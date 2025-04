Trump impõe tarifa padrão de 10% a países da América Latina, exceto ditaduras Venezuela e Nicarágua

BRASÍLIA – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, dia 2, uma taxa de tarifas recíprocras em 10% para todos os países da América Latina, incluindo o Brasil, exceto às ditaduras Venezuela e Nicarágua.

PUBLICIDADE Ao anunciar o taxação recíproca no que chamou de “Dia da Libertação” para recuperar a “Era de Ouro” dos EUA, Trump usou um quadro com a lista de países e a alíquota que será aplicada às exportações em geral de cada um deles. Segundo o republicano, a nova política tarifária vai trazer empregos e crescimento econômico ao país. Os regimes do venezuelano Nicolás Maduro, com 15%, e do nicaraguense Daniel Ortega, com 18%, são as únicas exceções nas Américas à regra de 10%. Maduro e Ortega são os governantes que, segundo a Casa Branca, aplicam também as maiores tarifas na região aos produtores americanos.

Trump usou um quadro com a lista de países e a alíquota que será aplicada às exportações em geral de cada um deles. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Segundo projeção de Washington, Caracas impõe 29% de tarifas, e Manágua, 36% às importações de produtos americanos. Ambos receberam o que Trump chamou de “desconto” – uma taxa próxima da metade da que aplicam aos EUA, usada como regra em geral.

Publicidade

Segundo o presidente americano, essa era uma “gentileza” de sua administração em vez de aplicar tarifas totalmente recíprocas, porque seria “muito duro” para alguns países.

Leia mais Governo Lula quer lei da reciprocidade como base para resposta de Estado a tarifas de Trump

A Bolívia, outro país cujo governo de Luis Arce rivaliza com os EUA, aparece com 10%, contra uma taxa de 20% aplicada por La Paz.

Todos os demais países latino-americanos na lista divulgada pela Casa Branca ficaram no corte de 10%. A regra valeu para todos que impõem entre 20% e 10% de taxa aos EUA. Esse é o menor patamar, a base das tarifas recíprocas anunciadas nesta quarta.

No caso do Brasil, a Casa Branca informou que as tarifas serão 10% em reciprocidade ao índice de 10% aplicado pelo País, segundo cálculo do governo americano, que inclui barreiras comerciais e manipulação do câmbio.

Publicidade

Nenhum país recebeu do mundo menos do que 10%. Isso ocorreu porque Trump deixou de lado o critério anunciando, quando resultaria em tarifas menores do que esse patamar. Se a regra de aplicar somente a metade fosse seguida, vários da América Latina teriam ficado abaixo com patamares de 5% até 9% - caso do Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica e Equador, por exemplo.

Trump afirmou que espera em breve uma enxurrada de telefonemas de presidentes, primeiros-ministros, reis, rainhas e embaixadores pedindo exceções às tarifas.

O Brasil planeja fazer isso, mas ainda não com uma ligação de Lula. Uma nova reunião virtual está sendo agendada entre autoridades e técnicos de comércio exterior brasileiros e americanos.

Segundo ele, essas tarifas recíprocas atingem países que “tratam mal os EUA” e somente serão retiradas para quem decidir instalar fabricação interna de seus produtos nos EUA e deixar de desvalorizar a moeda.

Publicidade

“Eliminem suas tarifas, diminuam suas barreiras, não manipulem suas moedas, comprem bilhões de dólares em produtos americanos e nos deem proteção contra prejuízos econômicos”, retrucou Trump.