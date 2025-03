Trump disse que ‘não há exceções’ para suas tarifas. Quanto tempo isso vai durar?

Enquanto se prepara para introduzir novas tarifas sobre metais estrangeiros nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu não conceder os tipos de exclusões e isenções que eram comuns durante sua primeira guerra comercial.

PUBLICIDADE No entanto, ele já desvalorizou essa posição rígida em relação a outras tarifas. Após o lobby de montadoras, fazendeiros e outros setores, Trump rapidamente voltou atrás nas tarifas abrangentes que havia imposto na semana passada sobre todas as importações do Canadá e do México. Na quinta-feira, ele suspendeu indefinidamente essas tarifas para todos os produtos que estão em conformidade com o acordo de livre comércio da América do Norte, o Acordo EUA-México-Canadá, ou USMCA - cerca de metade de todas as importações do México e quase 40% das importações do Canadá. Nesta terça-feira, 11, ele impôs mais uma sobretaxa de 25% (além dos 25% anunciados anteriormente) sobre o aço e o alumínio do Canadá. No mesmo dia, no entanto, ele voltou atrás e manteve apenas os primeiros 25%.

Isso tem dado às indústrias e aos governos estrangeiros uma abertura para fazer lobby junto ao governo antes das tarifas sobre metais, que entrarão em vigor às 12h01 de quarta-feira, 12, bem como outras taxas planejadas para 2 de abril.

Autoridades estrangeiras têm pressionado por isenções para seu aço e alumínio. Em reuniões em Washington na segunda-feira, esperava-se que o ministro do comércio do Japão também buscasse uma isenção das tarifas sobre automóveis, que Trump disse que serão aplicadas em abril.

O governo Trump irá impor mais tarifas nesta quarta-feira, 12 Foto: Haiyun Jiang/NYT

Matt Blunt, presidente do American Automotive Policy Council, um grupo comercial que representa as montadoras americanas, disse em um comunicado que a Ford Motor, a General Motors e a Stellantis compram a grande maioria de seu aço e alumínio nos Estados Unidos ou na América do Norte e estavam preocupadas com o impacto das tarifas.

As empresas estavam analisando e aguardando os detalhes das tarifas propostas, mas estavam “preocupadas” com o fato de que as cobrar do Canadá e do México “acrescentaria custos significativos para nossos fornecedores”, disse Blunt.

Ainda não se sabe se Trump oferecerá exceções às tarifas sobre metais ou a futuras rodadas de tarifas, como aquelas sobre carros e outros produtos que ele diz que serão lançadas em abril. Mas o fascínio de fazer um acordo pode ser algo difícil de resistir para o presidente. A capacidade de conceder alívio aos setores preferidos ou a governos estrangeiros destaca um dos aspectos favoritos do presidente em relação às tarifas: a influência imediata que elas lhe proporcionam.

Ao ameaçar ou impor tarifas e depois suspendê-las, o presidente tem aplacado repetidamente as empresas e os países afetados pelas tarifas, tornando-os mais próximos a ele e convidando-o a elogiar e a obedecer. Países estrangeiros se ofereceram para iniciar negociações comerciais e dedicaram recursos aos objetivos de Trump, como o fortalecimento das fronteiras dos EUA. E esse é um poder do qual o presidente talvez não queira abrir mão.

“É isso que os autoritários fazem − manipulam as políticas públicas e as controlam com decisões pessoais e decisões aparentemente idiossincráticas, muitas vezes para obter ou pressionar por apoio político em troca”, disse Rick McGahey, economista da New School.

Na semana passada, os executivos da General Motors, Stellantis e Ford disseram ao presidente, em uma ligação telefônica, que a imposição de tarifas sobre carros e peças provenientes do Canadá e do México poderia ter consequências devastadoras, incluindo a imposição de bilhões de dólares em novos custos e, na verdade, a eliminação de todos os lucros de suas empresas.

Quando Trump lhes concedeu uma prorrogação de 30 dias na quarta-feira, 5, eles emitiram declarações positivas. A GM agradeceu ao presidente “por sua abordagem, que permite que montadoras americanas como a GM concorram e invistam no mercado interno”. A Ford disse que apreciava “o trabalho do presidente Trump para apoiar nosso setor”.

