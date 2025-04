Trump pede para que presidente do BC dos EUA pare de ‘brincar de política’ e corte os juros

Trump também afirmou que Powell está “sempre atrasado”, mas que agora “poderia mudar a sua imagem”. Ele destacou que “os preços da energia caíram, as taxas de juros caíram, a inflação caiu, até mesmo os ovos caíram 69% e os empregos aumentaram, tudo isso em dois meses”. “Uma GRANDE VITÓRIA para os Estados Unidos”, escreveu.

Em outra publicação, o ex-presidente relatou ter tido uma “conversa muito produtiva” com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam. “Ele me disse que o Vietnã quer reduzir suas tarifas a ZERO, caso consiga chegar a um acordo com os EUA. Agradeci em nome do nosso país e disse que aguardo com expectativa um encontro em um futuro próximo”, escreveu.