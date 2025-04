Trump ameaça China com tarifas adicionais de 50% caso país asiático não volte atrás em retaliação

WASHINGTON - Sem se deixar abater pelo colapso do mercado de ações que se estende há dias, o presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira, 7, impor tarifas adicionais à China, levantando novas preocupações de que sua iniciativa, que ele chama de “reequilíbrio da economia global”, poderia intensificar uma guerra comercial global destrutiva.

PUBLICIDADE A ameaça de Trump, feita nas redes sociais, veio depois que a China disse que retaliaria as tarifas dos EUA, que o presidente anunciou na semana passada. “Se a China não retirar seu aumento de 34% (...) até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão tarifas ADICIONAIS de 50% à China, a partir de 9 de abril”, escreveu ele na Truth Social. “Além disso, todas as conversas com a China sobre as reuniões solicitadas por eles conosco serão encerradas!”

O presidente americano Donald Trump Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Não fica claro na mensagem do presidente americano se isso seria uma nova tarifa de 50% ou se a tarifa anunciada na quarta-feira, 2, de 34%, seria elevada para esse patamar. Se for uma nova taxa de 50%, as tarifas dos EUA sobre as importações da China anunciadas por Trump chegariam a um total de 104%.

Os novos impostos se somariam às tarifas de 20% anunciadas em fevereiro e março e às tarifas separadas de 34% anunciadas na semana passada. Isso não só poderia aumentar os preços para os consumidores americanos, como também poderia dar à China um incentivo para inundar outros países com produtos mais baratos e buscar parcerias mais profundas com outros parceiros comerciais.

Até o meio-dia desta segunda-feira, o índice Dow Jones Industrial Average havia caído 2%. O S&P 500 havia caído 1,5%, e o Nasdaq Composite estava com queda de 1,2%. A queda nos mercados foi brevemente revertida pela manhã, após uma notícia falsa de que Trump estava considerando uma pausa em seus planos tarifários. A negociação frenética, que fez com que as ações disparassem antes de despencarem novamente, mostrou como os investidores estão ansiosos por qualquer sinal de notícias encorajadoras.

Sem pausa

A conta da Casa Branca também disse que eram “notícias falsas” que Trump estava considerando uma pausa. O presidente republicano manteve suas decisões, apesar dos temores de que poderia estar empurrando os EUA para uma recessão, insistindo que suas tarifas são necessárias para reconstruir a manufatura doméstica e redefinir as relações comerciais com outros países.

“Seja forte, corajoso e paciente, e a GRANDEZA será o resultado!”, escreveu ele no Truth Social.

Ele acusou outros países de “tirar vantagem dos bons e velhos EUA” e disse que “nossos ‘líderes’ do passado são os culpados por permitir isso”. Trump também pediu ao Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) para reduzir as taxas de juros. Na sexta-feira, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou que as tarifas poderiam aumentar a inflação e disse que “há muita espera e observação em andamento, inclusive por nós”, antes que qualquer decisão seja tomada.

Os investidores esperam que o BC dos EUA reduza suas taxas de juros de referência pelo menos quatro vezes até o final deste ano, de acordo com o FedWatch do CME Group, um sinal de que as preocupações com a inflação serão eclipsadas pelos temores de demissões e de uma economia em retração.

Trump passou o fim de semana na Flórida, chegando na quinta-feira à noite para participar de um torneio financiado pela Arábia Saudita em seu campo de golfe em Miami. Ele se hospedou no Mar-a-Lago, seu clube particular em Palm Beach, e jogou golfe em duas de suas propriedades próximas.

No domingo, ele publicou um vídeo de si mesmo dando uma tacada e disse aos repórteres a bordo do Air Force One (o avião presidencial) naquela noite que havia vencido um campeonato de golfe. “É bom ganhar”, disse Trump. “Vocês ouviram que eu ganhei, certo?”

Ele também disse que não recuaria em suas tarifas, apesar da turbulência nos mercados globais. “Às vezes, é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa”, disse Trump. O Goldman Sachs emitiu uma nova previsão dizendo que uma recessão se tornou mais provável, mesmo que Trump volte atrás em suas tarifas. A instituição disse que o crescimento econômico desaceleraria drasticamente “após um forte aperto nas condições financeiras, boicotes de consumidores estrangeiros e um aumento contínuo na incerteza política que provavelmente deprimirá os gastos de capital mais do que supúnhamos anteriormente”. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia se concentraria no comércio com outros países além dos Estados Unidos, dizendo que há “grandes oportunidades” em outros lugares.

Trump disse que conversou com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba para iniciar negociações comerciais. Ele reclamou no Truth Social que “eles trataram os EUA muito mal em relação ao comércio” e que “eles não levam nossos carros, mas nós levamos MILHÕES dos deles”.

Fissuras na coalizão

Nesta segunda-feira, Trump se reunirá com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e espera-se que eles realizem uma coletiva de imprensa conjunta à tarde.

Trump tem se esforçado para manter uma frente unida, após as caóticas disputas internas de seu primeiro mandato. No entanto, a turbulência econômica expôs algumas fraturas em sua coalizão díspar de apoiadores.

Bill Ackman, gerente de fundos de hedge, criticou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, no domingo, por considerá-lo “indiferente à queda do mercado de ações e da economia”. Ele disse que a Cantor Fitzgerald, a empresa financeira dirigida por Lutnick antes de ele entrar para o governo Trump, estava lucrando por causa dos investimentos em títulos.

Na segunda-feira, Ackman pediu desculpas por suas críticas, mas reiterou suas preocupações com as tarifas de Trump.

“Estou apenas frustrado ao ver o que acredito ser um grande erro de política ocorrer depois que nosso país e o presidente fizeram um enorme progresso econômico que agora está em risco devido às tarifas”, escreveu ele no X.

O principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse ao canal Fox News que Ackman deveria “abrandar um pouco a retórica”. Ele insistiu que outros países, e não os Estados Unidos, “suportarão o peso das tarifas”.

O bilionário Elon Musk, um dos principais conselheiros de Trump sobre a reforma do governo federal, expressou ceticismo sobre as tarifas no fim de semana. Musk disse que as tarifas aumentariam os custos da Tesla, sua montadora de automóveis elétricos.

“Espero que se concorde que tanto a Europa quanto os Estados Unidos devam avançar idealmente, na minha opinião, para uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre-comércio entre a Europa e a América do Norte”, disse Musk em uma videoconferência com políticos italianos. E acrescentou: “Esse certamente tem sido meu conselho para o presidente”.

Navarro disse mais tarde à Fox News que Musk “não entende” a situação. “Ele vende carros”, disse Navarro. “É isso que ele faz.” Ele acrescentou que Musk “está simplesmente protegendo seus próprios interesses, como qualquer pessoa de negócios faria”.