Na quarta-feira, o vice-presidente JD Vance sugeriu que as exclusões não iriam além das montadoras, dizendo que o presidente “quer que as tarifas sejam aplicadas de forma ampla”.

“Ele não quer que 500 setores diferentes recebam 500 exclusões diferentes”, argumentou Vance.

Porém, na quinta-feira, 6, após uma semana de turbulência no mercado de ações, o presidente emitiu uma isenção para todos os produtos comercializados sob os termos da USMCA, incluindo produtos agrícolas, e reduziu a tarifa sobre o potássio canadense de 25% para 10%.

Ford, General Motors e Stellantis demonstraram preocupação com impacto das tarifas sobre o aço Foto: Tasso Marcelo/Estadão

Embora as objeções republicanas às tarifas tenham sido silenciosas, os legisladores têm tentado transmitir a mensagem de que não continuarão a se afastar, a menos que vejam um plano para as tarifas serem removidas, disse uma pessoa familiarizada com as discussões.

O governo Trump tem indicado repetidamente que não pretende prejudicar suas próprias medidas com exclusões. Em uma ligação com repórteres no mês passado, um funcionário de Trump disse que tais acordos prejudicaram a eficácia das tarifas sobre metais.

O presidente fez promessas semelhantes no caso das tarifas de cobre − escrevendo nas mídias sociais que haveria “Sem isenções, sem exceções!” − e em seu plano de “tarifa recíproca”. No mês passado, no Salão Oval, Trump disse que as tarifas recíprocas se aplicariam “a todos em geral”.

“Essa é uma maneira muito mais simples de fazer isso, uma maneira muito melhor”, disse o presidente.

Em seu primeiro mandato, Trump inicialmente impôs tarifas sobre aço e alumínio de países como China e Rússia. Mas ele não as impôs a um grupo seleto de países dos quais os Estados Unidos importam a maior parte de seu metal, convidando-os a negociar, disse Chad Bown, membro sênior do Peterson Institute.

A Coreia do Sul, a Argentina e o Brasil concordaram com cotas que limitariam suas exportações. O Canadá, o México, a União Europeia e outros países foram atingidos pelas tarifas e retaliaram.

O Canadá e o México, então, negociaram suas próprias barganhas como parte da assinatura da USMCA sob o comando de Trump. E quando o Presidente Joseph R. Biden Jr. assumiu o cargo, ele forjou acordos com a União Europeia, o Reino Unido e o Japão que lhes deram alívio, disse Bown.

É possível que Trump mantenha a porta aberta para sua própria negociação pessoal, mas não estabeleça um sistema formal de exclusões como em seu primeiro mandato. Naquela época, as empresas acabavam solicitando centenas de milhares de isenções tarifárias com a ajuda dos escritórios de advocacia de alto custo da K Street em Washington.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que lidou com as exclusões para as tarifas da China, recebeu mais de 50 mil solicitações, enquanto o Departamento de Comércio recebeu quase 500 mil solicitações de exclusão para as tarifas sobre aço e alumínio.

Alguns advogados e empresas dizem que as exceções ainda são muito necessárias, já que nem todas as peças e matérias-primas que eles precisam usar são produzidas nos Estados Unidos.

Mas alguns dos apoiadores de Trump continuam a lutar contra quaisquer isenções que diluiriam o poder das tarifas.

Nick Iacovella, vice-presidente executivo da Coalition for a Prosperous America, que apoia as tarifas, disse que o governo Trump “reconhece corretamente que as tarifas globais de aço e alumínio devem ser abrangentes e incluir produtos derivados downstream para serem eficazes”.

A análise feita por esse grupo mostrou que as isenções anteriores “enfraqueceram severamente os produtores americanos de aço e alumínio, custando milhares de empregos e minando nossa segurança econômica”, disse ele.

Em uma carta na segunda-feira, 10, cinco organizações siderúrgicas escreveram para expressar seu apoio às tarifas e sua oposição a quaisquer exclusões a elas.

O processo de exclusões “tem sido explorado como uma brecha por produtores estrangeiros que buscam evitar as tarifas”, escreveram.

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.