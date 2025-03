Trump diz que vai comprar um Tesla para ajudar marca de Musk, um ‘verdadeiro americano’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai comprar um carro da Tesla na manhã desta terça-feira, 11, como uma demonstração de confiança e apoio a Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

Na semana passada, as ações da Tesla caíram 15,4%, menor preço negociado desde o final de outubro. A queda é registrada em meio à incerteza sobre as políticas comerciais do governo Trump, que geram o temor de uma recessão no país.

Trump e Musk no Salão Oval, na Casa Branca. Foto: Alex Brandon/AP

PUBLICIDADE Numa publicação feita em sua rede social, a Truth Social, direcionada a “republicanos, conservadores e todos os grandes americanos”, o presidente afirma que o bilionário está “arriscando tudo para ajudar a nossa nação”. O esforço de Musk, segundo Trump, está sendo prejudicado pelos “lunáticos da esquerda radical”, que estão tentando “boicotar ilegal e manipuladamente a Tesla, uma das grandes montadoras do mundo”. O objetivo, para o presidente, é “atacar e prejudicar o Elon e tudo o que ele representa”.

Trump deve “comprar um Tesla novinho” como uma demonstração de “confiança e apoio” ao Elon Musk, “um verdadeiro americano”, declarou o republicano sobre empresário sul-africano naturalizado americano. Musk não deve “ser punido” por “fazer a América grande novamente”, finalizou.