Trump anuncia tarifa adicional para aço e alumínio do Canadá, e taxas sobre produtos atingem 50%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprofundou sua guerra comercial contra o Canadá na manhã desta terça-feira, 11. O presidente disse em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, que acrescentará uma tarifa adicional de 25% sobre todo o aço e alumínio provenientes do Canadá que entrarem nos Estados Unidos, dobrando as tarifas sobre metais que ele planeja colocar em vigor nesta quarta. Com o anúncio, as taxas sobre os produtos canadenses vão alcançar 50%.

O presidente disse que a medida foi tomada em resposta ao aumento dos custos de Ontário sobre a eletricidade que chega aos Estados Unidos. O aumento foi em resposta às tarifas que Trump impôs ao Canadá na semana passada, cerca de metade das quais ele suspendeu. A nova alíquota já entrará em vigor nesta quarta-feira, 12.

Trump anunciou nesta terça-feira tarifa adicional para aço e alumínio do Canadá Foto: Maansi Srivastava/NYT

A província mais populosa do Canadá retaliou as ameaças econômicas de Trump na segunda-feira, 10, ao impor uma tarifa de 25% sobre a energia que exporta para Michigan, Minnesota e Nova York.

PUBLICIDADE A mudança custará às empresas e aos moradores de cada Estado até US$ 400 mil por dia e aumentará a conta média de energia em cerca de US$ 100 por mês, disse o premiê de Ontário, Doug Ford. A província exporta energia suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de lares e empresas nesses Estados, acrescentou. Na publicação, Trump afirmou que o Canadá é “um dos países que mais aplicam tarifas no mundo” e exigiu que Ontário elimine imediatamente a tarifa sobre produtos agrícolas americanos, que varia de “250% a 390% sobre diversos produtos lácteos dos EUA”, segundo o presidente americano. Ele chamou a política tarifária canadense de “ultrajante”.

“Em breve, declararei uma emergência nacional de eletricidade na área ameaçada”, disse Trump, para garantir o abastecimento de energia nos EUA. De acordo com ele, a medida permitirá que o país “aja rapidamente para aliviar a ameaça abusiva vinda do Canadá”.

Além disso, Trump ameaçou “aumentar substancialmente” tarifas sobre os veículos canadenses a partir de 2 de abril, o que, segundo ele, “levará ao fechamento permanente da indústria automobilística no Canadá”. Ele argumenta que “esses carros podem ser facilmente fabricados nos EUA”.

Trump afirmou ainda que o Canadá “paga muito pouco pela segurança nacional, contando com os Estados Unidos para proteção militar”. Ele voltou a insinuar uma eventual anexação do país, sugerindo que a única solução seria que o Canadá se tornasse “nosso querido 51º primeiro Estado”. Segundo ele, isso eliminaria tarifas e “todos os outros problemas”, além de reduzir impostos para os canadenses e reforçar a segurança militar.

Trump também afirmou que a integração do Canadá aos EUA tornaria a nação “maior, melhor e mais forte do que nunca” e eliminaria a “linha artificial de separação traçada há muitos anos”. Ele ainda destacou que o hino canadense continuaria a ser tocado, mas agora representando “um GRANDE e PODEROSO ESTADO dentro da maior nação que o mundo já viu!”./Com Broadcast e NYT