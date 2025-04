Análise | O dia em que Trump temeu repetir destino da ex-premiê britânica Liz Truss

O presidente Donald Trump está empurrando a economia para uma recessão. Os primeiros sinais já são evidentes com as demissões de trabalhadores do setor automobilístico em Indiana e Michigan, a liquidação do mercado de ações nos últimos dias e a redução dos gastos dos americanos. Porém, quando as tarifas de Trump entraram em vigor na madrugada de quarta-feira, 9, ocorreu algo ainda mais alarmante: pânico nos mercados de títulos.

Os investidores começaram a se desfazer dos títulos do governo dos EUA. Eles venderam, venderam e venderam. Isso não é normal. Normalmente, os títulos do governo dos EUA são um porto seguro. Sempre que as ações despencam ou há turbulência em todo o mundo, os investidores correm para comprar títulos simples do Tesouro americano. É o equivalente a uma “canja de galinha” para mercados insalubres. Mas, de repente, esses títulos se tornaram amargos.

Presidente dos EUA, Donald Trump, adiou entrada em vigor das tarifas recíprocas em 90 dias Foto: Saul Loeb/SAUL LOEB

PUBLICIDADE Por fim, Trump cedeu aos mercados de títulos. Ele admitiu aos repórteres que “as pessoas estavam ficando um pouco enjoadas” no mercado de títulos. Ele não queria seguir o destino da primeira-ministra britânica Liz Truss, que renunciou humilhada em 2022 após um fiasco semelhante no mercado de títulos em reação às suas políticas. “Autorizei uma pausa de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com vigência imediata”, disse Trump em sua plataforma de mídia social.

Finalmente, é um alívio, mas o potencial para mais tarifas permanece. E o surto do mercado de títulos demonstra o tamanho do dano já ocorrido.

Há vários motivos pelos quais os investidores (provavelmente incluindo alguns governos estrangeiros) queriam vender. Alguns queriam investir em outras partes do mundo; outros precisavam sair dos títulos para ter mais dinheiro em mãos. Mas, no fundo, tudo se resumia à mesma crença: os Estados Unidos não estão mais parecendo sólidos como uma rocha. É impossível dar sentido ao que Trump está fazendo − e não vale a pena correr o risco de descobrir o quanto vai quebrar por causa de suas ações. Para os Estados Unidos, as repercussões de tudo isso poderiam ter sido substanciais − e quase todas negativas. Como os investidores venderam títulos, o rendimento (a taxa de juros) disparou. O rendimento do Tesouro de 10 anos chegou a 4,51%, acima dos 3,9% registrados no início da semana, e o rendimento do Tesouro de 30 anos ultrapassou brevemente os 5%. Isso não poderia ser pior para a Main Street. Isso significa que as taxas de hipoteca podem chegar a 7% novamente, e os custos de empréstimos para carros, empresas, etc., aumentarão. Isso também significa que o governo dos Estados Unidos terá de arcar com custos de juros ainda mais altos.

“A minicrise pós-Dia da Libertação passou para um nível mais perigoso da noite para o dia, com uma venda bastante grande de títulos”, escreveu Jim Reid, estrategista de pesquisa do Deutsche Bank. “Isso exercerá muito mais pressão sobre o governo dos EUA do que apenas uma liquidação de ações.” (Reid estava correto: isso aumentou a pressão a um nível que nem mesmo Trump poderia sustentar).

Os títulos do governo dos EUA estão no centro de quase tudo o que acontece nos mercados. Muitos investimentos em todo o mundo são precificados de acordo com o quanto são mais arriscados do que os títulos do governo dos EUA. Trump elevou a taxa média de tarifas dos EUA de cerca de 2% para 22,5% − a mais alta em mais de um século, de acordo com o Budget Lab de Yale. Isso afetou a reputação sólida do governo dos EUA. Os investidores terão receio de apostar tudo novamente nos títulos dos EUA.

Mesmo com o adiamento da pior das tarifas, a taxa média parece ainda ser a maior pelo menos na casa dos últimos dez anos. Isso é muito mais alto do que muitas empresas podem suportar.

Ainda é muito cedo para dizer se esse é o começo do fim do domínio global do dólar americano. Eu trabalhava em uma empresa de investimentos em Londres nos anos 2000, quando as pessoas também estavam ansiosas para proclamar o fim do rei dólar. Em seguida, veio a crise financeira de 2008 e os investidores voltaram a investir em dólares e títulos dos EUA. Naquela época, a percepção era de que os Estados Unidos eram a economia mais forte do mundo e a mais resistente. Isso provou ser verdade durante todo o período da covid. Mas Trump está testando essa tese novamente, e os investidores têm ainda mais opções agora do que em 2008.

É impressionante como a Casa Branca não estava preparada para esse resultado. Ainda no domingo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, estava comemorando a queda do rendimento do Tesouro de 10 anos e prevendo que isso poderia estimular a retomada do mercado imobiliário, já que as taxas de hipoteca voltaram a ficar baratas.

Na quarta-feira, Bessent foi forçado a ir à Fox Business para tranquilizar as pessoas em todo o mundo de que isso não se transformaria em uma crise. “Acredito que não há nada de sistêmico nisso, acho que é uma desalavancagem desconfortável, mas normal, que está ocorrendo no mercado de títulos”, disse ele.

Por enquanto, Trump recuou. Mas essa provavelmente não será a última vez que algo inesperado ocorrerá por causa das tarifas.

