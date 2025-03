Trump quer taxar o mundo inteiro enquanto Lula reduz imposto de importação de alimentos, diz Haddad

SÃO PAULO E BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta sexta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “querendo taxar o mundo inteiro” enquanto o presidente Luiz Inácio da Silva reduz imposto de importação de alimentos no Brasil.

“O cara que o (ex-presidente Jair) Bolsonaro apoia nos Estados Unidos está querendo taxar o mundo inteiro e o Lula acabou de anunciar redução do imposto de importação de alimentos”, afirmou o ministro em entrevista ao podcast Flow, em São Paulo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao Flow podcast. Foto: Reprodução via Youtube/@FlowPodcast

Questionado sobre a efetividade das propostas para baixar os preços, Haddad afirmou que o controle da inflação não vai acontecer apenas com as medidas anunciadas ontem pelo governo. Para o ministro, as medidas têm alcance, mas a produção agrícola, apoiada pelo Plano Safra, e a correção do câmbio devem ser mais efetivos em derrubar a inflação de alimentos.

Segundo Haddad, a decisão de zerar o imposto de importação não tem o objetivo de derrubar os preços imediatamente, mas sim segurar o apetite dos produtores que estão com a intenção de subir os preços. “Tem alcance, mas há outros fatores que vão ajudar mais a baixar o preço”, comentou o ministro da Fazenda, que não participou do anúncio das medidas.

Ele ressaltou que um “bom Plano Safra” é metade do caminho para conter a inflação dos alimentos. Em paralelo, emendou, o dólar precisa voltar a um patamar civilizado. “Então, não é uma coisa que vai resolver. Não acredito que tenha uma decisão que vai resolver [a inflação]”, comentou.

O ministro da Fazenda frisou também que o presidente Lula fez um apelo para os governadores anteciparem a redução do ICMS sobre cesta básica, cujos produtos foram zerados do imposto sobre valor agregado, o IVA, criado pela reforma tributária, e que ainda será implementado.

‘Seria um capricho Trump arrumar uma confusão com o Brasil’

Haddad expressou otimismo sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, apesar das ameaças de Donald Trump que podem resultar em aumento das tarifas sobre produtos brasileiros, como o aço e o etanol.

O ministro observou que a troca de comércio e serviços entre os dois países é superavitária do lado americano, de modo que “não faz muito sentido” para Trump entrar numa disputa comercial com o Brasil. “Seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu?”, comentou o ministro.

Assim, ele avaliou que a mudança de governo nos Estados Unidos, apesar das incertezas, não deve levar a uma guinada nas relações com o Brasil - que, pontuou Haddad, vinham prosperando nos dois últimos anos da administração de Joe Biden. “Eu não acredito que a mudança de governo vai implicar uma mudança drástica, até porque as nossas relações comerciais são muito equilibradas.”

O ministro da Fazenda também destacou que o Brasil está em posição favorável no cenário internacional, apontando a aproximação com a China, com quem as relações bilaterais, conforme Haddad, “não podiam ser melhores”, e o acordo do Mercosul com a União Europeia.

Para ele, existe um grau de incerteza global sobre Trump, que, entende, dá sinais trocados sobre o que efetivamente vai fazer, sem deixar muito claro a direção de suas políticas. Mas o Brasil, reforçou, está em situação confortável para contornar ruídos nas relações bilaterais e será também beneficiado pela queda “contratada” da queda dos juros pelo Federal Reserve, o banco central americano.