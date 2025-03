Análise | Trump revigora a lei do mais forte do mercado internacional

Guerra comercial pode ser a menor ameaça da política iniciada por Donald Trump. Ao brincar com a soberania do Canadá, questionar o controle do canal do Panamá e insinuar a intenção de ocupar a Groenlândia, o presidente americano debochou da ordem global em nome do poder econômico e militar de seu país. Proclamou, na prática, a vigência da lei do mais forte, renegando noções de direito internacional consolidadas a partir dos séculos 16 e 17.

PUBLICIDADE Tarifas e outras barreiras comerciais podem afetar a economia regional ou mesmo global, mas a política trumpista embute um risco muito maior. Não há como normalizar sua fala sobre a exploração de Gaza, incluída a remoção de habitantes para outra região, mesmo com promessas de conforto e bem-estar. Conversas como essa podem motivar piadas, mas convém levar a sério cada uma dessas palavras.

O interesse de Trump nas terras palestinas pode ser tão sério – e tão perigoso – como sua atração pela riqueza mineral da Ucrânia de Volodmir Zelenski. O líder ucraniano pode sentir-se dependente do presidente americano e estimulado a atender a seus desejos, mas, ao aceitar esse jogo, favorece a articulação do líder russo Vladimir Putin e de seu colega Tump.

O presidente dos EUA, Donald Trump, deixa a Câmara após discursar em uma sessão conjunta do Congresso no Capitólio em Washington, na terça-feira, 4 Foto: Win Mcnamee/AP

O entendimento aparente entre Washington e Moscou pode causar alguma insegurança aos líderes da União Europeia e do Reino Unido, mas eles pouco podem fazer, por enquanto, além de torcer por este ou aquele desdobramento e tentar a adaptar-se.

Dependentes por muitos anos da segurança oferecida pelos Estados Unidos, governos europeus já se mobilizam para cuidar mais diretamente da própria defesa – e, naturalmente, para custeá-la. O jogo, porém, tende a ser diferente, com a nova articulação entre americanos e russos e com a nova incerteza sobre as perspectivas do governo ucraniano.

Nem é preciso levar em conta os interesses de outras potências, como China e Índia, para perceber as novas incertezas quanto ao quadro geral do poder. A recomposição do cenário talvez ocorra suavemente, ou, pelo menos, sem trancos muito sensíveis.

Alguns detalhes, de toda forma, parecem claros e inquietantes. Se depender de Trump, a ordem global dependerá muito mais dos interesses da Casa Branca, provavelmente combinados com os do Kremlin, e muito menos de normas e entendimentos internacionais.

Ao retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, o governo americano pode ter feito mais do que cortar uma despesa considerada excessiva e pouco útil pelo trumpismo. Pode ter dado mais um passo para rever os compromissos e funções internacionais da maior potência econômica e militar.

O Brasil, segundo alguns analistas, poderá ser pouco prejudicado – e até lucrar – com algumas alterações impostas por Trump ao comércio americano. Boas notícias para o pessoal do aço e do alumínio? Talvez seja mais prudente diminuir esse otimismo e pensar nos perigos de um mercado global mais influenciado pelos arroubos e desejos do presidente de uma superpotência.