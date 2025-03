Trump defende ‘dor econômica’ breve de olho no ganho a longo prazo. Os americanos concordarão?

A economia dos Estados Unidos está em uma situação instável — um momento necessário de turbulência, afirma o governo Trump, à medida que reformula o governo federal com demissões, cortes de verbas e novas e turbulentas políticas tarifárias. “Um período de desintoxicação”, chamou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na sexta-feira, 7.

Os norte-americanos estão cada vez mais desanimados com as políticas econômicas do presidente Donald Trump, com as medidas de sentimento do consumidor caindo no mês passado para o nível mais baixo em 15 meses, mesmo com os CEOs permanecendo otimistas. Uma pequena maioria dos americanos, 53%, desaprova a maneira como Trump está lidando com a economia, de acordo com uma pesquisa nacional do Washington Post-Ipsos realizada em meados de fevereiro.

Casa Branca apontou novos investimentos de empresas americanas e estrangeiras como prova de que o plano econômico de Trump está funcionando Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

O progresso da inflação estagnou recentemente, e os economistas alertam que as novas tarifas que entraram em vigor nesta semana podem elevar rapidamente os preços de vários produtos essenciais. O crescimento do número de empregos também desacelerou — os empregadores dos EUA criaram 151 mil empregos em fevereiro, abaixo dos 222 mil de um ano antes, de acordo com dados divulgados na sexta-feira. E, o que é crucial, o número de pessoas desempregadas ou subempregadas subiu para 8% em fevereiro, o nível mais alto em mais de três anos.

Trump e seus principais assessores reconheceram a perturbação econômica, com Trump dizendo na sexta-feira que “pode haver algum distúrbio, um pouco de distúrbio”, para os repórteres. Mas eles deixaram de lado as preocupações de que a recente turbulência econômica poderia se transformar em algo pior.

“Poderíamos estar vendo essa economia que herdamos começar a se mover um pouco? Claro”, disse Bessent em uma entrevista à CNBC na sexta-feira. “Não acho que seja uma mudança radical. É apenas um ajuste de curso muito necessário.”

A Casa Branca apontou os novos investimentos de empresas americanas e estrangeiras como prova de que o plano econômico do presidente está funcionando. Esta semana, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e a gigante francesa do transporte marítimo CMA CGM Group disseram que estavam dobrando suas operações nos EUA — investindo US$ 100 bilhões e US$ 20 bilhões, respectivamente — nos próximos quatro anos.

“A abordagem de todo o governo desta administração para reduzir impostos, reverter regulamentações, avançar nossa infraestrutura de energia e nivelar o campo de atuação das empresas americanas são componentes fundamentais para o Great American Comeback (grande retorno americano)”, disse o porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields, em um e-mail.

Mesmo assim, grandes incertezas também permanecem. O governo Trump impôs tarifas abrangentes sobre produtos da China, do México e do Canadá na terça-feira, apenas para reverter certas disposições para as montadoras na quarta-feira e oferecer uma isenção mais ampla para algumas importações do Canadá e do México um dia depois. Espera-se que essas isenções expirem em 2 de abril, o mesmo dia em que as tarifas recíprocas sobre todos os produtos importados estão programadas para começar.

Essas vacilações perturbaram os empresários e agitaram os mercados financeiros, com o S&P 500 registrando sua pior semana em seis meses.

“Estamos começando a ver o ponto fraco da economia”, disse Diane Swonk, economista-chefe da KPMG. “Não é surpresa que os consumidores estejam chateados: o crescimento dos salários diminuiu, as pessoas estão trabalhando menos horas e os preços ainda estão elevados. Eles estão sentindo o aperto.”

