preocupadas com as tarifas retaliatórias sobre o queijo, o milho e a soja que exportam para o exterior. Mas Schroeder disse que se lembra de como o primeiro governo Trump deu bilhões de dólares aos agricultores que perderam renda em sua guerra comercial.

“Ele meio que cuidou de nós”, disse Schroeder.

Azaliya Odarchuk, uma jovem de 19 anos de Charlotte, foi às urnas pela primeira vez em novembro e votou em Trump. Ela também disse que não notou nenhuma mudança nos preços desde que Biden deixou o cargo.

Odarchuk disse que conhece outros jovens que não gostam de Trump, mas mesmo assim votaram nele com base na economia. “Eu vi isso nas mídias sociais”, disse ela. “Eles disseram que estavam cansados de pagar tão caro por tudo.”

Em última análise, Trump precisa reduzir o custo dos produtos para cumprir as promessas que influenciaram muitos de seus novos eleitores, disse ela − mesmo que os preços subam primeiro e mesmo que ocorra uma recessão.

Ela discorda de algumas das posições de Trump − principalmente em relação à política externa −, mas ainda acha que ele cumprirá sua promessa de restaurar a economia ao ponto em que estava em seu primeiro mandato.

“Acho que Trump conseguirá baixar os preços − acredito que sim”, disse Odarchuk. “Não sei qual seria a maneira correta de fazer isso, mas eu não sou presidente.”

