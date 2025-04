Trump diz que tarifas ‘já estão trazendo bilhões’ aos EUA e volta a pedir para que BC corte juros

“Os preços do petróleo estão baixos, as taxas de juros estão baixas (o lento Fed deveria cortar as taxas!), os preços dos alimentos estão baixos, NÃO HÁ INFLAÇÃO”, escreveu o presidente.

O Fed está sob pressão para responder à turbulência nos mercados, e os investidores estão apostando que as taxas de juros serão cortadas pelo menos quatro vezes este ano. Mas Jerome Powell, o presidente do Fed, disse que a barra é alta para cortes de taxas devido ao potencial impacto inflacionário das tarifas.