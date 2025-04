O duro golpe do tarifaço de Trump para os países do Sudeste Asiático

Durante anos, países como Vietnã, Camboja e Tailândia trabalharam para se tornarem alternativas à China na fabricação de bolsas, eletrônicos, calçados e peças automotivas que acabam nos Estados Unidos.

“Isso é muito pior do que a maioria esperava”, disse Sonal Varma, economista-chefe para a Ásia (excluindo o Japão), no Nomura, o banco japonês.

Uma fábrica de roupas no Vietnã. O governo Trump aplicou tarifas altas no país que podem ter efeitos duradouros no comércio global Foto: Linh Pham/NYT

Não havia ilusões de que algum país do Sudeste Asiático seria poupado, mas o tamanho das tarifas foi um choque, já que muitos desses países são parceiros comerciais e aliados dos Estados Unidos.

Cingapura, um parceiro próximo dos Estados Unidos, disse estar decepcionada com a imposição de tarifas de 10%, apesar de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, e disse que falaria com os americanos para entender como eles calculam as tarifas.

O Vietnã e o Camboja foram destacados com novas tarifas de 46% e 49% − entre as mais altas impostas a qualquer país do mundo, sem levar em conta tarifas anteriores sobre setores e países específicos, como a China. Na Tailândia e na Indonésia, as tarifas também foram altas, de 36% e 32%.

Trump não havia dado muito espaço para preocupações sobre a região, ao contrário de suas longas tiradas contra países como China e México, disse Priyanka Kishore, economista em Cingapura e fundadora da Asia Decoded, uma empresa de consultoria. “E então, bum, o Sudeste Asiático é atingido com muita força”, ela disse.

O Camboja foi atingido por novas tarifas de 49%, uma das mais altas já impostas a qualquer país do mundo Foto: Poras Chaudhary/NYT

As tarifas sobre o Vietnã foram especialmente duras e podem ter efeitos duradouros no comércio global por causa da importância que o país adquiriu como substituto da manufatura na China. “Ainda estou tentando entender isso”, disse Kishore.

Com o México, o Vietnã tem sido o maior beneficiário da mudança nas cadeias de suprimentos globais nos últimos anos, à medida que as empresas mudaram suas fábricas da vizinha China devido ao aumento de custos e às crescentes tensões entre os EUA e a China. O boom fez o superávit comercial do Vietnã com os Estados Unidos disparar para US$ 123,5 bilhões em 2024, o terceiro maior depois da China e do México.

Inicialmente, muito desse comércio era de empresas que redirecionavam produtos da China para o Vietnã antes de exportá-los para os Estados Unidos. Mas, nos últimos anos, mais desse comércio tem sido impulsionado por produtos feitos no Vietnã, à medida que as empresas construíram novas fábricas no país e tentaram replicar grande parte da cadeia de suprimentos da China.

Os Estados Unidos são o maior mercado de exportação do Vietnã, respondendo por mais de 30% de suas exportações totais, incluindo eletrônicos de consumo, smartphones, roupas e calçados e móveis de madeira. Cerca de um terço dos calçados dos EUA foram feitos no país no ano passado, tornando-o o maior exportador de calçados para os Estados Unidos. A Nike, a marca de artigos esportivos, produz cerca de 50% de seus calçados no Vietnã.

O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, realizou uma reunião de emergência do gabinete com seus principais ministros na quinta-feira, 3, para discutir como responder às tarifas. Outras agências governamentais se reuniram para tentar entender como as tarifas do governo Trump foram calculadas e como seriam aplicadas. Empresas e associações empresariais, muitas das quais previram uma tarifa de 10%, expressaram esperança de que o governo ainda pudesse manter negociações com o governo Trump para reduzir a taxa. “Fiquei horrorizado quando vi os números das tarifas no gráfico”, disse Hong Sun, presidente de uma associação empresarial sul-coreana no Vietnã, cujos membros incluem as empresas de eletrônicos de consumo Samsung e LG. “Só podemos esperar que o governo vietnamita possa nos ajudar a superar esse tsunami”, disse ele.

Na Tailândia, o governo enfatizou que estava pronto para negociar e diálogar com Washington. Mas também encorajou as empresas a “buscar novos mercados potenciais” diante das tarifas de 36% cobradas sobre produtos que vão para os Estados Unidos, seu maior mercado de exportação.

ma fábrica têxtil na Tailândia. O governo encorajou exportadores a “buscar novos mercados potenciais” depois que a administração Trump impôs novas tarifas ao país Foto: Minzayar Oo/NYT

Em alta Economia The Economist: Como a América pode acabar tornando a China grande novamente Galípolo se reúne com bancos neste sábado para discutir Caso Master Tarifaço de Trump já encomendou forte recessão Para empresários americanos como Patrick Soong, que ajuda empresas dos EUA a projetar e fabricar seus produtos na região, as tarifas de quinta-feira criam incerteza. Seus clientes fabricam de tudo, de bagagem a acessórios para câmeras e dispositivos médicos. Soong e sua empresa, Allitra, passaram meses procurando alternativas à China para seus clientes depois que Trump foi reeleito em novembro passado. Mas, na quinta-feira, ele já estava fazendo planos para mover parte da produção para fora da Tailândia e do Vietnã. Soong planejou visitar novas fábricas nas Filipinas com a ideia de potencialmente mover parte da produção para lá. Trump impôs novas tarifas de 17% sobre as Filipinas, menos da metade do imposto que ele colocou na Tailândia e quase um terço menor do que no Vietnã.

“Eu estava planejando levar mais produtos para a Tailândia”, disse Soong.

“Eu estava olhando para isso como uma próxima aposta”, ele disse. “Isso foi interrompido.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.