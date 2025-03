Trump recua e suspende tarifas para o Canadá e o México por um mês

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 6, a isenção de tarifas sobre a maioria das exportações do México e do Canadá para os EUA por um mês. Afirmou que a medida abrange produtos comercializados sob as regras do Acordo EUA-México-Canadá, o pacto comercial que ele assinou em seu primeiro mandato.

PUBLICIDADE A medida de alívio ocorre um dia depois de ele ter concedido um adiamento de 30 dias às montadoras, que reclamaram ao presidente que suas tarifas abrangentes de 25% causariam danos severos à indústria de automóveis dos EUA. Trump jogou um jogo intenso de temeridade com a economia norte-americana esta semana, ao impor tarifas pesadas sobre o Canadá e o México antes de gradualmente reverter algumas delas. A abordagem fez os mercados de ações despencarem e semeou ansiedade e confusão entre as indústrias que dependem do comércio com o Canadá e o México, que respondem por mais de um quarto das importações dos EUA e quase um terço das exportações dos EUA.

Em resposta à trégua, o Canadá não prosseguirá com a segunda imposição de tarifas sobre US$ 125 bilhões em produtos dos Estados Unidos até 2 de abril, disse o ministro das Finanças canadense, Dominic LeBlanc, através da rede social X.

Publicidade

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa após assinar ordens executivas no Salão Oval da Casa Branca, nesta quinta-feira, 6 Foto: Mandel Ngan/AFP

Nesta quinta-feira, 6, Trump assinou ordens executivas, autorizando a pausa. O presidente americano havia anunciado sua decisão sobre o México no início do dia em um post no Truth Social. Mas ele não havia feito um anúncio semelhante sobre o Canadá, deixando investidores, economistas e canadenses se perguntando se o vizinho do norte dos Estados Unidos ainda enfrentaria as taxas.

“Posso confirmar que continuaremos em uma guerra comercial que foi lançada pelos Estados Unidos no futuro previsível”, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau, do Canadá, depois que Trump disse que isentaria temporariamente o México.

“Depois de falar com a presidente Claudia Sheinbaum, do México, concordei que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre nada que se enquadre no Acordo USMCA”, escreveu Trump nas redes sociais. “Nosso relacionamento tem sido muito bom e estamos trabalhando duro, juntos, na fronteira, tanto em termos de impedir que estrangeiros ilegais entrem nos Estados Unidos quanto, da mesma forma, impedir o fentanil”, acrescentou.

Sheinbaum postou “muito obrigado” a Trump nas redes sociais dizendo “tivemos uma ligação excelente e respeitosa na qual concordamos que nosso trabalho e colaboração produziram resultados sem precedentes”.

Publicidade

A decisão de pausar as tarifas veio após mais volatilidade nos mercados de ações dos EUA, que caíram nas negociações da manhã em meio à preocupação com as consequências econômicas das taxas. Embora as ações inicialmente tenham subido depois que o secretário de comércio de Trump, Howard Lutnick, disse que o presidente provavelmente isentaria todos os produtos comercializados sob o USMCA, essa estabilização não durou.

O S&P 500 caiu ainda mais depois que Trump anunciou sua decisão sobre o México, caindo quase 2% no dia, sugerindo que os investidores não foram apaziguados pelo adiamento temporário. Nem todas as importações estarão livres das tarifas.

Cerca de 10% das exportações do México para os Estados Unidos não estão incluídas no acordo comercial USMCA, de acordo com William Jackson, economista-chefe de mercados emergentes da Capital Economics. Isso inclui algumas exportações de automóveis e máquinas, ele disse.

“Em ambos os casos, isso ocorre porque os produtores acharam oneroso cumprir os requisitos de conteúdo regional necessários para o comércio livre de tarifas”, disse Jackson.

Publicidade

A BMW, por exemplo, importa alguns veículos de uma fábrica em San Luis Potosí, México, pelos quais paga uma tarifa, em vez de usar os termos do USMCA. A pausa fará pouco para amenizar a dor econômica geral que Trump planeja infligir com tarifas.

Como ficam as demais tarifas anunciadas

O presidente americano disse que imporá tarifas de 25% sobre todo o aço e o alumínio a partir de 12 de março e que em 2 de abril anunciará tarifas sobre importações de automóveis, bem como tarifas “recíprocas”.

Na entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, nesta quinta-feira, Trump chamou 2 de abril de “o grande dia para os EUA”.

Essas taxas aumentarão as tarifas dos EUA para corresponder aos níveis definidos por outros países, ao mesmo tempo que levarão em consideração outras práticas que afetam o comércio, como impostos e moeda.

Publicidade

Publicidade

“As tarifas podem ser um ajuste de preço único? Sim”, disse Bessent no Clube Econômico de Nova York. Mas Bessent disse que, como parte da agenda econômica mais ampla de Trump, que inclui aumentar a produção de energia e reverter regulamentações, ele não estava preocupado com as políticas comerciais que levam a preços mais altos. “Em um continuum, não estou preocupado com a inflação”, disse Bessent. /Com Patricia Lara e Thais Porsch