Trump está prometendo um renascimento da indústria de manufatura. Isso é mesmo possível?

A imposição de tarifas pelo presidente Trump em uma escala nunca vista em quase um século é mais do que um tiro de advertência aos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Se mantidos, os impostos de importação também lançarão um projeto econômico de nostalgia desafiadora: uma tentativa de recuperar o lugar dos EUA como uma potência industrial dominante.

PUBLICIDADE No auge do pós-guerra da manufatura americana, que durou até a década de 1970, quase 20 milhões de pessoas ganhavam a vida com a manufatura. Os Estados Unidos eram um dos principais produtores de veículos automotores, aeronaves e aço, e a manufatura era responsável por mais de um quarto do emprego total. No final do ano passado, após uma reorganização fundamental da economia mundial, a indústria empregava cerca de 8% dos trabalhadores do país.

Atualmente, o país está mais rico do que nunca. No entanto, a economia parece e é muito diferente - dominada por serviços de todos os tipos, tanto lucrativos quanto de baixa remuneração. Os centros industriais no interior dos Estados Unidos muitas vezes definharam, deixando muitos redutos da base de Trump na mão.

Publicidade

Muitos polos industriais dos EUA definharam, deixando alguns dos locais que compõem a base do presidente Trump à margem da economia Foto: Maddie Mcgarvey/NYT

As políticas industriais protecionistas, com métodos e atitudes variadas, estão em ascensão há uma década - desde o momento em que Trump iniciou sua primeira campanha para presidente em 2015, passando pela presidência de Joe Biden e agora com Trump novamente no Salão Oval.

Mas o anúncio do presidente, em uma cerimônia no Rose Garden na quarta-feira, representou uma mudança tectônica na política econômica dos EUA, o mais completo repúdio a uma adoção do livre comércio global que começou de forma bipartidária na década de 1980.

“Com a ação de hoje, finalmente conseguiremos tornar os Estados Unidos grandes novamente - maiores do que nunca”, disse Trump. “Os empregos e as fábricas voltarão a crescer em nosso país.”

Uma publicação de blog no mês passado no site da Casa Branca declarou que o presidente estava posicionando os Estados Unidos como uma “Superpotência Global em Manufatura” e reivindicou o crédito por uma série de anúncios recentes de investimentos nos EUA por empresas como a Nvidia, líder global em chips de computador avançados, e grandes montadoras.

Publicidade

No entanto, um amplo grupo de economistas e líderes empresariais continua profundamente cético em relação à campanha tarifária e à sua capacidade de reverter a queda de décadas no emprego industrial — um declínio com várias causas globais e soluções domésticas pouco claras em uma era de fábricas dominadas pela robótica.

Embora a discordância sobre a prescrição de Trump para o declínio da indústria dos EUA seja generalizada, poucos especialistas contestam seu diagnóstico geral − ecoado por uma nova geração de conservadores, incluindo o vice-presidente JD Vance − de que a desindustrialização causou um tipo de dor que passou despercebida por muito tempo.

Um artigo publicado este ano pelo MIT detalha o impacto que o aumento de produtos chineses importados no início deste século teve nos anos seguintes. Ele conclui que, embora as regiões do interior mais afetadas por este “Choque da China” tenham se recuperado um pouco, os trabalhadores individuais cujos empregos foram afetados não.

Desde o final da década de 1970, uma poderosa mistura de forças levou à terceirização de muitos empregos de fábrica. À medida que as corporações multinacionais sediadas nos EUA amadureciam, executivos e acionistas ativistas perceberam que muitas vezes podiam aumentar a produção com salários mais baixos no exterior, permitindo maiores lucros e preços reduzidos para os consumidores domésticos.

Publicidade

Os formuladores de políticas estaduais e federais, frustrados pelas duras batalhas com os sindicatos naquela época de inflação, frequentemente apoiavam tais adaptações por parte das empresas globalizadas. Ao longo dos anos, o valor relativamente alto do dólar americano tornou os bens produzidos pelos exportadores geralmente mais caros. E os déficits comerciais da nação − nos quais os consumidores americanos compram mais coisas do exterior do que o valor das coisas que os produtores americanos vendem para o exterior − também são uma função da afluência. Mas a história econômica do século XXI americano também foi moldada pela busca deliberada de um comércio mais livre na esperança de preços mais baixos, com o conhecimento de que isso colocaria em risco o emprego na indústria dos EUA.

“O engraçado sobre finanças e economia é que não avançamos ou aprendemos nada com o tempo, apenas passamos pelas mesmas coisas, repetidamente, de maneiras diferentes”, argumenta Brent Donnelly, presidente da Spectra Markets, uma empresa de pesquisa de mercado. “Nós difamamos o mercantilismo e enaltecemos o livre comércio, mas somos forçados a repensar essas religiões quando a desigualdade de renda destrói a coesão social e décadas de cortes tarifários não recíprocos criam um campo de jogo desigual.”

