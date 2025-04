Trump assina decreto para acelerar concessão de licenças de mineração de carvão nos EUA

Entre as medidas anunciadas, Trump destacou uma ordem executiva para liberar o que chamou de “carvão limpo”. “Vamos cortar a regulamentação que tem o carvão limpo como alvo”, disse, prometendo simplificar licenças e impedir que futuros governos encerrem o setor por meio de decretos. O republicano também garantiu “isenções a 47 empresas de carvão”, ainda sem mencionar quais.

O presidente também vinculou a política energética ao avanço da inteligência artificial (IA), área em que os EUA disputam liderança com a China. “Estamos na frente de todos os países na questão da IA. China é segundo, com grande margem”, afirmou. “Vamos precisar de muita energia para mais investimentos em IA no país”, justificando a meta de dobrar a capacidade energética nacional.