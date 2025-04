Trump pausa tarifas recíprocas por 90 dias, mas eleva para 125% taxação sobre a China

Diante do colapso do mercado global e em meio a uma liquidação de títulos americanos (leia mais abaixo), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou abruptamente nesta quarta-feira, 9, e disse que interromperia a implementação de suas tarifas recíprocas pelos próximos 90 dias, citando novas negociações com nações estrangeiras sobre comércio. Ao mesmo tempo, ele aumentou o imposto sobre as importações chinesas para 125%. A China havia anunciado pela manhã uma retaliação aos EUA elevando suas tarifas sobre produtos americanos para 84%.

PUBLICIDADE Em uma postagem no Truth Social, Trump disse que sua tarifa mínima anterior, de 10% sobre outros países, permaneceria em vigor, como é caso do Brasil, que continua sendo taxado. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse a repórteres que Trump estava pausando suas chamadas tarifas “recíprocas” sobre a maioria dos maiores parceiros comerciais do país, mas mantendo sua tarifa de 10% sobre quase todas as importações globais. As tarifas recíprocas diferenciadas, assim como a mínima, haviam sido anunciadas na quarta-feira passada, 2, chamada por Trump de “Dia da Libertação”, e entrariam em vigor nesta quarta, 9.

As tarifas sobre as importações de produtos da China, no entanto, aumentariam para 125% “com efeito imediato”, disse Trump. Aparentemente, foi uma tentativa de reduzir o que vinha sendo uma guerra comercial sem precedentes entre os EUA e a maior parte do mundo para uma guerra entre os EUA e a China.

Publicidade

Ao anunciar a pausa de 90 em benefício a parceiros comerciais que não retaliaram, a Casa Branca tentou repetidamente sugerir que ela fazia parte de uma estratégia premeditada. A porta-voz acusou os repórteres de “não terem visto o que o presidente Trump está fazendo aqui”, e o secretário do Tesouro disse que essa era a “estratégia de Trump o tempo todo”.

Mas a mudança abrupta de rumo ocorreu em meio a uma liquidação de títulos americanos, que geralmente são investimentos mais seguros, e após dias de perdas profundas nos mercados financeiros em todo o mundo. Economistas expressaram sérias preocupações de que os Estados Unidos pudessem estar caminhando para uma recessão de sua própria autoria.

Mais cedo, Robin Brooks, do Brookings Institution, observava que a liquidez no mercado de Treasuries (os títulos do governo americano) estavam se deteriorando, embora ainda sem chegar aos níveis críticos de março de 2020, à época do início da pandemia de covid. “Naquela época, a pressão começou nos mercados emergentes e se espalhou para os Treasuries. Agora, o risco é parecido: se a China promover uma desvalorização significativa, os emergentes vão implodir — e o mesmo acontecerá com a operação de basis trade em Treasuries”, alerta.

E o próprio presidente reconheceu que sua decisão foi tomada em resposta à turbulência do mercado, dizendo aos repórteres na tarde de quarta-feira que “é preciso ser flexível” e que “nos últimos dias a situação parecia bastante sombria”.

Publicidade

'Espero que, em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis', disse Trump Foto: Evan Vucci/AP

Sobre a China, Trump escreveu: “Em algum momento, espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis”.

“Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, do Tesouro e o USTR, para negociar uma solução para os assuntos que estão sendo discutidos em relação a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moedas e tarifas não monetárias, e que esses países não tenham, por minha forte sugestão, retaliado de qualquer maneira, forma ou jeito contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com vigência imediata”, escreveu no Truth Social.

A economia global parecia estar se rebelando abertamente contra as tarifas de Trump quando elas entraram em vigor nesta quarta-feira. Os executivos de negócios alertaram sobre uma possível recessão causada pelas políticas do presidente americano. /Com AP, NYT e Estadão/Broadcast