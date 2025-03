Trump pode entrar em acordo com Canadá e México sobre tarifas, diz secretário de Comércio

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse na Fox News que Donald Trump iria “chegar a um acordo” com o Canadá e o México sobre as tarifas e anunciá-lo na quarta-feira, 5. Lutnick disse que os canadenses e mexicanos estiveram ao telefone com ele o dia todo “tentando mostrar que farão melhor, e o presidente está ouvindo”.

“O presidente está ouvindo (...) Portanto, acho que ele vai encontrar uma solução com eles. Não será uma pausa”, acrescentou, dando a entender que eles chegarão a um meio-termo.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse poderá haver acordo sobre tarifas Foto: Ben Curtis/AP

PUBLICIDADE As tarifas sobre produtos importados do México, Canadá e China começaram a valer a partir da meia-noite desta terça-feira, 4. A medida gerou reações imediatas de reciprocidade dos países envolvidos. o governo da China anunciou que vai impor suas próprias tarifas sobre alimentos importados dos Estados Unidos e essencialmente bloqueando vendas para 15 empresas americanas.

Da mesma forma, Canadá disse que vai aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos importados dos Estados Unidos. A cobrança atingirá um total de 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões) em mercadorias, mas em duas etapas. Na primeira, a tarifa será aplicada a apenas 30 bilhões de dólares canadenses em importações. Na segunda, que ocorrerá daqui a 21 dias, afetará o restante dos produtos.

Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que a retaliação às tarifas será anunciada em praça pública no domingo, 9, às 15h (de Brasília). A informação foi anunciada em entrevista à imprensa nesta terça-feira. “Responderemos com medidas tarifárias e não tarifárias”, disse a presidente ao ressaltar a decisão unilateral americana, que ela classificou como “injustificável”. “Sempre buscaremos medidas negociadas”, defendeu./AFP e NYT