‘Aos muitos investidores que estão vindo aos EUA, minhas políticas nunca vão mudar’, diz Trump

Assim como Trump, o conselheiro sênior da Casa Branca, Peter Navarro, já havia dito que as tarifas “não são negociáveis”. O secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, também reforçou que o presidente não pretende recuar nas sobretaxas.

Trump ainda celebrou os dados do relatório de empregos de março, o payroll, que registrou criação de vagas acima do esperado. “Ótimos números de emprego, muito melhores do que o esperado”, escreveu. “Já está funcionando. Aguente firme, não podemos perder!!!”