O descontentamento dos americanos com a economia ajudou Trump a vencer a eleição em novembro, e as pesquisas dos últimos meses mostram que parcelas semelhantes de americanos acham que a economia continua em má situação. Mais de 9 em cada 10 americanos dizem ter opiniões negativas sobre os preços dos alimentos, enquanto mais de 7 em cada 10 se sentem insatisfeitos com a renda dos americanos médios, segundo a pesquisa Post-Ipsos realizada em meados de fevereiro. Os últimos meses têm sido difíceis para Jimmy Loyd, de 58 anos, eleitor de Trump em Leland, Carolina do Norte, que recentemente perdeu sua casa alugada e o Medicaid, forçando-o a voltar a morar com sua mãe. Os preços dos alimentos ainda estão altos, a moradia está fora de alcance e ele diz que não há como pagar a extração dentária de US$ 400 de que precisa. "Continuo tendo esperança, mas acho decepcionante que nada tenha mudado", disse Loyd, um cozinheiro que ganha cerca de US$ 16 por hora. "Continuo ouvindo o presidente dizer que as moradias vão ficar mais baratas, que os preços vão baixar, mas não vi isso. Sei que ainda é cedo, mas por quanto tempo teremos de sofrer até que as coisas melhorem?"

Ainda assim, o mandato de Trump começou há apenas seis semanas, e os economistas dizem que ainda não se sabe exatamente como suas políticas serão aplicadas. Em geral, eles esperam que as tarifas resultem em preços mais altos para as famílias norte-americanas, mas dizem que não está tão claro como os esforços agressivos de Trump e do Serviço de Defesa do Consumidor dos EUA de Elon Musk para cortar os gastos do governo repercutirão na economia.

Em alta Economia Casa Branca suspende 50% sobre aço e alumínio do Canadá e associa tarifas do Brasil a ‘trapaça’ Escassez de mão de obra afeta oito das dez ocupações que os supermercados mais empregam Governo Lula lança novo consignado privado nesta quarta-feira; veja como vai funcionar “Estamos em uma farra fiscal há anos e, como alguns de nós devem se lembrar de nossos tempos de faculdade, há um preço a pagar quando mudamos nossos hábitos”, disse Sean Snaith, diretor do Instituto de Previsão Econômica da Universidade da Flórida Central. “Sabemos que a economia vai desacelerar — todos estão prevendo isso — mas em quanto? Estamos esperando para ver o quanto disso vai se manter e o quanto é apenas um sonho febril de uma política passageira.” O principal desafio da reforma de Trump, segundo os economistas, é que os custos e os benefícios para os americanos estão em cronogramas completamente diferentes. As demissões já atingiram milhares de funcionários públicos e empreiteiros, e as tarifas provavelmente começarão a elevar os preços nas próximas semanas. Mas os benefícios de uma mudança provavelmente levarão muito mais tempo para se materializar. Trump prometeu cortes de impostos generalizados para famílias e empresas, incluindo a isenção de impostos sobre gorjetas, pagamento de horas extras ou benefícios da Previdência Social, embora seja incerto quando o Congresso aprovará essas medidas ou quando elas poderão entrar em vigor.

Enquanto isso, os sinais de alerta econômicos estão se acumulando, levando alguns analistas de Wall Street a expressar temores de recessão. Os pedidos de fábrica estão diminuindo, as empresas estão contratando menos pessoas e os consumidores estão se retraindo. Baumohl, do Economic Outlook Group, diz que suas previsões mostram uma chance de 60% de uma desaceleração econômica até julho. Outros, enquanto isso, estão alertando sobre a “estagflação”, uma economia em desaceleração combinada com o aumento da inflação, que o país não experimenta há cerca de 50 anos.

Ainda assim, para muitas famílias, não houve muita mudança perceptível na economia desde que Trump assumiu o cargo no final de janeiro. Alguns norte-americanos dizem que continuam esperançosos de que as políticas de Trump acabarão por reduzir a inflação, diminuir os impostos e deixá-los com mais poder de compra. A pesquisa Post-Ipsos realizada em meados de fevereiro revelou que, entre os eleitores de Trump, apenas 5% disseram que se opõem ao que ele tem feito desde que assumiu o cargo.

“Votei em Trump e o faria novamente; não tenho queixas”, disse Bliss Streeks, de 34 anos, mãe solteira de três filhos e proprietária de um salão de beleza em Eugene, Oregon.

“Sei que as pessoas acham que o que Trump está fazendo é extremo, mas estou apenas esperando os cortes de impostos”, disse ela. “As gorjetas são uma parte significativa da minha renda, e o fato de não serem tributadas fará uma grande diferença. Sei que esse dinheiro virá, e é isso que estou esperando.”

