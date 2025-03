Trump se recusa a descartar possibilidade de que suas tarifas causem recessão nos EUA

O presidente Donald Trump se recusou a descartar a possibilidade de que suas políticas econômicas, incluindo tarifas agressivas contra os parceiros comerciais dos Estados Unidos, causem uma recessão.

PUBLICIDADE Em uma entrevista que ocorreu na quinta-feira, na Casa Branca, mas que só foi exibida neste domingo, 9, pela Fox News, a apresentadora do “Sunday Morning Futures”, Maria Bartiromo, fez referência às “crescentes preocupações sobre uma desaceleração”. Ela perguntou a Trump: “Você está esperando uma recessão este ano?”. “Eu odeio prever coisas assim”, respondeu o presidente. “Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é algo grande. Leva um pouco de tempo, mas acho que deve ser ótimo para nós.” Trump também disse que estava considerando aumentar as tarifas contra o México e o Canadá.

Trump disse estar considerando aumentar as tarifas contra o México e o Canadá no futuro Foto: Haiyun Jiang/NYT

A imposição de tarifas abrangentes sobre os dois vizinhos e a China na semana passada abalou os mercados de ações e provocou resistência das indústrias, incluindo as maiores montadoras, que disseram ao presidente que as taxas dizimariam seus negócios.

Publicidade

O Canadá imediatamente retaliou com tarifas sobre US$ 20,5 bilhões em exportações americanas e ameaçou medidas adicionais. A China também colocou tarifas sobre produtos dos EUA e planeja impor outra rodada na segunda-feira.

Na quinta-feira, Trump reverteu abruptamente suas tarifas de 25% sobre muitas exportações canadenses e mexicanas.

Mas o presidente está planejando mais tarifas em breve — aumentando as chances de uma guerra comercial global economicamente prejudicial. Na quarta-feira, sua administração está pronta para colocar em prática uma tarifa de 25% sobre todo o aço e o alumínio estrangeiros, que ele previu no mês passado. E disse esperar mais impostos em 2 de abril, quando planeja impor o que ele está chamando de “tarifas recíprocas” para responder às taxações de outros países e outras práticas comerciais.

Bartiromo disse a Trump que os líderes empresariais apreciam a certeza: “As empresas públicas querem ter certeza de que teremos clareza depois de 2 de abril, quando essas tarifas recíprocas entrarem em vigor. Vocês vão mudar alguma coisa depois disso? Teremos clareza?”.

Publicidade

“Podemos aumentar algumas tarifas. Depende. Podemos aumentar. Não acho que vamos diminuir, ou podemos aumentar”, disse Trump. “Eles têm bastante clareza. Eles apenas usam isso. Isso é quase um som. Eles sempre dizem que queremos clareza. Olha, nosso país foi roubado por muitas décadas, por muitas, muitas décadas, e não seremos mais roubados.”

Economistas ficaram mais pessimistas quanto à perspectiva econômica em meio à abordagem vertiginosa de Trump às tarifas, o que alimentou considerável incerteza e prejudicou empresas que consideram novos investimentos e contratações. A preocupação é que a volatilidade em andamento esfrie ainda mais essa atividade, intensificando uma desaceleração econômica que já está em andamento.

No segundo mandato de Trump na Casa Branca, a economia havia diminuído para um ritmo de crescimento mais modesto, o mercado de trabalho havia esfriado, e a inflação, embora ainda estável, estava bem longe do pico de 2022. O cenário econômico ainda é sólido, mas políticas como tarifas, deportações e cortes acentuados nos gastos do governo, centrais para a agenda econômica de Trump, devem testar essa resiliência.

As tarifas, por exemplo, são amplamente esperadas para aumentar os preços de bens de uso diário, enquanto também amortecem o crescimento, pois empresas e consumidores são forçados a realocar recursos e cortar gastos em outros lugares. A inflação elevada limitou até certo ponto o quanto o Federal Reserve pode ser capaz de apoiar a economia se as condições se deteriorarem. Por enquanto, o Banco Central optou por manter as taxas de juros em espera em 4,25% a 4,5%.

Publicidade

Jerome H. Powell, presidente do Federal Reserve, reiterou na sexta-feira que o Fed não estava com “pressa” para reduzir as taxas de juros porque a economia permanecia em boa forma, mas reconheceu a natureza potencialmente disruptiva dos planos de Trump, especialmente em relação à inflação. O fraco crescimento combinado com o aumento dos preços alimentou temores de estagflação, uma combinação tóxica que colocaria o Fed em uma posição ainda mais difícil. Em uma entrevista na sexta-feira, Austan D. Goolsbee, presidente do Fed de Chicago e membro votante do comitê de definição de políticas deste ano, disse que tal dinâmica estava cada vez mais “no radar”, especialmente porque ele ouviu de empresas em seu distrito que elas estavam lutando contra um “calafrio induzido pela incerteza”.

Falando à imprensa no domingo, Howard Lutnick, o secretário de Comércio, disse que as tarifas ajudariam a “fazer nossa economia crescer de uma forma que nunca crescemos antes”.

Publicidade

Muitos economistas expressaram outras opiniões, dizendo que tarifas sobre produtos estrangeiros podem ajudar empresas americanas a se tornarem mais lucrativas, dando-lhes espaço para aumentar seus preços também.

Publicidade

“Produtos estrangeiros podem ficar um pouco mais caros”, disse Lutnick. “Mas produtos americanos vão ficar mais baratos, e você estará ajudando os americanos comprando produtos americanos.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.