Publicidade

Cerca de 20 milhões de pessoas viviam da manufatura no auge da manufatura dos EUA, que atingiu seu ápice na década de 1970. No final do ano passado, a manufatura representava apenas cerca de 8% do total de empregos Foto: Maddie Mcgarvey/NYT

Abby Samp, analista global da indústria na Oxford Economics, disse que “embora as tarifas provavelmente tenham o efeito de transferir parte da produção automotiva para as fábricas existentes nos EUA, elas também aumentarão o custo para os fabricantes e famílias dos EUA”.

Publicidade

Alguns analistas, no entanto, são francos ao expor os riscos em jogo.

A atual pressão tarifária é “um gol contra”, de acordo com Omair Sharif, fundador da empresa de pesquisa Inflation Insights, que monitora os movimentos precisos das mudanças de preços em todos os setores.

As probabilidades de recessão aumentaram entre os analistas. E mais de 40% das importações dos EUA são insumos para a produção doméstica, então também há um perigo iminente de que tarifas muito mais altas, se mantidas, possam prejudicar os fabricantes dos EUA também.

Brad Setser, um membro sênior do Council on Foreign Relations, argumenta que havia uma maneira mais “moderada” para o presidente realizar essas ações comerciais. Setser, um ex-funcionário do Departamento do Tesouro e do Gabinete do Representante Comercial dos EUA na administração Biden, geralmente apoia uma abordagem mais agressiva ao comércio global.

Publicidade

Setser estava entre os oficiais que lideraram o apoio inicial às tarifas colossais de 100% sobre veículos elétricos chineses baratos. O medo deles era que − se deixada aos caprichos dos mercados de capital globalizados − a BYD da China, a maior fabricante mundial de EVs, poderia tomar uma parcela significativa do mercado de carros americano e causar outro tipo de “choque da China”, o que poderia ter custado os empregos de muitos trabalhadores automotivos dos EUA.

Mas Setser diz que ainda vê as tarifas mais como uma ferramenta defensiva e direcionada do que como uma ferramenta para lidar com uma perda crônica de empregos.

“Na maioria dos casos”, ele argumentou, “o resultado final das tarifas é que elas não resolvem um déficit comercial, significam apenas que você negocia menos, importa menos, exporta menos, o déficit geral normalmente não muda”.

Apesar de algumas das vantagens tacitamente reconhecidas das guerras comerciais do primeiro governo Trump, o déficit comercial dos EUA − a lacuna entre importações e exportações de bens − era tão grande quanto sempre quando Trump deixou o cargo, e só cresceu desde então. O crescimento de empregos na indústria também estagnou desde 2019, apesar das iniciativas da era Biden.

Publicidade

Isso ocorre em parte porque, apesar do crescimento na construção civil, as fábricas modernas simplesmente não precisam de tantos trabalhadores quanto antes.

Refletindo sobre o arco da campanha tarifária “Trump 2.0”, Arthur Wheaton, diretor de estudos trabalhistas na Escola de Relações Industriais e Trabalhistas da Universidade Cornell, disse: “Não é completa e totalmente insano, mas é extremamente perturbador”.

Wheaton disse que não se importava com o uso direcionado de tarifas. Mas ele está desanimado com a abordagem atual da Casa Branca de Trump para negociações comerciais − que mudou dia a dia e, no caso do Canadá, vem com uma ameaça à soberania nacional se as demandas dos EUA não forem atendidas.

A “abordagem ao conflito” de Trump tem sido “tão radical que você precisa de binóculos”, disse ele, acrescentando que uma abordagem tão volátil também é ruim para os negócios e para promover empregos na indústria.

Publicidade

Nick Iacovella, vice-presidente executivo da Coalizão por uma América Próspera, um grupo de pesquisa e defesa que representa interesses agrícolas e de manufatura nacionais, apoia uma robusta “estratégia tarifária recíproca” global e disse que o anúncio da Casa Branca, que muitos pensaram que poderia ser um blefe, foi “muito melhor do que eu pensava”.

Iacovella, um ex-assessor do Senado do Secretário de Estado Marco Rubio, teme que as vozes do livre comércio na coalizão republicana vejam os anúncios de tarifas como a linha de partida para uma espécie de “corrida para o fundo” — “o que significa que vamos priorizar a redução de barreiras comerciais de outros países para que possamos reduzir as nossas”, disse ele. “Isso é simplesmente livre comércio, só que com outro nome.”

Aqueles no campo de Iacovella esperam que os aliados mais protecionistas de Trump prevaleçam nos debates em andamento e que tarifas mais altas permaneçam em vigor por tempo suficiente para atrair as fábricas de volta ao país.

“Você também poderia investir em política industrial, créditos fiscais de produção doméstica”, ele disse. “Isso poderia incentivar ainda mais as empresas a adicionar capacidade e investimento nos Estados Unidos.”

Mas o que está reservado ao longo do caminho tarifário de Trump nos próximos meses continua, caracteristicamente, em fluxo.

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.