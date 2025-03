Trump ameaça taxar em 200% as importações de bebida da Europa, em retaliação à tarifa sobre o uísque

O presidente americano Donald Trump ameaçou nesta quinta-feira, 13, impor tarifas de 200% sobre o vinho, champanhe e outras bebidas alcoólicas provenientes da França e outros países da União Europeia, em retaliação às taxas do bloco sobre o uísque bourbon americano.

PUBLICIDADE A previsão é que as taxas da União Europeia, de 50%, entrem em vigor no dia primeiro de abril. Em postagem na sua rede Truth Social, Trump disse que, se a tarifa da UE não for “removida imediatamente”, vai aplicar a sobretaxa sobre as bebidas da região, em mais uma escalada da guerra tarifária que vem promovendo contra vários países, a maior parte aliados de longa data. De acordo com Trump, “isso (a taxação) será excelente para os negócios de vinho e champanhe nos Estados Unidos”.

Vale destacar que algumas bebidas só são produzidas na França, como é o caso do champanhe que é produzido exclusivamente na região de Champagne, na França. As demais bebidas, feitas fora dessa região, são classificadas como espumantes.

Publicidade

Trump vem promovendo uma guerra comercial contra seus aliados Foto: Alex Brandon/AP

A decisão da União Europeia de tarifar importações americanas veio em retaliação à entrada em vigor das taxas de 25% sobre as vendas de aço e alumínio. “Enquanto os EUA aplicam tarifas no valor de US$ 28 bilhões (R$ 163 bilhões), estamos respondendo com contramedidas no valor de € 26 bilhões (R$ 165 bilhões)”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado nesta quarta-feira, 12.

“Nós sempre permaneceremos abertos à negociação. Acreditamos firmemente que, em um mundo repleto de incertezas geopolíticas e econômicas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tarifas.”

A medida da UE abrange, além do uísque, produtos como artigos têxteis, couro, eletrodomésticos, ferramentas, plásticos e madeira. Produtos agrícolas também serão impactados - incluindo aves, carne bovina, alguns frutos do mar, nozes, ovos, açúcar e vegetais.