Trump manipulou o mercado? Democratas questionam postagens do presidente antes de pausar tarifas

O presidente americano Donald Trump começou sua quarta-feira com alguns conselhos para aqueles que se sentiram incomodados por suas tarifas elevadas.

“FIQUE FRIO”, disse Trump a seus seguidores nas mídias sociais após a abertura dos mercados. Apenas alguns minutos depois, ele escreveu: “ESTE É UM ÓTIMO MOMENTO PARA COMPRAR!!!”

Horas depois, Trump fez os mercados dispararem quando suspendeu as tarifas de importação recíporcas por 90 dias. Isso fez o índice S&P 500 subir vários pontos porcentuais em questão de minutos.

Operadores na Bolsa de Valores de Nova York

Logo após a pausa de Trump, os democratas e os especialistas em ética governamental fizeram a pergunta talvez óbvia: será que o presidente deu sinal verde para seus seguidores lucrarem com um aumento futuro nos preços das ações? "Como isso não é manipulação de mercado?", disse nas redes sociais o deputado Mike Levin, democrata da Califórnia, referindo-se a uma ação que é potencialmente ilegal. "Se você é um apoiador de Trump e fez o que ele disse e comprou, então você se saiu muito bem. Por outro lado, se você é um aposentado, um idoso ou alguém da classe média que, nos últimos dias, não tinha tolerância ao risco e decidiu vender, você se ferrou."

A notícia da pausa de Trump veio quando Jamieson Greer, o representante comercial dos EUA, estava testemunhando no Capitólio. O deputado Steven Horsford, democrata de Nevada, o pressionou sobre o objetivo de Trump.

“Não se trata de manipulação de mercado”, disse Greer. “Estamos tentando redefinir o sistema de comércio global.”

“Como você conseguiu isso?”, perguntou Horsford. “Então, se não é manipulação de mercado, o que é? Quem está se beneficiando? Que bilionário acabou de ficar mais rico?”

As autoridades da Casa Branca rejeitaram essas acusações e afirmaram que a postagem de Trump tinha o objetivo de tranquilizar os americanos. Eles tentaram interpretar sua decisão de remover a maior parte das tarifas como não sendo uma capitulação, mas algo que veio somente depois que alguns dos aliados mais próximos da China buscaram acordos com os Estados Unidos.

“É responsabilidade do presidente dos Estados Unidos tranquilizar os mercados e os americanos sobre sua segurança econômica diante do medo incessante da mídia”, disse Kush Desai, porta-voz da Casa Branca. “Em vez de se agarrar a migalhas para jogar jogos políticos partidários, os democratas devem se concentrar em trabalhar com o governo para restaurar a grandeza americana.”

O senador Adam B. Schiff, democrata da Califórnia, disse que entraria em contato com a Casa Branca e procuraria saber mais sobre quem sabia da decisão iminente de Trump de suspender as tarifas. Ele disse que a reviravolta proporcionou “oportunidades perigosas para negociações com informações privilegiadas”.

“Alguém comprou ou vendeu ações e lucrou às custas do público?”, perguntou Schiff nas mídias sociais.

Kathleen Clark, professora de ética governamental e corrupção na Washington University School of Law, em St. Louis, disse que as ações de Trump “normalmente desencadeariam uma investigação pela SEC (Securities and Exchange Comission, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA)”. Esses investigadores estariam procurando evidências de que Trump sabia que faria um anúncio que movimentaria o mercado e, em seguida, forneceu uma pista aos seus seguidores, disse Clark. “Se ainda tivéssemos um estado de direito, um sistema robusto para o estado de direito, isso seria investigado”, disse. Em um comunicado, a SEC, que analisa possíveis violações das leis federais de valores mobiliários, recusou-se a responder a perguntas sobre a publicação de Trump.

